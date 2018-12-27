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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Rodopi Ensemble - Thraki

стиль:
27.12.2018

Rodopi Ensemble - Thraki
Фракия – историческая область на юго-востоке Балканского полуострова. Сегодня она поделена между Болгарией, Грецией и Турцией, но земля эта видела множество разных народов. Это и древние фракийцы (к которым принадлежал легендарный Спартак), и античные греки c римлянами, и византийцы, и османские турки, и болгары, и современные греки, и современные турки, и цыгане. Этот конгломерат народов не мог не оказать влияние на культуру региона, особенно музыкальную. Красоту, уникальное своеобразие и богатство музыки Фракии демонстрирует ансамбль из ее греческой части Rodopi Ensemble, названный в честь горной системы, окаймляющей регион.

Надо сказать, что Фракия всегда славилась музыкальными талантами. Не случайно мифологический Орфей был фракийцем, не случайно оттуда же идут и дионисийские праздненства в Древней Элладе, апофеоз гедонизма во всех его проявлениях, включая музыку и экстатические танцы. Альбому Thraki музыканты дали еще и подзаголовок «Путь Диониса», подчеркивая связь с теми древними традициями.

Сегодня Rodopi Ensemble – это квинтет, в котором, наряду с кларнетом и скрипкой, звучат канун, лютня, разнообразнейшие перкуссионные инструменты, большинство из которых восточного происхождения. В подготовленном им программе альбома – песни и танцы разного происхождения, которые объединяет одно: к ним трудно остаться равнодушным. Свадебный танец Synkathistos в инструментальной версии и танцевальная мелодия Tsakitzis, в которой вокалист группы Дросос Куцукостас поет на двух языках, турецком и греческом, соперничают по энергетике и красочности с танцевальными ритмами Baidouska и Margoudi. Если в Apo tin Prousa kinisa преобладают ориентальные интонации, то в любовной песне Kita me glikia mou agapi слышатся скорее славяно-греческие мотивы. Особняком стоят композиции Roman Havasi (The Air of Gypsies) и Balos and Sousta, самая, на вкус автора этих строк, красивая композиция программы, обе они связаны с фольклором фракийских цыган. И совершенно особое впечатление оставляет Mia Paraskevi, грустная свадебная песня, говорящая о сложных чувствах матери, отдающей дочь в другую семью, в акапелльном исполнении Куцукостаса.

Как говорит тот же Куцукостас, «…Идиомы и нюансы фракийской музыки связаны с гармоничным сосуществованием людей, принадлежащих к разным культурам, людей, которым музыка и пение помогает чувствовать себя единым целым». Альбом Thraki дает возможность убедиться в этом.

(p) 2018 ARC Music

© 2019 Rodopi Ensemble / licensed to ARC Music

11 tks / 41 mins

(Kyriakos Petras – vi; Nikos Angousis – cl; Alkis Zopoglou – kanun; Yorgos Pagozidis – perc (darabukka, dumbelek, def, riqq, bendir, finger cymbals); Drosos Koutsokostas – lute, voc;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция
музыкальный стиль
балканская музыка

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