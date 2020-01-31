Matthew Bourne & Franck Vigroux: “WE”

6 февраля в Москве и 8 февраля в Санкт-Петербурге состоятся концерты британско-французского дуэта Matthew Bourne & Franck Vigroux с российской премьерой электроакустического перформанса «WE» по мотивам антиутопии Евгения Замятина. Также в программе вечера, который состоится 6 февраля в московском Культурном Центре ЗИЛ — лайв от московского экспериментального дуэта CHORDA. К идентичной программе концерта в петербургском Шереметьевском Дворце также присоединится Post Quartet [Svibovitch, Олегович, Тимофей, нейронная сеть]. Концерты пройдут в рамках программы Года музыки Великобритании и России.
Франк Вигру и Мэтью Борн представляют свою версию романа Евгения Замятина «МЫ» для фортепиано, голоса и электроники. Избранные фрагменты романа сочетаются с фортепианным минимализмом и экспрессивной электроникой. Вигру и Борн играют с разными плотностями звучания, их цель — контраст предельной эмоциональности и предельной же экономии выразительных средств, в котором композиторы видят суть знаменитого романа Замятина.
Музыкальное видение Вигру и Борна состоит в том, чтобы сконцентрироваться на деталях перевода, плотности звучания, контрасте и экономии выражения, чтобы выявить суть странного или неуловимого. Эта экономия экспрессии несет в себе и практическое преимущество: простота постановки на сцене преднамеренна и означает, что это произведение переносится/передается на широкий диапазон площадок, где уже есть фортепиано — от небольших клубов (Cafe Oto, Лондон) до более крупных театров (Национальная сцена).
Franck Vigroux
Франк Вигру — французский музыкант и композитор, работает в области электроакустической, импровизационной и экспериментальной электронной музыки, сотрудничает с другими музыкантами и художниками. В своей музыке соединяет философские концепции, новые медиа и исполнительское искусство.
Matthew Bourne
Мэттью Борн — британский пианист и композитор, начинал как джазовый исполнитель-импровизатор, со временем погрузился в эксперименты по синтезу звука. Сотрудничал с Джоном Зорном, Нильсом Фрамом, Аннет Пикок и Амоном Тобином, регулярно выступает с Франком Вигру.
CHORDA
Электроакустический импровизационный проект CHORDA был основан в 2018 году петербургским композитором и саунд-артистом Димой Аникиным и московским электронным музыкантом, кларнетистом и художником Гришей Мумриковым. В музыке CHORDA множество жанров экспериментальной музыки (от дроуна до IDM) сочетаются с оригинальным прочтением неоклассики и драматургическим мышлением (оба музыканта участвовали в театральных и междисциплинарных проектах). Дуэт давал сольные концерты и выступал в Москве, Петербурге, на фестивалях Signal, Ozora.
Post Quartet
Новый электроакустический коллектив со следующим составом: аудиовизуальный художник Андрей Свибович (электроника), Дмитрий Олегович (клавишные), Тимофей (альт скрипка) и нейросеть (аранжировки, стилизации). Последний участник — искусственный интеллект — вводит не всегда прогнозируемые переменные, создающие осцилляции между классическими гармониями, академическим минимализмом, дроуном и постжанровой музыкой. Основа музыки проекта — поэзия переведённая математическим путём в ноты, аранжированная нейронной сетью.