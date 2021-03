рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



Двойной успех Гийома Нуо







Леонид АУСКЕРН Французский барабанщик Гийом Нуо (Guillaume Nouaux) к своим 46 годам (он родился в 1976 году в Аркашоне) успел завоевать славу одного из самых авторитетных мастеров европейского традиционного джаза. Нуо выступал со многими звездами американского джаза, включая Кена Пепловски, Джейсона Марсалиса, Скотта Хэмилтона, Харри Аллена и других. Нуо – обладатель солидной дискографии и целого ряда престижных наград, не говоря уже о восторженных рецензиях в ведущих джазовых изданиях мира. В 2019 году он выпустил оригинальный проект Guillaume Nouaux and The Clarinet Kings, где сыграл дуэты с группой ведущих джазовых кларнетистов традиционного стиля: Антти Сарпилой, Ивеном Кристофером, Энгельбертом Врубелем и другими. Этот альбом принес Гийому специальный приз жюри Hot Club de France, одного из старейших в мире объединений поклонников джаза, основанной в Париже еще в 1932 году.Вдохновленный этим успехом, Гийом развил далее плодотворную идею. Его новый проект, Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings (2020) собрал под одной обложкой крупнейших европейских пианистов традиционного стиля, играющих в манере пиано-страйд. Французы Луи Маэтье и Алан Барабес, итальянцы Лука Филастро и Россано Спортьелло, голландец Харри Кантерс и немцы Бернд Лхотцки и Крис Хопкинс (американец по происхождению с детства живущий в Германии) записали серию дуэтов с неутомимым Нуо. В свое время и наш сайт с искренним удовольствием писал об этом проекте (см. index.pl?act=PRODUCT&id=5699 ). Но, как оказалось, понравился он не только JazzQuad.ru.Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings принес Гийому Нуо пока самый большой успех в его карьере, причем успех двойной. Французская Академия джаза (основана в 1955 году) присудила альбому свою премию в области классического джаза за 2020 год. Для Нуо это было особенно приятно, потому что он уже второй раз удостаивается такой награды (первый – в 2011 году за альбом Guillaume Nouaux Trio "Drumset In The Sunset). А 13 марта 2021 года Hot Club de France присудил этому альбому свою высшую награду: Гран При. Что тут скажешь: отличный альбом, достойная оценка. Поздравляем!



Леонид АУСКЕРН

Франция

