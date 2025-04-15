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На лейбле Butman Music выходит дебютный альбом дуэта Евгении Петерс и Дианы Владимировой
15.04.2025
18 апреля на всех музыкальных площадках выходит дебютный альбом дуэта Евгении Петерс и Дианы Владимировой «You must Believe in Love» («Ты должен верить в Любовь»).Релиз выпускается на лейбле Butman Music.Дуэт быстро обрел популярностьблагодаряавторскойрусскоязычнойверсиибосса-новыАнтонио Карлоса Жобима Aguas De Março, которая набрала более 200 тысяч просмотров в социальныхсетях.Помимоэтойпьесывальбомвошлиджазовыестандартыи советские песни в аранжировках Евгении Петерс. Дуэт видит свою миссию в том, чтобы показать слушателям, каким красивым может быть джаз и помочь им увидеть в этой музыке тепло и свет.
Релиз не случайно выходит весной: эпиграфом к альбому стали строки из его заглавной композиции — баллады Мишеля Леграна «You must Believe in Spring», которая повествует о приближении весны и вере в лучшее. «Каждаядетальальбома,будьтопереводпортугальскойпесни, парадоксальные аранжировки любимых советских мелодий или уникальных и редко исполняемых джазовых композиций, несёт в себе казалось бы простую, но такую важную истину: нужно верить в новую весну. И в Любовь», — делятся артистки.
Презентация альбома«You must Believe in Love»пройдёт в Джаз-клубах Игоря Бутмана: 1 мая — в Москве и 6 мая — в Санкт-Петербурге.В записи приняли участие как молодые талантливые музыканты, так и мэтры джазовой сцены:Антон Залетаев — саксофоны и флейта,Андрей Середа— труба,Михаил Волох— дудук,Павел Ершов— гитара,Ярослав Константинов— контрабас,Омар Саидов— барабаны, Евгения Петерс— фортепиано и вокал иДиана Владимирова— вокал.
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