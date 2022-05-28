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Лауреаты Blues Music Awards 2022

28.05.2022

Лауреаты Blues Music Awards 2022
В 43-й раз в начале мая прошло в Мемфисе вручение высших ежегодных наград в мире блюза. Лауреаты, в отличие от прошлых двух ковидных лет, получали награды в переполненном музыкантами и фэнами зале The Renasant Convention Center. Среди победителей в привычных 25 категориях надо особо отметить Томми Кастро, получившего сразу три награды. Майк Зито второй год подряд забрал награду за лучший альбом блюз-рока. В целом же список лучших из лучших в этом году выглядит так:

Лучший концертирующий исполнитель (премия им. Би Би Кинга) - Tommy Castro

Альбом года – Tommy Castro Presents A Bluesman Came To Town, Tommy Castro

Ансамбль года - Tommy Castro & The Painkillers

Песня года – "I’d Climb Mountains", written & performed by Selwyn Birchwood

Альбом восходящей звезды года - Live On Beale Street: A Tribute To Bobby "Blue" Bland, Rodd Bland and the Members Only Band

Альбом акустического блюза - Dear America, Eric Bibb

Альбом блюз-рока - Resurrection, Mike Zito

Альбом современного блюза - 662, Kingfish

Альбом соул-блюз – Long As I Got My Guitar, Zac Harmon

Альбом традиционного блюза - Pinky’s Blues, Sue Foley

Исполнитель акустического блюза - Keb' Mo'

Исполнитель блюз-рока - Albert Castiglia

Исполнительница современного блюза - Vanessa Collier

Исполнитель современного блюза - Christone "Kingfish" Ingram

Исполнительница соул-блюза - Annika Chambers

Исполнитель соул-блюза - Curtis Salgado

Исполнительница традиционного блюза (премия им.Коко Тейлор) - Sue Foley

Исполнитель традиционного блюза - Taj Mahal

Лучший басист - Danielle Nicole

Лучший ударник - Tom Hambridge

Лучший гитарист - Eric Gales

Лучший харпер - Jason Ricci

Лучший духовик - Jimmy Carpenter

Лучший пианист (премия им. Пайнтоп Перкинса) - Mike Finnigan

Лучший инструменталист-вокалист - John Németh

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США


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