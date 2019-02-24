Randy Brecker - Rocks

На старте своей карьеры Рэнди Брекер много играл в биг-бэндах: у Кларка Терри, у Джонса и Льюиса и так далее. Последние два года звездный джазовый трубач пополняет свою обширную дискографию также записями с биг-бэндами. В 2018 году вышел альбом Together, записанный с финским UMO Jazz Orquestra под управлением Матса Холмквиста (его обзор можно найти на сайте). В этом году мы представляем Rocks, где Брекер играет вместе с очень известным в Европе коллективом: NDR Bigband -The Hamburg Radio Jazz Orchestra. Нашим читателям он также знаком по записям с различными солистами, например, Аланом Броадбентом или Норбертом Штайном. Рэнди успешно гастролировал с этим оркестром два года, что и привело к решению выпустить совместный студийный альбом. Правда, концепции данной и предыдущей работы существенно отличаются.
С UMO Jazz Orquestra программа была построена на композициях и аранжировках Матса Холмквиста, и на обложке Together его имя по праву стоит рядом с именем Брекера. Иначе решен Rocks. Альбом задуман и реализован, как некий бенефис Рэнди Брекера в первую очередь, как композитора, как антология его музыки разных лет, бережно и искуссно аранжированной для биг-бэнда многолетним (с 2008 по 2016) руководителем этого состава Йоргом Ахимом Келлером. В записи альбома, наряду с Рэнди, участвовали известный саксофонист Дэвид Сэнборн, игравший в свое время в первом составе Brecker Brothers, а также супруга Рэнди и его партнер по ряду проектов (помимо собственной успешной карьеры), итальянская саксофонистка Ада Ровати и давний знакомец Рэнди, один из сильнейших немецких джазовых барабанщиков Вольфганг Хафнер.
Если учесть исполнительский класс музыкантов оркестра из Гамбурга, то можно представить себе мощь получившейся совместной духовой секции, проявившей себя в девяти треках альбома в полной мере. Хронологический порядок следования композиций не был догмой для составителей программы. Здесь свободно перемежаются композиции времен Brecker Brothers и Brecker Brothers Band Reunion разных лет, баллады и темповые вещи, фьюжн и хард-боп. Особо отмечу пронзительную Pastoral, посвященную Жако Пасториусу. И везде, благодаря искусству своих партнеров, аранжировкам Келлера и собственному мастерству, Рэнди Брекер демонстрирует свой фирменный стиль, легко скользя «по лезвию ножа» между straight-ahead и smooth джазом. Свои очень содержательные liner notes Карстен Мутцельфельдт начинает с воспоминаний о давнем конкурсе трубачей в Вене в 1966 году, где молодой Рэнди Брекер занял второе место, уступив первое Франко Амброзетти. С тех пор прошло более полувека, а Рэнди Брекер продолжает радовать своим мастерством многочисленных поклонников во всем мире. Уверен, им будет приятно услышать Rocks.
© & (p) 2019 Piloo Records
9 tks / 63 mins
(Randy Brecker – tp; David Sanborn – as; Ada Rovatti – ts, ss; Wolfgang Haffner – dr; NDR Bigband -The Hamburg Radio Jazz Orchestra;)
Линк предоставлен hubtone PR
Леонид АУСКЕРН