Вильянди Фолк 2018

Международный фестиваль фолк-музыки, ежегодно проходящий в середине лета в южно-эстонском городке Вильянди, давно уже стал знаковым событием музыкальной жизни Эстонии. За долгие годы сложилось некое сообщество эстонских поклонников фолк-музыки, которые каждый июль встречаются в Вильянди, горячо приветствуют друг друга, как добрые знакомые, хотя зачастую не знают даже имен своих собратьев по фестивалю.
Фестивали проходят с неизменным успехом и при полном аншлаге. На пике фестивальной программы организаторы Вильянди-фолк порой вынуждены ограничивать продажу билетов, поскольку концертные площадки просто не вмещают всех желающих.
Не стал исключением и нынешний, уже 26-й Вильянди-фолк, проходивший в год столетнего юбилея Эстонской Республики. Именно поэтому тема фестиваля была определена как «Вместе с веком!». Вильяндиский фестиваль устремлен в будущее, поэтому и в год векового юбилея эстонской государственности предпочтение было отдано молодым и перспективным музыкантам.
В этом году концерты фестиваля посетили ориентировочно 26 тысяч человек. Почти тропическая жара – все четыре дня фестиваля к полудню температура переваливала за 30 градусов – не отпугнула ни артистов, ни зрителей. На 9 концертных площадках прошло 76 концертов, которые дали 71 ансамбль, объединившие в общей сложности 800 музыкантов и исполнителей. Конечно, побывать на всех концертах было физически очень трудно, практически невозможно. Волей-неволей приходилось делать выбор. Именно поэтому в этот репортаж не вместились все заслуживающие того ансамбли.
Естественно, что особенно тепло и азартно местная публика принимала эстонских фолк-музыкантов.
Так, уже много лет на вершине популярности держатся два чудных рок-ансамбля. Один из них – Zetod – состоит из представителей малочисленного финно-угорского народа сету, проживающего в юго-восточной части Эстонии, а также на территории Печерского района Псковской области России. Сету – православные, поэтому и традиционные концертные костюмы, в которых выступает Zetod, напоминает старинные славянские одеяния.
Музыканты другого рок-ансамбля - Nikns Suns – выходят на сцену в потертых джинсах. Изюминкой или, если хотите, фишкой их выступлений является роковая обработка древних народных эстонских песнопений. Получается это у них сногсшибательно потрясающе.
И уж совсем какое-то мистическое воздействие на публику производит ансамбль Trad.Attack!, состоящий всего из трех человек: Ялмар Вабарна (гитара), Тыну Тубли (ударные) и Сандра Вабарна, играющая на варгане и разнообразных дудочках. А такое впечатление, что на сцене – целый оркестр. Как это у них получается – уму непостижимо! Ансамбль играет мистическую архаичную эстонскую музыку, из которой музыканты создают пульсирующую ритмическую музыкальную структуру, которая в какой-то момент начинает как бы жить сама по себе. Порой кажется, что музыканты выносят на сцену музыку, появившуюся в момент сотворения мира. Безусловно, на сегодняшний день Trad.Attack! – самый популярный в Эстонии фолк- ансамбль. О чем, в частности, свидетельствует и статистика Вильяндиского фестиваля. На их концерт собралось больше всего, более пяти тысяч зрителей. И музыканты чуть-чуть не дотянули до своего рекорда, когда на Вильянди-фолк 2016 года на их концерт пришло около шести тысяч человек. Этот ансамбль обрел и широкую международную известность, Trad.Attack! регулярно выступает на престижных музыкальных фестивалях, среди которых можно упомянуть WOMEX, Eurosonic и Transmusicales. С июня 2017 по декабрь 2018 года проходит большой европейский тур Trad.Attack!, в ходе которого ансамбль дает концерты во всех странах – членах Европейского союза.
Артисты дуэта Puuluup играют на почти забытом музыкальном инструменте - хийуской арфе, которая в незапамятные времена появилась на эстонском острове Хийумаа. Но Рамо Тедер и Марко Вейссон сумели в буквальном смысле слова придать новое звучание архаичной хийуской арфе, соединив ее со всевозможными электронными приспособлениями. Получилась неслыханная очаровательная музыка.
С таким же успехом прошли концерты и других эстонских коллективов, наслаждающихся народной любовью: Curly Strings, Svjata Vatra, Estonian Voices, Untsakad, Naised Köögis, Etnosfäär, Lõõtsavägilased, Metsatöll и так далее.
Среди зарубежных ансамблей наиболее теплый прием публики заслужил итальянский Kalascima, приезжающий на Вильянди-фолк уже, по-моему, третий год подряд. Чувствуется, что ритуальные танцевальные ритмы тарантеллы южно-итальянского происхождения прочно укоренились на североевропейской почве Эстонии.
Очень приятное впечатление оставил македонско-цыганский духовой Kadrievi Orkestar, чья музыка звучит в фильме Эмира Кустурицы „Time of the Gypsies“. Музыканты ансамбля Bombino из Нигера играли на электрогитарах лирические композиции, приятно услаждавшие слух и погружавшие слушателей в обволакивающую меланхолию. Канадские The East Pointers играют музыку кельтских иммигрантов, кажется, что очень простую, но очень жизнеутверждающую.
Три ансамбля – австрийский Tanzhausgeiger, шотландский Ho-Ro и венгерский Gatyamadzag Zenekar – я бы свел в одну, если можно так выразиться, тематическую группу. Все они играют танцевальную музыку, рожденную в разных горных регионах Европы – в Трансильвании, Альпах и горах Шотландии. Музыканты играют музыку своих народов в ее первозданном виде. А это не так уж и просто – донести до современных слушателей музыкальные вариации, возраст которых исчисляется столетиями, а может и тысячелетиями.
Если писать об изюминках Вильянди-фолк 2018 года, то, на мой субъективный вкус, их было три.
Ансамбль Sound оf Dragon из Китая, состоящий из девочек в возрасте от 7 до 16 лет. Милые и очаровательные создания так же мило и очаровательно (само собой разумеется, виртуозно) играли на традиционном китайском музыкальном инструменте гучжэн, который иногда называют китайскими гуслями. Редко выпадает возможность услышать завораживающее звучание столь экзотического музыкального инструмента. А потому эти мгновения особенно ценны.
Ансамбль Debi Gogochurebi из Грузии, состоящий из четырех сестер – Мариам, Кетеван, Тамар и Мананы. Они просто очень красиво и вдохновенно пели старинные грузинские баллады. Их песни трогали до глубины души, так что почему-то даже слезы на глаза наворачивались.
Ансамбль Kiharakolmio из Финляндии, состоящий из умудренных жизненным опытом мужчин с тонким чувством юмора и самоиронии. И эта их мудрость жизни каким-то непостижимым образом отражается в их музыке – свежей, задорной и жизнерадостной. Все музыканты ансамбля выглядят великолепно, но все же чуть ярче блистает легендарный волшебник аккордеона и гармошки Антти Пааланен. Олег Самородний
Фото ансамбля Puuluup: Калли Самородни