Olcay Bayir - Rüya

Новый мартовский релиз британского лейбла ARC Music несет любителям этнической музыки привет из сердца Турции – из Анатолии, которую мы знаем также, как Малую Азию. Этот привет передает вокалистка и композитор Олджай Баир, чья родина – эта земля. Олджай родилась в Газиантепе, но в детстве вместе с семьей немало поездила по всей Анатолии. Ее отец – известный ашик, то есть бард, исполнявший свои песни на различных религиозных и общественных церемониях в алевитской традиции. (Алевиты – это такая субэтническая община в Турции, не путайте ее с сирийскими алавитами. Взгляды алевитов весьма симпатичны: они проповедуют уважение ко всем людям, независимо от их веры или нации, но особенно к людям труда). Думаю, не случайно, как обычно, чрезвычайно обстоятельные liner notes альбома ничего не говорят о том, принадлежит ли Олджай Баир к туркам или курдам. Певица исполняет и турецкие и курдские песни, и в совершенно алевитском духе объясняет этот факт: «Я верю, что культура – в большей степени, чем религия или национальность – определяет идентичность… Вы – это вы, независимо от того, к какой религии вы принадлежите или из какой страны родом.»
Сегодня Олджай Баир живет в Лондоне. Здесь в 2014 году на Riverboat Records вышел ее первый альбом Neva («Гармония»). Здесь, вместе со своими продюсерами, гитаристом Джулиано Модарелли и клавишником Элом МакСуином и их этноджазовым ансамблем Kefaya, она записывала новый альбом Rüya, что в переводе означает «Мечта». Красочность саунда в этом альбоме вы можете оценить, изучив состав музыкантов: здесь очень много разнообразных традиционных инструментов народов Передней Азии. Ну, а над всем этим царством звуков парит сопрано Олджай Баир (кстати, ее сопрано отшлифовано по всем правилам академической школы). В программе альбома – песни Баир и других авторов, в том числе прославленных ашиков прошлого, а также традиционные турецкие и курдские мелодии. Если вчитаться в тексты песен (они заботливо подготовлены ARC Music на двух языках), то мы обнаружим, что в основном речь здесь идет о простых и близких любому понятиях, независимо от того, где он живет: любовь, природа, радости мирной жизни. Есть и яркие необычные образы, как, к примеру, в Arı Oldum, где многогранность жизни иллюстрируется образами пчел (которые могут ужалить) и меда (который сладок и вкусен). Ориентальный аромат альбома наверняка порадует любителей этники, а его гуманистический дух тем более симпатичен.
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