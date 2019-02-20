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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Doug MacDonald Quartet - Organisms

стиль:
20.02.2019

Doug MacDonald Quartet - Organisms
Когда сразу три промотерских компании почти одновременно присылают линк на скачивание нового альбома, это дает определенное представление о масштабе промо-акции и подогревает интерес к релизу. Еще более он возрастает, при взгляде на состав исполнителей, где обнаруживаешь шефа одной из этих компаний за ударной установкой в квартете Дуга МакДональда, записавшего альбом Organisms. Бен Шольц – опытный барабанщик, игравший в свое время с Роем Харгрувом, Эсперанцей Сполдинг и Бадди Гаем. Не менее красочны послужные списки других музыкантов. Тенор-саксофонист Боб Шеппард работал с Кориа, братьями Брекерами, Джони Митчелл, Хаббардом, Эрскином и многими другими знаменитостями. Мастер игры на Hammond B3 Кэри Франк также имеет на своем счету опыт работы с Джейн Монгейт, Эриком Мариенталем, Бобом Минцером и так далее.

Но пора переходить и к лидеру этого квартета – Дугу МакДональду. Этот уроженец Филадельфии начинал играть джаз на гитаре на Гавайских остовах, затем работал в Лас-Вегасе, и, наконец, поселился в Лос-Анджелесе, где весьма заметен на местной сцене. МакДональду доводилось играть с такими грандами, как Рэй Чарльз, Сара Воэн, Стен Гетц. Он – лидер большого состава The Jazz Coalition, а также целого ряда малых групп. Дискография авторских проектов Дуга МакДональда насчитывает полтора десятка альбомов, точнее говоря, Organisms – это его четырнадцатый альбом.

Пресс-релизы называют среди любимых гитаристов Дуга такие имена, как Вес Монтгомери и Джо Пасс. Думаю, ценителям гитарного джаза будет интересно отыскивать черточки стилистики и техники грандов в манере игры Дуга МакДональда. В новом альбоме он предложил слушателям программу из десяти треков, из которых три Дуг сочинил сам. МакДональд солирует много, а также демонстрирует эффектные диалоги с партнерами. В этом смысле мне больше всего запомнился его дуэт с Шеппардом в балладе Too Late Now – одном из лучших номеров программы. Обычно в композициях альбома лидер оставляет вполне достаточно пространства для демонстрации своего мастерства партнерам. По естественным причинам чаще с ним в очередь солируют тот же Шеппард и Франк (особенно хорош в пьесе МакДональда Jazz For All Ocassions), но, скажем, в Centerpiece Харри Суитс Эдисона тон этой блюзовой композиции задают Шеппард и Шольц. Альбом разнообразен, здесь в меру драйва, в меру баллад, но музыку своего квартета МакДональд решает в идиомах современного мэйнстрима, придерживаясь этого направления достаточно строго. Позитивных эмоций поклонникам этой стилистики альбом Organisms должен доставить немало.

© & (p) 2019 Doug MacDonald

10 tks / 52 mins

(Doug MacDonald – g; Bob Sheppard – ts; Carey Frank – Hammond B3; Ben Scholz – dr;)

Линк предоставили Jim Eigo, Jazz Promo Services

August Forte, NoVo Management & Publicity

Ben Scholz, Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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