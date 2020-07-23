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Беркли остается в Валенсии



Филиал всемирно известного джазового колледжа Беркли в Валенсии и комплекс Город Искусств и Наук достигли соглашения о том, что деятельность филиала Беркли в Валенсии будет продолжена на следующие двадцать лет. Этот филиал появился десять лет назад и стал первым филиалом Беркли вне Бостона и единственным в Европе. За эти годы в Palau de les Arts , части этого замечательного комплекса с суперсовременной архитектурой от Сантьяго Калатравы, прошло обучение более 3000 студентов из более, чем 70 стран мира. «Они не только стали послами нашего города, но и завязали тесные контакты с нашим социумом и его музыкальной культурой, создали множество проектов внутри Валенсианского общества», сказала Мария Иттуриага, исполнительный директор Валенсийского филиала. В свою очередь Президент Беркли Роджер Браун отметил: «Мы очень взволнованы возможностью продолжить деятельность международного филиала Беркли во Дворце Искусств имени Королевы Софии и благодарны Валенсии и Городу Искусств и Наук за прием. Яркий и красивый кэмпус в Валенсии обогащает образование и музыкальные таланты сотен студентов Беркли. Мы с нетерпением предвкушаем, сколько интересных возможностей появится в следующие двадцать лет, потому что у нас получают образование самые яркие музыканты со всего мира.»



Филиал принимает ежегодно около 350 студентов из более, чем 30 стран, предлагая им обучение по четырем программам, а также возможности заграничного обучения для студентов из бостонского Беркли. Кроме того, совместно с Городом Искусств и Наук филиал проводит целый ряд музыкальных фестивалей и иных культурных событий.



Леонид АУСКЕРН



стиль

джаз

автор

Леонид АУСКЕРН

страна

Испания Расскажи друзьям:





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