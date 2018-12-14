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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Helium Horse Fly -Hollowed

стиль:
14.12.2018

Helium Horse Fly -Hollowed
Бельгийский ансамбль Helium Horse Fly возник в 2009 году в Льеже. Вокалистка Мари Билли, гитарист, клавишник и основной композитор группы Стефан Дюпон и басист Димитри Янелло играют в нем с самого начала, а вот барабанщиков с тех пор сменилось несколько, и в настоящее время место за ударной установкой занимает Жиль Шевинь. Первым релизом группы стал ЕР с длиннющим названием A Dispute to Redefine Clearly Frontiers Between Devils and Angels (2010), через год последовал еще один ЕР, а в 2013 году Helium Horse Fly разразились первым полноформатным альбомом, названным просто именем группы. Пресса была весьма позитивной, но музыканты из Льежа довольно долго были поглощены другими делами, и час для нового альбома поспел только шесть лет спустя.

Первое, что отмечаешь в Hollowed, - это, конечно, обложка (автор – Дэвид МакКрэйвен). Похоже, группа питает особое пристрастие к коллажам с заменой головы у своих обложечных персонажей. В дебютном альбоме место головы заняла рука, а в нынешнем – сами видите. Так что, бельгийцы в оформлении альбомов идут по следам таких знаменитых сюрреалистов, как Ман Рей или их выдающийся соотчественник Рене Магритт. Что же касается непосредственно музыки, то тут все обстоит не менее интересно. Если говорить о стилистике, то, кажется, трудно подыскать такой стилистический ярлычок, который не подошел бы Helium Horse Fly. Вы можете называть эту музыку авангардным метал-джазом, прог-роком, продвинутым нойзом или нео-хард-роком – и, в любом случае, не ошибетесь, хотя каждое из этих определений будет страдать неполнотой: Helium Horse Fly всегда окажется шире этих ярлычковых условностей.

Вы сможете это почувствовать с первого же трека альбома Hollowed. В Happiness голос Мари Билли долго и многотрудно пробивается сквозь плотную вибрирующую паутину нойзового звучания. Но прорвать ее удается уже гитаре Дюпона, и финальная часть трека сделана в чисто прог-роковом духе. В самом длинном, четырнадцатиминутном эпике In A Deathless Spell голос Мари сразу задает композиции напряженную, драматичную атмосферу, подчеркнутую настоящей электрической бурей, даже яростным ураганом инструментального сопровождения, потом следует гитарный же катарсис и финал вновь вступает в прог-роковую фазу. Algeny, одна из самых цельных по структуре композиций альбома, подкупает контрастом жесткого хард-рокового ритма и замедленного, словно в сомнамбулическом сне, вокала. И если в финальной композиции Shelter доминантой является голос Билли, то Progeny, единственная в альбоме чисто инструментальная пьеса, дает возможность посмаковать гитарную партию Дюпона, а Monochrome – оценить отменную работу Шевиня. Не менее любопытны и тексты песен, которые группа разместила внутри обложки альбома. Это герметичная, ассоциативная поэзия, полная метафор и неожиданных образов, вроде «летящих в любое время лезвий» и «борьбы с огнем с помощью огня» (в In A Deathless Spell) или «мудреца, возлагающего на себя корону, улыбаясь мертвым волнам» (в Monochrome).

Hollowed может понравиться или не понравиться, но этот альбом и творчество группы Helium Horse Fly в целом, вряд ли оставит кого-то равнодушным.

© 2019 Dipole Experiment Records

6 tks / 47 mins

(Marie Billy – voc; Stéphane Dupont – g, keyb, voc; Dimitri Iannello – b; Gil Chevigné – dr; with Bertrand de Lamalle – as (tk 1);)

Линк предоставил Julien Fernandes, 5Roses Press

Леонид Аускерн
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия
музыкальный стиль
прог-рок

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