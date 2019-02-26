Samvel Gasparyan - Morning In Yerevan

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Samvel Gasparyan - Morning In Yerevan

стиль:
26.02.2019

Samvel Gasparyan - Morning In Yerevan
Если музыкант в 16 лет становится участником главного джазового оркестра страны, то это само по себе говорит о масштабах его таланта. Именно в этом возрасте пианист Самвел Гаспарян (р.1982) вошел в состав Государственного джаз оркестра Армении. Он много поездил с этим коллективом, участвовал в записи двух альбомов. С 2003 по 2009 год Гаспарян живет и работает в США, накачивает джазовые «мускулы» в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, в южных штатах. Возвращение в Армению стало для него отправной точкой для новых музыкальных путешествий, фестивальных и гастрольных выступлений в самых разных странах. Альбом его группы A.R.S. Trio под названием Time (2015) в свое время рецензировал для нашего сайта известный армянский джазовый критик Армен Манукян. А сейчас он же прислал линк новой работы Самвела под названием Morning In Yerevan, только что (в феврале текущего года) выпущенный подразделением Universal Music.

Этот проект Гаспарян записывал уже с новым коллективом, который называется GlobalJazz Quartet. A.R.S. Trio также было интернациональной командой, но в еще большей степени это относится к прямо-таки «межконтинентальному» GlobalJazz Quartet. Партнерами Самвела здесь выступают американский саксофонист Кори Райкер, басист из Шри Ланки Энтони Матхараджа (признаюсь, ранее вообще никогда не слышал ланкийских музыкантов) и ирландский ударник Сатья Дарси. Программа Morning In Yerevan полностью составлена из авторских сочинений Самвела Гаспаряна. Альбом невелик по времени звучания (это ЕР), но интересных музыкальных решений в нем побольше чем в иных куда более объемных проектах.

Нравиться мне альбом начал уже со стартовой композиции Paco De Lucia, чье название ясно указывает на посвящение выдающемуся испанскому мастеру фламенко. Не могу ничего сказать о любимых джазовых пианистах Самвела, но по этой пьесе мне показалось, что среди них есть и Чик Кориа. Чем-то, возможно, своей стремительной, «скользящей» техникой игры, да и привлекательной, «ласкающей ухо» темой, Гаспарян напомнил мне здесь именно этого мастера. Сразу две композиции, титульная Morning In Yerevan и финальная On the way to Sevan, имеют конкретную «географическую» привязку к родным местам музыканта. Если утро – это время этакого неспешного пробуждения, то, судя по Morning In Yerevan, столица Армении вообще никогда не спит: очень динамичная пьеса. А вот On the way to Sevan порадовал больше разнообразием звуковых красок, столь же ярких, как и та горная дорога, которой посвящена пьеса. Среди своих «фаворитов» альбома назову еще и Drunk Dragon – и, поверьте, не только из-за забавного названия: диалог саксофона и фортепьяно здесь действительно впечатляет. Стилистику альбома в целом определить непросто. Гаспарян не придерживается каких-то жестких рамок в этом смысле. Я бы назвал его «поле деятельности» пограничьем между мэйнстримом и нео-фьюжн, с легким смещением акцентов в сторону последнего. И еще одна любопытная деталь. Я, безусловно, слабо знаю армянский мелос, но, мне показалось, что в обеих «армянских» пьесах Самвел не использовал какие-то специфичные этнические мотивы, как, впрочем, и в «испанской» Paco De Lucia, что, на мой взгляд, отличает альбом от его предшественника.

… На обложке Самвел Гаспарян смотрит на свой родной город в лучах то ли восходящего, то ли заходящего солнца. Этот сюжет, как и название альбома, - не случайны. Еревану – 2800 лет, и свой новый проект Гаспарян посвятил этой славной (и редкостной!) годовщине.

© & (p) 2019 Samvel Gasparyan / Universal Music MENA

6 tks / 28 mins

Линк предоставил Армен Манукян

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения, Ирландия, США, Шри Ланка
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн

Еще из раздела издано в 2019 г.

David Liebman / Jeff Coffin / Victor Wooten / Chester Thompson / Chris Walters / James DaSilva - On The Corner Live: The Music of Miles Davis

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: фьюжн
  • страна: США
Что такое концертный альбом, какой драйв испытывают музыканты и какой мощи энергетика транслируется со сцены даже через компакт-диск, думаю, объяснять не надо. И все это надо возвести в степень, когда звучит музыка Майлса Дэвиса его ...
подробнее
26.02.2019

Der Finger - Le cinque stagioni

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард
  • страна: Россия
Московский дуэт импровизационной музыки Der Finger, за творчеством которого наш сайт уже давно и с неизменным интересом наблюдает, весьма последователен в своем развитии. Серия любопытнейших альбомов, объединенных темой ...
подробнее
26.02.2019

Dewa Budjana - Mahandini

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: прог-рок, фьюжн
  • страна: Германия, Индия, Индонезия, США
Индонезийский гитарист с острова Бали Дева Буджана уже давно потерял чисто экзотический флер, окутывавший его имя, и сегодня привычно воспринимается, как один из ведущих современных мастеров фьюжн и прог-рока. Леонардо Павкович, шеф лейбла ...
подробнее
26.02.2019
© 2019
Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com