Musikmessе-2017: мелодия звучит над миром

В любой сфере человеческой деятельности, будь то промышленное производство или искусство, творцы время от времени испытывают потребность во встречах, демонстрации своих достижений и знакомства с успехами коллег. Тем более это всегда интересно прямым потребителям их продукции, будь то ракетные комплексы или театральные спектакли. Форматы тут могут быть самыми разными, акценты на каждом таком форуме тоже свои, только данному событию присущие. Скажем, одни кинофестивали славятся своим гламурным блеском и парадами звезд экрана, другие – рафинированностью артхаузных работ лучших режиссеров, или пример из другой области: один международный автосалон знаменит головоломными фантазиями кузовостроителей, а другой собирает тех, кто ищет самые экономичные и в то же время самые надежные новинки автопрома.
Что же касается сферы музыкальной индустрии, то есть только одна крупнейшая в мире выставка-ярмарка, которая вбирает в себя все компоненты, отражает все стороны, показывает все самое новое, все самое интересное, продолжающее традиции и прокладывающее новые пути, удовлетворяющая любым вкусам, кошелькам и потребностям тех, кто играет и сочиняет музыку, кто ее транслирует и записывает и, конечно же, тех, кто ее слушает дома и смотрит на самых разнообразных концертных площадках. Это выставка-ярмарка Musikmesse, которая каждый год, начиная с уже достаточно далекого 1980-го, проводится весной в немецком городе Франкфурте-на-Майне или просто Франкфурте. В этом году она ждет своих гостей с 5 по 8 апреля 2017 года. Традиционно, «младшая сестра» Musikmesse, проходящая здесь же выставка Prolight + Sound, охватывающая более узкий сегмент рынка – световое и сценическое оборудование, начинается и заканчивается чуть раньше – с 4 по 7 апреля. Представление о масштабах выставки-ярмарки дают некоторые цифры с прошлогодней Musikmessе - 2016, когда здесь было представлено 1068 различных компаний со всего мира, а число посетителей ярмарки за эти несколько донельзя насыщенных дней превысило 62 тысячи человек!
Наш сайт ежегодно освещает события ярмарки во Франкфурте, эти материалы можно найти с помощью архива, поэтому сейчас, не углубляясь в историю, уместно сразу перейти к программе этого года. Понятно, что даже просто упомянуть всех экспонентов Musikmesse и Prolight + Sound, не превращая небольшую статью в выставочный каталог просто невозможно. Я почти наугад, не преследуя цель назвать самые громкие имена, отобрал лишь несколько примеров, которые, надеюсь, дадут представление и о широте географии участников, и о широте спектра представляемых ими продуктов. Получился вот такой калейдоскоп:
Среди многочисленных французских стендов вы сможете обнаружить вибрафоны фирмы Bergerault в трех октавных сериях и с легкими рамами из эксклюзивных алюминиевых сплавов или гобои – от инструментов для профессионалов до студенческих моделей - компании F.Lorée, которая занимается этой продукцией еще с 1881 года. Американские производители привозят во Франкфурт самую разнообразную продукцию. Например, компания JodyJazz Inc. может порадовать саксофонистов семью сериями мундштуков на любой вкус – из литой резины, поликарбоната, алюминия, позолоченной стали, а заодно тех, кто учится играть джаз: другое направление деятельности – учебные СD и DVD, записанные для Jody Espina такие мастерами, как Джордж Гарцоне или Кенни Вернер. А вот продукция компании Pangolin привлекает уже 30 лет тех, кто организует масштабные концерты. Более 400 международных наград и более 30 патентов есть у этой фирмы, производящей уникальное оборудование для лазерных шоу. Польша в музыке ассоциируется в первую очередь с именем Фридерика Шопена. И вот The Fryderyk Chopin Institute, занимающийся наследием и пропагандой творчества великого композитора, везет из Варшавы в Германию серию своих многочисленных книг, буклетов, нотных материалов о жизни и творчестве Шопена, в том числе факсимильные издания его рукописей. Японские композиторы ХIХ века в Европе и Америке практически неизвестны, зато сегодня здесь хорошо знают и японских музыкантов, от классики до джаза, и композиторов, и, конечно же, производителей музыкальных инструментов. Yanagisawa начала заниматься производством духовых инструментов еще в 1896 году – сегодня саксофоны этой марки являются одними из популярнейших. Во Франкфурте Yanagisawa представляет полную линейку своих изделий – от сопранино до баритон-саксофона. А вот еще одно название, которое можно считать символом глобализации нашего мира, в том числе в сфере производства музыкальных инструментов. В нем объединены два громких имени:Hammond Suzuki Europe B.V., а базируется эта компания … в Нидерландах. На выставке она, естественно, представляет знаменитые органы Hammond. Компания из чешского города Градец Кралове PETROF представляет клавишные инструменты более академического толка – известные и уважаемые на этом специфическом рынке пианино и рояли. Традиционно широко представлены во Франкфурте британские производители с самой разнообразной продукцией. Blake Guitar Solutions специализируется на легчайших и одновременно очень прочных футлярах для гитар, а, скажем, The Fortevio изготавливает электрические виолончели, а в этом году дебютирует во Франкфурте с первой электроскрипкой своего производства. Вы можете спросить: а как же наши? Представьте, есть! Минская компания «Синтомс» (международное название SINTOMS Ltd.) является серьезным игроком на рынке Центральной и Восточной Европы по производству и продаже ладов для музыкальных инструментов и в единственном числе будет представлена в Германии под белорусским флагом.
Ну, и, наконец, страна-хозяйка. Разумеется, германских экспонентов здесь больше всего. У этой страны богатейшие традиции в области производства музыкальных инструментов, поэтому здесь особенно много компаний с историей, уходящей в прошлые века. Только несколько примеров: Julius Blùthner из Лейпцига производит знаменитейшие рояли с 1853 года, скрипки марки Conrad Gőtz известны с 1884 года, C.A. Seydel Sőhne изготавливает губные гармоники с 1847 года, а компания Harmona вообще является старейшим в мире производителем аккордеонов. Каждая из этих марок – это символ качества и совершенного звука. А рядом с ними – молодые, амбициозные, но не менее высококачественные производители: скажем, электрогитары и бас-гитары Hutchins или соединительные кабели для аппаратуры марки Cordial.
… Думаю, некоторые читатели могли подустать только от предыдущих двух абзацев текста, каково же гулять по выставке «без руля и без ветрил»? Организаторы Musikmesse продумали этот немаловажный аспект и организовали выставочное пространство так, чтобы каждый посетитель мог быстро и без блужданий найти интересующий его объект. Все стенды сгруппированы тематически. В одном из залов собраны все акустические инструменты, кроме клавишных: гитары, струнные, перкуссионные, духовые, гармоники, а также все сопутствующие аксессуары, соответствующая литература и так далее. В другом организован мир клавишных: тут вы найдете акустические пианино и рояли, церковные органы и исторические клавишные инструменты, разнообразнейщие электронные клавишные, синтезаторы, а вместе с ними – микрофоны, программное обеспечение, аксессуары и все то, что связано с миром этих инструментов. Есть также отдельный зал для ударных инструментов, электрогитар и бас-гитар, усилителей, гитарных эффектов и так далее. Отдельная галерея отведена на выставке представителям музыкальной прессы, издательствам, музыкальным фондам и просветительским организациям. Но и это еще не все. Организаторы представляют и расширяют в этом году свою концептуальную новинку! После удачной обкатки в прошлом году появится на ярмарке Musikmesse Brandworld Drums 2017. Его целью является помочь организаторам не просто представить стенд со своими изделиями, но активировать их контакт с посетителями, сделать его более живым, действенным и прямым, показать и объяснить конкретно возможности своих инструментов. В центре так называемого Drum Camp («Барабанный лагерь») организуется Sweat, Blood and Tears Box, специальная звукоизолированная камера-площадка, где, сменяя друг друга, лучшие мастера игры на ударных инструментах наглядно покажут посетителям особенности своей техники и возможности инструментов. Ни один зритель ни на одном концерте не оказывался так близко к исполнителю, как посчастливится посетителям этого шоу. Вдобавок, каждый исполнитель после своего сета сможет ответить на возникшие вопросы, дать автограф и поучаствовать в фотосессии со своими поклонниками. Братом-близнецом Musikmesse Brandworld Drums 2017 является впервые организуемый Musikmesse Brandworld Guitar 2017, устроенный точно по такому же принципу. Это все, понятно, привлекает внимание широкой публики. А как же бизнес? Musikmesse – как известно, не просто выставка, а выставка-ярмарка. Бизнес любит тишину. Что же, когда дело доходит до контрактов, производители, дистрибьюторы, дилеры могут спокойно и с толком вершить дела в специальной бизнес-зоне, где им ничто и никто не помешает. Переходя к культурной программе выставки, хочется перечислить тех музыкантов, встреча с которыми ждет посетителей Musikmesse в «Барабанном лагере» и «Гитарном лагере». Карл Брэзил, английский барабанщик из группы Робби Уильямса играл в Drum Camp и в прошлом году. Вместе с ним свое искусство продемонстрируют американец Уилл Хант (Evanescence), его соотечественник Крис Коулмэн, работающий у Chaka Khan, Вероника Лукешова (Rock meets Classic, Kiske/Somerville), Йост Никель ((Jan Delay), Алекс Ланденбург (Luca Turilli’s Rhapsody), Михаэль Шак(Netsky) и Аника Нильс. Кроме того, Никель, Нильс и Майк Джонстон поделяться своими секретами с начинающими барабанщиками в рамках Drum College. У гитаристов можно будет посмаковать технику игры Германа Ли ((Dragonforce), Нико Шлимана (Glasperlenspiel), Магнуса Карлссона (Primal Fear), Марко Фридта (21 Octayne, ex Axxis), Джеффа Уотерса (Annihilator), Джена Маджуры (Evanescence), блюз-рокера Дэнниса Хормса и обладателя Грэмми Стива Стивенса. В Guitar College свои уроки дадут Маджура, Фридт, Уотерс и студийный гитарист из Нэшвилла Брюс Гэйч.
К Musikmessе в Германии специально «подтягивают» многие важные события. Так, торжественный концерт в честь открытия выставки-ярмарки 5 апреля в большом зале Старой Оперы во Франкфурте будет одновременно являться гранд-финалом традиционного немецкого конкурса пианистов. Накануне открытия Prolight + Sound, 3 апреля, пройдет церемония вручения PRG LEA (Live Entertainment Award), присуждаемой организаторам лучшего за год концерта или иного массового зрелища в немецкоязычных странах - Германии, Австрии и Швейцарии. Представители более ста различных изданий определят обладателя Musikmesse International Press Award (MIPA) за продукт года в сфере создания музыкальных инструментов и аудио индустрии. Отдельно будут определены обладатели двух наград за лучшие музыкальные инструменты, созданные в Германии. Главной же наградой выставки-ярмарки является Frankfurt Music Prize, награда, вручаемая за выдающиеся достижения в области сочинения, исполнения, исследования, преподавания музыки или создания оборудования для ее записи и исполнения. Ее обладателями становились люди с мировыми именами, вроде Питера Гэбриэла или Кита Эмерсона. Обычно лауреат Frankfurt Music Prize участвует на следующий год в проводимом в дни выставки-ярмарки Musikmesse Festival 2017. Увы, в этом году такого не случится. Календарь событий Musikmesse уже предусмотрел время и место выступления лауреата прошлогодней премии, выдающегося джазового и ритм-знд-блюзового вокалиста Эла Жерро, но многократный лауреат Грэмми скоропостижно скончался совсем недавно. А новым обладателем Frankfurt Music Prize за 2017 год станет известный немецкий скрипач, 37-летний Давид Гаррет, сочетающий в своем творчестве академическую музыку и более легкие жанры. Его альбом Rock Symphonies продержался в немецких чартах целых 72 недели. Почетный трофей «весом» в 15 тысяч евро Гаррет получит 7 апреля в зале Собора Св. Павла во Франкфурте. Франкфуртская Musikmessе закрывается 8 апреля. Только… Закрывается ли? Musikmessе – это постоянно действующий организм, одновременно бизнес-сообщество и культурный феномен, созданный совместно мэрией города Франкфурт-на Майне (60 %) и федеральной землей Гессен (40 %). Мероприятия под эгидой Musikmessе проводятся круглый год во всем мире. Характерно, что в этом году организаторы Musikmessе обратили свой взор на два потенциально крупнейших рынка музыкальной индустрии – Россию и Китай. Отзвуками апрельского форума во Франкфурте пройдут 14 – 17 сентября в Москве, в Сокольниках, NAMM Musikmesse Russia 2017 и 11-14 октября в ЭКСПО-Центре в Шанхае Music China 2017. Девиз Musikmessе «Это моя мелодия» (It’s my tune) не перестает звучать над миром.