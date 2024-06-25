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Лауреаты JJA Jazz Awards 2024

25.06.2024
Лауреаты JJA Jazz Awards 2024

Знакомим наших читателей со списком лауреатов 29-й по счету Премии Ассоциации Джазовых журналистов США среди исполнителей за 2024 год. Лауреатами стали:

Lifetime Achievement in Jazz: Jack DeJohnette

Musician of the Year: Christian McBride

Up and Coming Musician of the Year: Isaiah J. Thompson

Composer of the Year: Billy Childs

Arranger of the Year: Darcy James Argue

Record of the Year: where are we, Joshua Redman (Blue Note Records)

Historic Record of the Year Evenings At The Village Gate, John Coltrane and Eric Dolphy (Impulse! Records)

Record Label of the Year Blue Note Records

Record Producer of the Year: Zev Feldman

Male Vocalist of the Year: Kurt Elling

Female Vocalist of the Year: Cécile McLorin Salvant

Large Ensemble of the Year: Sun Ra Arkestra

Mid-sized Ensemble of the Year: Artemis

Duo of the Year: Fred Hersch, piano and Esperanza Spalding, vocals

Trumpeter of the Year: Ambrose Akinmusire

Trombonist of the Year: Trombone Shorty

Brass Specialist: Marcus Rojas (Tuba)

Alto Saxophonist of the Year: Lakecia Benjamin

Tenor Saxophonist of the Year: Joshua Redman

Baritone Saxophonist of the Year: Claire Daly

Soprano Saxophonist of the Year: Branford Marsalis

Multiple Reeds Player of the Year: James Carter

Flutist of the Year: Nicole Mitchell

Clarinetist of the Year: Anat Cohen

Guitarist of the Year: Mary Halvorson

Strings: Violin, Viola, Cello Player of the Year: Tomeka Reid

Pianist of the Year: Kenny Barron

Keyboards Player of the Year: Herbie Hancock

Bassist of the Year: Linda May Han Oh

Electric Bassist of the Year: eperanza spalding

Percussionist of the Year: Kahil El’Zabar

Mallet Instrumentalist of the Year: Joel Ross

Traps Drummer of the Year: Brian Blade

Player of Instruments Rare in Jazz: Béla Fleck

Леонид АУСКЕРН



автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США


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