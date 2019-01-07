Alex Nakhimovsky / June Bisantz - Love’s Tango

Несколько лет назад, а точнее – в 2015 году, я с удовольствием рецензировал на нашем сайте очень хороший альбом-трибьют Чету Бейкеру It’s Always You вокалистки из Коннектикута Джюн Бизанц. Уже тогда внимание привлекла и работа в этой записи пианиста Алекса Нахимовского. И потом, совсем недавно в обзоре альбома гитариста Нормана Джонсона The Art Of Life, среди участников работы над проектом - вновь встреча с этой же парой: Джюн Бизанц – Алекс Нахимовский. А вообще, этот творческий союз длится аж с 2005 года, благо оба живут в Коннектикуте. Частенько они и выступают, и гастролируют, и записываются вместе. Love’s Tango – уже третий их общий проект, причем с впервые совместно сочиненной музыкой.
О Бизанц подробнее можно прочесть в той самой рецензии на It’s Always You, а сейчас – несколько слов о Нахимовском. У этого музыканта – российские (точнее - советские) корни, он эмигрировал в США еще в 1978 году и сумел выстроить там карьеру и как академический пианист, выступавший, на минутку, в Карнеги Холл, и как джазмен. В последнем качестве Алекс выступал с такими грандами, как Бенни Гольсон, Шейла Джордан, Виктор Бейли, гастролировал во многих странах мира, в том числе и в России. Сюда он привозил на различные фестивали Таню Марию и Ричарда Бону, Майка Стерна и Джеффа Тэйн Уоттса. Нахимовский – основатель джазового фестиваля в Манчестере, Коннектикут, а с 2006 года – сопродюсер джазового фестиваля в Иркутске.
Танго, босса-нова, самба: новый альбом Джюн и Алекса приглашает в мир латинского джаза. Все композиции альбома, за исключением написанной Нахимовским в чисто академическом ключе короткой Prelude to A Wish для струнных, сочинены этим творческим дуэтом вместе. Композиции Джюн и Нахимовского при этом весьма своеобразны: да, это латинский джаз, но глазами именно этих авторов. По сравнению с самбами и босса-новами в исполнении тех же бразильцев, тут больше элегантности, отточенности в каждой музыкальной фразе, гламура, если хотите, но, пожалуй, поменьше экспрессии. Это латинская музыка, прочитанная, на мой взгляд, сквозь смус-джазовые очки, что, разумеется, не умаляет достоинств музыки альбома.
Среди участников записи – много знакомых лиц. К работе над проектом Джюн и Алекс привлекли преимущественно музыкантов из Коннектикута и Нью-Йорка. Многие из них участвовали вместе с ними в записи The Art Of Life Нормана Джонсона: это и сам Джонсон, и Двоншик, Мастрояни, Холмс, Дэвис, Фаст. Более того, композиция It’s You, которую дуэт принес в проект Джонсона, теперь перекочевала и в собственный альбом Бизанц и Нахимовского. Ну, а главным треком альбома я назвал бы его титульную композицию: Love’s Tango лучше всего иллюстрирует и исполнительское, и композиторское мастерство Джюн и Алекса. © & (p) 2019 EH2U 7 tks / 32 mins (June Bisantz – voice; Alex Nakhimovsky –p; Norman Johnson – g; Matt Dwonszyk – b; Brunilda Myftaraj – vi; Lu San – viola; Kathy Schiano – cello; Marcus Centola – acc; John Mastroianni - fl, cl, sax; Jeff Holmes – tp, flg; Steve Davis – tb; Ed Fast – dr, perc;) Линк предоставлен Kari-On Productions Леонид АУСКЕРН