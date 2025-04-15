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На лейбле Butman Music выходит дебютный альбом дуэта Евгении Петерс и Дианы Владимировой

15.04.2025
На лейбле Butman Music выходит дебютный альбом дуэта Евгении Петерс и Дианы Владимировой

18 апреля на всех музыкальных площадках выходит дебютный альбом дуэта Евгении Петерс и Дианы Владимировой «You must Believe in Love» («Ты должен верить в Любовь»). Релиз выпускается на лейбле Butman Music. Дуэт быстро обрел популярность благодаря авторской русскоязычной версии босса-новы Антонио Карлоса Жобима Aguas De Março, которая набрала более 200 тысяч просмотров в социальных сетях. Помимо этой пьесы в альбом вошли джазовые стандарты и советские песни в аранжировках Евгении Петерс. Дуэт видит свою миссию в том, чтобы показать слушателям, каким красивым может быть джаз и помочь им увидеть в этой музыке тепло и свет.


Релиз не случайно выходит весной: эпиграфом к альбому стали строки из его заглавной композиции — баллады Мишеля Леграна «You must Believe in Spring», которая повествует о приближении весны и вере в лучшее. «Каждая деталь альбома, будь то перевод португальской песни,
парадоксальные аранжировки любимых советских мелодий или уникальных и редко исполняемых джазовых композиций, несёт в себе казалось бы простую, но такую важную истину: нужно верить в новую весну. И в Любовь», — делятся артистки.


Презентация альбома «You must Believe in Love» пройдёт в Джаз-клубах Игоря Бутмана: 1 мая — в Москве и 6 мая — в Санкт-Петербурге. В записи приняли участие как молодые талантливые музыканты, так и мэтры джазовой сцены: Антон Залетаев — саксофоны и флейта, Андрей Середа — труба, Михаил Волох — дудук, Павел Ершов — гитара, Ярослав Константинов — контрабас, Омар Саидов — барабаны,
Евгения Петерс — фортепиано и вокал и Диана Владимирова — вокал.



стиль
джаз
страна
Россия


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