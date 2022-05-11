Книга о Валентине Парнахе

В 2022 году исполняется сто лет российскому джазу, пионером которого является Валентин Парнах. Первое выступление его экспериментального джаз-бэнда в октябре 1922 года считается днем рождения джаза в СССР.



К этой знаменательной дате приурочен выход сборника «Зеркальная душа». Книга будет представлена широкой аудитории на XV Чеховском книжном фестивале, который пройдет с 20 по 22 мая на родине Антона Павловича Чехова - в Таганроге. На презентацию сборника из Москвы приедут специальные гости - внук и правнук знаменитого джазмена.



В книге «Зеркальная душа» речь пойдет не только о прославленном таганрожце Валентине Парнахе, но и о его не менее талантливой сестре Елизавете Тараховской - популярной советской детской писательнице в 50-60-е годы.



Сборник издан по инициативе Управления культуры Таганрога при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.