Sivan Arbel - Change of Light

Уже фонографический дебют живущей в Нью-Йорке израильской вокалистки и композитора Сиван Арбель Broken Lines (2016), о котором довелось писать на сайте, вызвал у меня море положительных эмоций – прежде всего принципиальной не похожестью Сиван на традиционных джазовых вокалисток, ее особой манерой силлабического пения, мощью голоса и незаурядным композиторским талантом. Потом довелось увидеть и услышать Сиван живьем, когда она пела и отплясывала босиком на open air «Джазовые вечера у Ратуши» в Минске в компании харизматичного белорусского саксофониста Павла Аракеляна – и это тоже было очень здорово. Тем с большим интересом приступал к прослушиванию второго альбома Арбель Change of Light, который выходит в начале апреля.
Снова семь композиций, снова шесть из них сочинила сама Сиван Арбель, а единственным кавером на этот раз стала джазовая версия израильской традиционной песни Water Song. Вновь Сиван предстала в качестве бэнд-лидера своей постоянной израильско-американской группы, а в одном треке задействовала еще и струнный квартет. И вновь Арбель буквально заставила удивляться. Чему? Для начала – непохожести обоих альбомов. Change of Light еще больше дрейфует от джазового мэйнстрима … Куда? Вот тут начинаешь чесать затылок. Авангарда тут точно меньше, чем в Broken Lines. Если судить по Solitude, то кажется, что дрейф идет к академической музыке – да и сама Арбель назвала эту свою композицию «оджазованным баховским хоралом». Если перейти к Change или Omri, где она обращается к высоким общечеловеческим проблемам – то к лучшим образцам творчества певиц ранга Джони Митчелл, Нины Симон или Кейт Буш. А блестяще исполненная Water Song – это, без сомнения, идеальный образец этно-джаза (эту песню, как и Omri, Сиван исполняет не на английском, а на родном иврите). При этом никуда не делись ни поразительная мощь голоса, ни специфичный скэт. А неразрывность связи с джазом при всей этой сугубо индивидуальной манере пения обеспечивают инструментальные аранжировки композиций и точное звучание прежде всего духовых инструментов. Уже не дебютантка, а настоящая инди-звезда – так мне видится позиция Сиван Арбель на современной сцене.
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