Heart of the Dragon Ensemble - Chinese Love Songs

Китайский новый год 2019, год желтой земляной свиньи, наступает 5 февраля. Его будет праздновать четверть населения нашей планеты. А 14 февраля, наверное, три четверти жителей планеты Земля так или иначе отметят пришедший из западной традиции день Св. Валентина или день всех влюбленных. К этим двум датам британский лейбл ARC Music приурочил выпуск альбома Chinese Love Songs, который поступит в продажу 25 января 2019 года. Chinese Love Songs идеально подходит к обоим этим праздникам.
Ансамбль «Сердце дракона» состоит их китайских музыкантов, исполняет преимущественно китайскую традиционную музыку и играют музыканты на китайских же традиционных инструментах. Но образовался он в Великобритании, где живут сегодня все его участники. Биографии участников во многом схожи. Все они начинали свой путь в музыке на родине, связь с которой для большинства остается весьма тесной. Многие из инструменталистов и вокалистов Heart of the Dragon Ensemble хорошо известны, как в Китае, так и далеко за его пределами. Так, скажем, исполнитель на шене, древнем губном органе, Гуо Чжи в свое время даже выступал перед председателем Мао, а вокалист Фан Чанконг – именитый оперный певец, работающий со многими европейскими оперными труппами и выступавший на самых престижных сценах. Лидер и основатель ансамбля, основной композитор Heart of the Dragon Чжан Ли родился в Шенчжене, одном из самых молодых городов Китая, основанном в виде особой экономической зоны в самом конце 80-х, в рамках политики реформ Дэн Сяопина. Как говорит он сам, именно в родном городе он впервые столкнулся с западной культурой, в том числе музыкальной, и наведение мостов между китайской традицией и западной культурой стало основным делом его жизни, в том числе в рамках Heart of the Dragon Ensemble.
У ансамбля уже довольно обширная дискография.
Chinese Love Songs добавляет к ней десять новых композиций, объединенных темой любви. Их можно разделить на три условные группы. Одна из них – это песни, музыку к которым написал Чжан Ли на древние лирические тексты китайской поэзии. Так, стихи Crossing Lake Dongting написаны во времена династии Сун, а эпикурейская по своему содержанию Drunken Song on Stone Fish Lake и полная восхищения природой родного края The Bamboo Poem – поэтами времен еще более древней династии Тан. Другая, самая обширная, группа – это народные песни из разных регионов Китая в аранжировке того же Чжан Ли. Тут звучит музыка из Шаньси, Сычуаня, Юннаня и других провинций. И, наконец, в отдельную группу я бы выделил The Town of Dreams, песню, написанную Чжан Ли на стихи, сочиненные им совместно с Лян Чжаосоном. Оба они из Шенчженя и посвятили эту песню красоте стремительного растущего, как и современный Китай в целом, родного города.
Уху, привыкшему к западной музыке, многое покажется необычным в этом альбоме. Прежде всего – это специфичная музыкальная система, непривычное звучание традиционных китайских инструментов. Для меня, скажем, оказалось неожиданным, что вокальную партию в лиричной песне о влюбленной девушке,ждущей своего любимого When does the Sophora Bloom (песня из горных районов Сычуани) ведет довольно низкий мужской голос. Но, когда просматриваешь тексты песен, то обнаруживаешь, что мир извечных человеческих чувств абсолютно не зависит от места действия, будь то Азия или Европа, и альбому, подобные этому, помогают людям разных культур лучше понимать друг друга.
Остается добавить, что, как всегда, в релизах ARC Music, диску сопутствует очень информативный и прекрасно оформленный буклет с текстами песен на английском и китайском языках, биографиями музыкантов и большой вводной статьей. © 2019 ARC Music 10 tks / 46 mins (Chen Wei, Candy Ma, Kong Fan Chang, Quanna Masterson – voc; Zhu Xiao Meng – guzheng; Cindy Ni – pipa, yuan; Guo Yi – sheng; Li Ming – yangqin; Hu Ruijun – xiao, dizi; Wang Xiao – erhu, zhonghu; Jiang Li – leader, composer;) Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music Леонид АУСКЕРН