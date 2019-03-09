Roz Vitalis - Great Expectations Live

Так уж сложилось, что последние годы из Санкт-Петербурга к нам на сайт приходили в основном работы представителей авангардно-импровизационной музыки и радикальных экспериментаторов. И вот – прог-рок по-питерски, в виде большого концертного альбома, изданного московским лейблом ArtBeat Music (запись 2018 года) и с черно-белой фотографией на обложке, навевающей устойчивые ЕСМ-овские ассоциации.
Группу Roz Vitalis я никогда ранее не слышал, поэтому сразу окунулся в Сеть и извлек из нее следующее (прошу прощения у давних фэнов этого коллектива, но эта информация может оказаться полезной для тех, кто впервые встретится с Roz Vitalis именно на наших страницах): Roz Vitalis отсчитывает свою историю с уже довольно далекого 2001 года, когда она появилась в качестве сольного проекта клавишника и композитора Ивана Розмаинского. С годами проект преобразовался в трио, а затем его формат расширялся еще более, достигнув к моменту записи Great Expectations Live уже уровня секстета. У группы собралась к этому времени весьма приличная по объему дискография, так что программу концертника составили, как композиции из прежних альбомов, так и новый материал. Но для меня новой была вся эта музыка и интерес к ней подогревался еще и тем, что все источники в Сети дружно указывали в качестве повлиявших на Roz Vitalis коллективов цвет британского прогрессивного рока, людей, на музыке которых я рос в свое время.
Вот и первый трек, Premonition, один из самых больших на диске (почти девять с половиной минут звучания): сольная партия флейты, потом присоединяются клавиши, потом гитара, и на фоне этого все больше и все яростнее закручивается стремительный вихрь музыкального движения, настоящий смерч, подчиняющий себе весь саунд группы – и вдруг – неожиданный катарсис, вновь звучит флейта и очень выразительная гитарная партия. Последующие композиции помогли определить для себя условные «центры силы» в музыке Roz Vitalis. На мой взгляд, это партии клавишных (Иван Розмаинский), флейты (Владислав Коротких) и гитары (музыкант с очень любопытным именем Владимир Семенов-Тян-Шанский; судя по данным Сети, он – прямой потомок выдающегося русского географа. К музыке, понятно, это отношения не имеет, но сам по себе факт интересный). Запомнились такие пьесы, как Annihilator of Moral Hazard (Extended Version) – сложное, многомерное произведение с интересными звуковыми эффектами и ритмическими находками, ориентальный Jungle Waltz, сольная фортепьянная пьеса Розмаинского La Gentilezza. Схожесть с классиками? Наличие флейты вызывает автоматически воспоминания о Jethro Tull. Но если Андерсон вел за собой весь коллектив, то Коротких при всем изяществе своих партий подчиняет игру требованиям конкретной композиции. Игра Розмаинского, особенно в Fret Not Thyself Because of Evildoers, напомнила Кита Эмерсона и EL&P. Вспоминался и Уэйкмен времен Yes, но Рик, на мой вкус, часто «заигрывался», упиваясь возможностями инструментов, в то время, как Кит контролировал свои партии более строго. Таков и Иван Розмаинский (понятно, на мой взгляд). Аналогично, гитара Владимира Семенова-Тян-Шанского всегда остается «в рамках», «вырываясь на волю» дозированно и «в специально отведенных для этого местах». Вообще, музыке Roz Vitalis, подчас весьма эмоциональной, я бы придал девиз из орловского «Альтиста Данилова»: «ничто не слишком»: здесь все очень выверенно, продумано, без каких-либо «безумств и эскапад». Рациональная эмоциональность? Может быть, но это всего лишь мой частный взгляд на вещи. А возвращаясь к классикам, вспоминались при прослушивании и King Crimson (Thou Shalt Tread Upon the Lion and Adder (Trampled Version), и даже Floyd (старт Annihilator of Moral Hazard (Extended Version) напомнил начало Shine On You Crazy Diamond), про EL&P я уже говорил выше. Но и это все лишь мои впечатления, навеянные услужливой памятью. Бесспорными же представляются высокий профессиональный и интеллектуальный уровень музыки Roz Vitalis, ее некое внутреннее благородство (может, это чисто питерская черта?) и удовольствие от знакомства с этим коллективом.
© & (p) 2019 ArtBeat Music
13 tks / 76 mins
(Ruslan Kirillov - bass g; Vladislav Korotkikh – fl; Leonid Perevalov - bass cl; Ivan Rozmainsky – el. p, synths; Vladimir Semenov-Tyan-Shansky – el.g, ac.g; Evgeny Trefilov – dr;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН