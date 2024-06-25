Лауреаты JJA Jazz Awards 2024

В этом году, в отличие от 2018-го, организаторы церемонии вручения 61-й по счету премии Грэмми обошлись без сюрпризов: все произошло, как всегда бывало, в Лос-Анджелесе, в зале Стейплс и в феврале, а именно – 10 февраля. Церемонию вела в этом ...