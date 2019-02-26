Samvel Gasparyan - Morning In Yerevan

Если музыкант в 16 лет становится участником главного джазового оркестра страны, то это само по себе говорит о масштабах его таланта. Именно в этом возрасте пианист Самвел Гаспарян (р.1982) вошел в состав Государственного джаз оркестра Армении. Он много поездил с этим коллективом, участвовал в записи двух альбомов. С 2003 по 2009 год Гаспарян живет и работает в США, накачивает джазовые «мускулы» в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, в южных штатах. Возвращение в Армению стало для него отправной точкой для новых музыкальных путешествий, фестивальных и гастрольных выступлений в самых разных странах. Альбом его группы A.R.S. Trio под названием Time (2015) в свое время рецензировал для нашего сайта известный армянский джазовый критик Армен Манукян. А сейчас он же прислал линк новой работы Самвела под названием Morning In Yerevan, только что (в феврале текущего года) выпущенный подразделением Universal Music.
Этот проект Гаспарян записывал уже с новым коллективом, который называется GlobalJazz Quartet. A.R.S. Trio также было интернациональной командой, но в еще большей степени это относится к прямо-таки «межконтинентальному» GlobalJazz Quartet. Партнерами Самвела здесь выступают американский саксофонист Кори Райкер, басист из Шри Ланки Энтони Матхараджа (признаюсь, ранее вообще никогда не слышал ланкийских музыкантов) и ирландский ударник Сатья Дарси. Программа Morning In Yerevan полностью составлена из авторских сочинений Самвела Гаспаряна. Альбом невелик по времени звучания (это ЕР), но интересных музыкальных решений в нем побольше чем в иных куда более объемных проектах.
Нравиться мне альбом начал уже со стартовой композиции Paco De Lucia, чье название ясно указывает на посвящение выдающемуся испанскому мастеру фламенко. Не могу ничего сказать о любимых джазовых пианистах Самвела, но по этой пьесе мне показалось, что среди них есть и Чик Кориа. Чем-то, возможно, своей стремительной, «скользящей» техникой игры, да и привлекательной, «ласкающей ухо» темой, Гаспарян напомнил мне здесь именно этого мастера. Сразу две композиции, титульная Morning In Yerevan и финальная On the way to Sevan, имеют конкретную «географическую» привязку к родным местам музыканта. Если утро – это время этакого неспешного пробуждения, то, судя по Morning In Yerevan, столица Армении вообще никогда не спит: очень динамичная пьеса. А вот On the way to Sevan порадовал больше разнообразием звуковых красок, столь же ярких, как и та горная дорога, которой посвящена пьеса. Среди своих «фаворитов» альбома назову еще и Drunk Dragon – и, поверьте, не только из-за забавного названия: диалог саксофона и фортепьяно здесь действительно впечатляет. Стилистику альбома в целом определить непросто. Гаспарян не придерживается каких-то жестких рамок в этом смысле. Я бы назвал его «поле деятельности» пограничьем между мэйнстримом и нео-фьюжн, с легким смещением акцентов в сторону последнего. И еще одна любопытная деталь. Я, безусловно, слабо знаю армянский мелос, но, мне показалось, что в обеих «армянских» пьесах Самвел не использовал какие-то специфичные этнические мотивы, как, впрочем, и в «испанской» Paco De Lucia, что, на мой взгляд, отличает альбом от его предшественника.
… На обложке Самвел Гаспарян смотрит на свой родной город в лучах то ли восходящего, то ли заходящего солнца. Этот сюжет, как и название альбома, - не случайны. Еревану – 2800 лет, и свой новый проект Гаспарян посвятил этой славной (и редкостной!) годовщине.
© & (p) 2019 Samvel Gasparyan / Universal Music MENA
6 tks / 28 mins
Линк предоставил Армен Манукян
Леонид АУСКЕРН