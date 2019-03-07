Olcay Bayir - Rüya

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Шри Ланка, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Olcay Bayir - Rüya

стиль:
07.03.2019

Olcay Bayir - Rüya
Новый мартовский релиз британского лейбла ARC Music несет любителям этнической музыки привет из сердца Турции – из Анатолии, которую мы знаем также, как Малую Азию. Этот привет передает вокалистка и композитор Олджай Баир, чья родина – эта земля. Олджай родилась в Газиантепе, но в детстве вместе с семьей немало поездила по всей Анатолии. Ее отец – известный ашик, то есть бард, исполнявший свои песни на различных религиозных и общественных церемониях в алевитской традиции. (Алевиты – это такая субэтническая община в Турции, не путайте ее с сирийскими алавитами. Взгляды алевитов весьма симпатичны: они проповедуют уважение ко всем людям, независимо от их веры или нации, но особенно к людям труда). Думаю, не случайно, как обычно, чрезвычайно обстоятельные liner notes альбома ничего не говорят о том, принадлежит ли Олджай Баир к туркам или курдам. Певица исполняет и турецкие и курдские песни, и в совершенно алевитском духе объясняет этот факт: «Я верю, что культура – в большей степени, чем религия или национальность – определяет идентичность… Вы – это вы, независимо от того, к какой религии вы принадлежите или из какой страны родом.»

Сегодня Олджай Баир живет в Лондоне. Здесь в 2014 году на Riverboat Records вышел ее первый альбом Neva («Гармония»). Здесь, вместе со своими продюсерами, гитаристом Джулиано Модарелли и клавишником Элом МакСуином и их этноджазовым ансамблем Kefaya, она записывала новый альбом Rüya, что в переводе означает «Мечта». Красочность саунда в этом альбоме вы можете оценить, изучив состав музыкантов: здесь очень много разнообразных традиционных инструментов народов Передней Азии. Ну, а над всем этим царством звуков парит сопрано Олджай Баир (кстати, ее сопрано отшлифовано по всем правилам академической школы). В программе альбома – песни Баир и других авторов, в том числе прославленных ашиков прошлого, а также традиционные турецкие и курдские мелодии. Если вчитаться в тексты песен (они заботливо подготовлены ARC Music на двух языках), то мы обнаружим, что в основном речь здесь идет о простых и близких любому понятиях, независимо от того, где он живет: любовь, природа, радости мирной жизни. Есть и яркие необычные образы, как, к примеру, в Arı Oldum, где многогранность жизни иллюстрируется образами пчел (которые могут ужалить) и меда (который сладок и вкусен). Ориентальный аромат альбома наверняка порадует любителей этники, а его гуманистический дух тем более симпатичен.

© & (p) 2019 ARC Music

10 tks / 43 mins

(Olcay Bayır – voc; Giuliano Modarelli – g (tks 1-8); Al MacSween - keyb(tks 1, 3, 4, 5, 7, 8), p(tks 2, 6); Aurel Qirjo - vi(tks 1-8); Erdi Arslan - zurna(tk 1), duduk (tks 3, 5, 7, 8), fl (tk 4); Kostas Kopanaris – darbuka (tks 1, 4, 5), bendir (tk 8), perc(tk 6); Sam Vicary (tks. 1-8), Huw Bennett (tk 9) – b; Erdoğan Bayır – saz (tk 1); Serkan Çakmak - kaval( tks 3, 4); Joost Hendrickx (tks 1, 3, 4, 6, 7, 8), Adam Teixeira (tks 2,5) – dr; Mehmed Mert Baycan - bendir(tks 3, 7); Murat Sığırcı – bağlama (tk 9);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
Расскажи друзьям:


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Турция
музыкальный стиль
ориентальная музыка

Еще из раздела издано в 2019 г.

Jacopo Delfini - Sleeping Beauty

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: свинг, цыганский джаз
  • страна: Италия
«Спящая красота» - так переводится название альбома итальянского гитариста Якопо Дельфини с пейзажиком на обложке. Не могу уверенно говорить о том, что имел ввиду сам Якопо, но, прослушав его альбом, предположу, что дело тут не ...
подробнее
07.03.2019

Jake Leckie - The Abode

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, авангард
  • страна: Сингапур, США, Швейцария, Япония, Аргентина, Бразилия, Венесуэла
Американский джазовый басист Джейк Леки, много поигравший с известными в джазе людьми и выступавший на самых известных площадках Нью-Йорка, недавно перебрался с Восточного побережья на Западное, поселившись в Лос-Анджелесе, где посвятил ...
подробнее
07.03.2019

Jamie Saft / Steve Swallow / Bobby Previte - You Don’t Know the Life

  • стиль: джаз
  • авторы: Леонид АУСКЕРН
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
  • страна: США
Несколько лет назад клавишник Джейми Сафт, басист Стив Суоллоу и ударник Бобби Превит, три опытных джазовых виртуоза, чьи имена можно почти гарантированно обнаружить в любой джазовой энциклопедии, впервые записали совместный альбом в ...
подробнее
07.03.2019
© 2019
Jazz-квадрат
eeeeeee@eeee.ee

Сайт работает на платформе Nestorclub.com