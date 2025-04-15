На лейбле Butman Music выходит дебютный альбом дуэта Евгении Петерс и Дианы Владимировой

"Мне было 18 лет, когда я приехал в Нью-Йорк. Декстер Гордон сказал мне: не рассказывай историю Чарли Паркера, не рассказывай историю Кэннонбола Эддерли, рассказывай свою историю". Доналд Харрисон часто и с гордостью рассказывает эту историю. И, ...