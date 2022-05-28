Лауреаты Blues Music Awards 2022

В 43-й раз в начале мая прошло в Мемфисе вручение высших ежегодных наград в мире блюза. Лауреаты, в отличие от прошлых двух ковидных лет, получали награды в переполненном музыкантами и фэнами зале The Renasant Convention Center. Среди победителей в привычных 25 категориях надо особо отметить Томми Кастро, получившего сразу три награды. Майк Зито второй год подряд забрал награду за лучший альбом блюз-рока. В целом же список лучших из лучших в этом году выглядит так:
Лучший концертирующий исполнитель (премия им. Би Би Кинга) - Tommy Castro
Альбом года – Tommy Castro Presents A Bluesman Came To Town
, Tommy Castro
Ансамбль года - Tommy Castro & The Painkillers
Песня года – "I’d Climb Mountains", written & performed by Selwyn Birchwood
Альбом восходящей звезды года - Live On Beale Street: A Tribute To Bobby "Blue" Bland
, Rodd Bland and the Members Only Band
Альбом акустического блюза - Dear America
, Eric Bibb
Альбом блюз-рока - Resurrection
, Mike Zito
Альбом современного блюза - 662
, Kingfish
Альбом соул-блюз – Long As I Got My Guitar
, Zac Harmon
Альбом традиционного блюза - Pinky’s Blues
, Sue Foley
Исполнитель акустического блюза - Keb' Mo'
Исполнитель блюз-рока - Albert Castiglia
Исполнительница современного блюза - Vanessa Collier
Исполнитель современного блюза - Christone "Kingfish" Ingram
Исполнительница соул-блюза - Annika Chambers
Исполнитель соул-блюза - Curtis Salgado
Исполнительница традиционного блюза (премия им.Коко Тейлор) - Sue Foley
Исполнитель традиционного блюза - Taj Mahal
Лучший басист - Danielle Nicole
Лучший ударник - Tom Hambridge
Лучший гитарист - Eric Gales
Лучший харпер - Jason Ricci
Лучший духовик - Jimmy Carpenter
Лучший пианист (премия им. Пайнтоп Перкинса) - Mike Finnigan
Лучший инструменталист-вокалист - John Németh
Леонид АУСКЕРН