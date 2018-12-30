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Norman Johnson - The Art Of Life
30.12.2018
Давненько я не слушал смус-джаз! Знаю немало джазфэнов, которые это направление не воспринимают, как джазовое, приравнивая его к поп-музыке. Есть и другие, для которых именно смус – любимая и почитаемая музыка. Не причисляя себя к горячим поклонникам смус-джаза, считаю, что если кому-то эта «песня строить и жить помогает», то – почему бы и нет? Особенно если имеешь дело с музыкой качественной и исполняемой на высоком уровне. Именно такова она в новом альбоме известного и опытного гитариста Нормана Джонсона.
Родом этот музыкант с Ямайки, родился в Кингстоне. Норман «заболел» гитарой, когда кто-то из друзей подарил ему пластинку Джорджа Бенсона The Other Side of Abby Road. Джонсон, тогда 16-летний, сокрушался, что ему уже поздновато начинать. Но эти страхи быстро рассеялись, а учеба в Штатах помогла Норману отшлифовать природный талант. Бенсон остался для него путеводной звездой, но прибавились в реестре любимых гитаристов такие имена, как Вес Монтгомери, Эрл Клью и Андрес Сеговия, классик латинской акустической гитары. Джонсон играл с рядом известных джазменов, записал несколько собственных альбомов, сегодня он уже сам активно раскрывает молодым гитаристам секреты игры, как педагог. До сих пор мне доводилось его слушать в качестве сайдмена, в частности, в выпущенном Джюн Бизанц трибьюте Чету Бэйкеру 2015 года. И вот теперь Джонсон представляет свой новый альбом в качестве лидера: The Art Of Life.
Кстати, творческий союз с Бизанц не прервался и в этой работе. Единственный кавер в программе из шести треков, It’s You, написали совместно Джюн Бизанц и пианист Алекс Нахимовский, а Джюн также отвечала за дизайн оформления альбома. Все остальные композиции принадлежат самому Норману Джонсону. Стартует альбом с композиции Slide, а заканчивается композицией Summer Dance, где Норман записал партии всех инструментов, и его сопровождает только саксофон (в первом случае – альт, во втором – тенор). В том же ключе решена и явно навеянная Бенсоном Old Skool. В остальных треках его гитара взаимодействует с целой духовой секцией, здесь много вокала, а джазовые ассоциации вполне могут сменяться ритм-энд-блюзовыми. Джонсон умеет красиво подать звук своей гитары, умело взаимодействует со своими партнерами и не оставляет сомнений в своем мастерстве. Словом, отличный подарок поклонникам смус-джаза, который они смогут получить уже 18 января. © & (p) 2019 Pacific Coast Jazz Records 6 tks / 25 mins (Norman Johnson – g, b, p, voc; Chris Herbert, John Mastroianni – sax; Bill Holloman – horns; Jeff Holmes – tp; Steve Davis – tb; Ed Fast – dr; Matt Dwonszyk – b; Grayson Hugh, June Bisantz, Atla Dechamplain, Poller Messer, Lisa Marien – voc; Mitch Chakour – p, org; Alex Nakhimovsky – p;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН
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