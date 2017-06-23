Сыру Джаз (Sõru Jazz) 2017

В этом году юбилейный, десятый фестиваль джазовой музыки, проходящий на острове Хийумаа в Эстонии, выдался на славу. Великолепные зарубежные исполнители. Да и эстонский джаз, пожалуй, был представлен лучшими из лучших.
Насыщенная четырехдневная концертная программа предоставляла гостям фе-стиваля обширный выбор впечатлений. Концерты проходили по всему острову, помимо традиционных площадок в рыбацких портах Сыру и Калана, также в портах Орьяку и Кярдла, которые принимают яхты и прогулочные катера.
Побывать на всех концертах физически было сложно, поэтому напишу только о том, что видел и слышал.
Фестиваль открывало молодежное трио Майму Йыгеда, которая сама играет на аккордеоне, а ее партнеры Лаури Кадалипп – на саксофоне и Мартин-Ээро Кырессаар – на контрабасе. Пожалуй, впервые на Сыру Джаз столь отчетливо звучали мотивы фолк-музыки, которые органично вплетались в джазовые импровизации. У трио выходят задумчивые композиции, вызывающие не только теплые чувства в душе, но и побуждающие слушателей к медитативным размышлениям.
Примерно такая же, спокойная, не экспрессивная манера исполнения присуща и дуэту в составе Анны Пыльдвеэ (вокал) и Эрки Пярнойя (гитара), репертуар которых складывается из разных песен, неспешное течение которых – нет не убаюкивает, - а умиротворяет, что ли, слушателей.
Вот где с лихвой бурлила экспрессия, так это на концерте популярного эстон-ского актера Яна Ууспыльда, который со свойственной ему самоиронией блестяще исполнял как песни собственного сочинения, так и всемирно известные хиты, в ос-новном, рокового происхождения. Не было даже намека на камерность, тем более, что концерт проходил в одном из ночных клубов в Кярдла. Сквозь громыхание тяжелого рока время от времени прорывался блюз, который виртуозно играл на гитаре Пауль Укадера. Вместе с ним свою лепту в это впечатляющее представление внесли Марек Тальтс (гитара), Рауль Вайгла (бас-гитара), Таави Керкимяэ (клавишные) и Петтери Хаса (ударные).
В рамках фестиваля один концерт прошел в недавно открывшемся в Кярдла пивном ресторане. Саксофонист Райво Тафенау вместе с братьями Реммель – Йоэлем (клавишные) и Хейкко (контрабас) – без видимых усилий, элегантно создали в ресторанном зале особую атмосферу. Хотя, на мой вкус, джаз все-таки не очень вписывается в ресторанный интерьер.
На следующий день первой на сцену вышла Кадри Вооранд, очень честная и искренняя певица, принимающая близко к сердцу каждую песню. Кадри не боится выплескивать на слушателей переполняющие ее чувства, потому что слащавая красивость – это не ее стиль. Импульсивность артистки легко передалась музыкантам, обрамляв-шим ее пение, – Мареку Тальтсу (гитара), Тааво Реммелю (контрабас) и Ахто Абнеру (ударные).
Очень яркое впечатление оставило международное трио в составе Яака Соояэра (гитара), Ара Яраляна (контрабас) и Маркку Оунаскари (ударные). Диапазон неожиданных композиций в их исполнении был необычайно широк – от сдержанного североевропейского джаза до кавказской, армянской напевной лиричности. Чувствовалось, что в таком составе эти музыканты способны удивить даже самых пресыщенных знатоков джазовой музыки.
Одна из наиболее популярных сегодня эстонских певиц Лийзи Койксон и пианист Йоэль-Расмус Реммель впервые выступали вместе. Вначале столь минималистский подход показался несколько рискованным, но великолепные вокальные данные Лийзи сделали свое доброе дело – заворожили слушателей.
Следующими свое мастерство продемонстрировали Пеэду Кассь (контрабас), Кристьян Рандалу (рояль) и Тоомас Рулль (ударные), объединившиеся в три Momentum. Музыканты следуют современным веяниям джаза, отдавая предпочтение острым и ритмически интенсивным композициям.
Эстонско-финский ансамбль в составе Айна Агана (гитара), Теэму Вийникайнена (гитара), Михкеля Мяльганда (контрабас) и Мика Каллио (ударные) явно предпочитает импровизации. Сразу видно и слышно, что эти умудренные жизненным опытом мужчины понимают друг друга с полузвука и полувзгляда. Они словно разыгрывают перед слушателями свои сокровенные чувства и переживания.
Пианист Хольгер Марьямаа – восходящая звезда эстонской классической музы-ки. Но диапазон способностей молодого музыканта очень широк. Его сольный концерт, состоявший из популярных и малоизвестных джазовых композиций, привнес свою неподражаемую изюминку в фестивальную программу.
А гвоздем программы, безусловно, стало выступление квинтета в составе Райво Тафенау (саксофон), Сийма Аймла (саксофон), Йоэля Реммеля (клавишные), Пеэду Касся (контрабас) и Каспара Каллусте (ударные). Это был очень конкретный, насыщенный мужской энергетикой концерт, когда два великолепных саксофониста не кон-курировали, а гармонично дополняли друг друга. Это был по-настоящему джазовый концерт, без всяких инородных музыкальных примесей.
Российское три LRK – Евгений Лебедев (рояль), Антон Ревнюк (контрабас), Игнат Кравцов (ударные), - эстонская джаз-певица София Рубина и американский трубач Джейсон Хантер устроили на сцене целое музыкальное представление, в котором удивительным образом органично соединилось, казалось бы, несовместимое – от ска-зочной мистификации с ярко выраженным трагическим антуражем до легкой веселости безобидного женского флирта.
Завершился Сыру Джаз концертом воистину звездного трио, в котором счастли-во объединились эстонец Кристьян Рандалу (рояль), норвежец Мэтс Эйлертсен (контрабас) и финн Маркку Оунаскари (ударные). Джаз-музыканты мирового уровня, высшей пробы. Околдованный их композициями, я невольно поражался, что столь чудную музыку можно слушать не только в престижных концертных залах больших городов, но и в старом лодочном ангаре в маленьком хийумааском порту Сыру. Олег Самородний
Фото: Калли Самородни