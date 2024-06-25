Лауреаты JJA Jazz Awards 2024

14 марта, в рамках выставки Musikmesse 2014 состоится награждение премией Frankfurt Music Prize, которая в этом году будет вручена музыканту Эрни Уоттсу (Ernie Watts), одному из самых универсальных и творческих саксофонистов мира. За свою более чем ...
История Грэмми: джаз Первая церемония Грэмми прошла в 1958 г. Две из 52 существовавших тогда категорий включали в свою формулировку слово "джаз": "Лучшее исполнение джаза в группе" и "Лучшее сольное исполнение джаза". Первыми победителями в этих ...
10 июня в Лондоне во второй раз прошла церемония вручения премий Jazz FM Аwards. Эту награду Jazz FM учредила в 2013 году, чтобы отмечать ею выдающиеся успехи за истекший год музыкантов со всего мира в сфере джаза, блюза и музыки соул. Награды ...
В июле были названы обладатели премий Ассоциации джазовых журналистов США. Ими стали: За достижения в джазе в течение жизни: Cecil Taylor Музыкант года Wayne Shorter Новое имя года Jason Moran Джазовый альбом года Footprints Live, Wayne Shorter, ...
Эту премию часто называют Нобелевской премией по музыке – обе награды родились в Швеции. Премию Polar Music Prize учредил в свое время менеджер группы АВВА Стиг Андерссон. Вручается она ежегодно двум выдающимся деятелям музыкального искусства, ...
В этом году церемония вручения наград Грэмми состоялась очень поздно. Первоначально она была намечена на 31 января, но в ход событий вмешалась пандемия и в итоге 64-я ежегодная церемония прошла 3 апреля 2022 года в MGM Grand Garden Arena в ...
56-я ежегодная церемония вручения премий Грэмми прошла 26 января 2014 года в Стэйплс-центре в Лос-Анджелесе. Непривычно ранняя дата проведения церемонии была связана с желанием организаторов «развести» вручение премий Грэмми с другим ...
8 февраля 2015 года в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе прошла очередная, 57-я по счету церемония вручения премий Грэмми. В этом году награды вручались в 83 категориях. Среди обладателей самых главных наград представителей близких нам направлений не ...
В 16-й раз за всю историю церемоний вручения Грэмми, премий Национальной Академии грамзаписи США, она состоялась 15 февраля 2016 года в Стейплс-центре в Лос-Анджелесе. Всего же по счету эта церемония была уже 58-й. Так как представители интересующих ...
В этом году премии Грэмми вручали на новом месте и в новое время: организаторы сместили время проведения церемонии с привычного февраля на 28 января, а вместо традиционного зала Стэйплс в Лос-Анджелесе на этот раз торжественная церемония проходила в ...
В этом году, в отличие от 2018-го, организаторы церемонии вручения 61-й по счету премии Грэмми обошлись без сюрпризов: все произошло, как всегда бывало, в Лос-Анджелесе, в зале Стейплс и в феврале, а именно – 10 февраля. Церемонию вела в этом ...
27 января, зал Стейплс в Лос-Анджелесе, торжественная церемония награждения победителей уже 62-й по счету премии Грэмми. В этом году она была окрашена в несколько минорные тона: вся Америка скорбит по поводу гибели в вертолетной аварии выдающегося ...