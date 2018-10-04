Фестиваль Гёте – Института «Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка» 2018

В этом году традиционный осенний фестиваль Гете-института проходит под заметно измененным названием – «Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка». В названии этого года виден еще больший крен в экспериментальную область, что само по себе выражает тенденцию, длящуюся не первый год и парадоксальным образом ставшую традицией фестиваля в не меньшей степени, чем само слово «джаз». В этот раз, однако, от джаза практически ничего не останется.
В течение месяца в Москве выступят экспериментальные музыканты: легендарный Альфред 23 Харт со своей новой группой Revolver 23, представляющей франкфуртскую школу, берлинское трио Perlonex, знаменитый дуэт Маркуса Шмиклера и Томаса Лена, а также электроакустический квартет в составе феноменального американского трубача-виртуоза Питера Эванса и молодых музыкантов Элизабет Куду, Сабин Акико Арендт и Флориана Цвисслера, сформировавшийся во время кёльнской резиденции первого в 2016 году. Выбор групп-участников фестиваля достаточно репрезентативен для понимания того, что на сегодняшний день представляет собой экспериментальная импровизационная музыка.
Фестиваль откроется 5 октября 2017 в Культурном центре «Дом». Концерты пройдут также 12, 19 октября и 3 ноября.
Адрес КЦ «Дом»: Москва, Б. Овчинниковский пер., 24, стр. 4 (М. Новокузнецкая)
Музыкант-мультиинструменталист, композитор, художник Альфред 23 Харт – личность легендарная не только в мире импровизационной музыки, но и, пожалуй, для всей истории музыки второй половины 20 века. Начав заниматься свободной импровизацией в 1967 году вместе с франкфуртской группой Just Music, Харт пошел дальше расширенных техник игры на саксофоне. Вскоре он занялся экспериментами с препарированием саксофона и включением в свою музыку мультимедийных практик. Параллельно Харт развивал свою деятельность как визуальный художник в области живописи, видео-арта, перформанса.
В 1975 году Харт вместе с пианистом Хайнером Геббельсом образовал дуэт, которому суждено было стать одним из самых влиятельных и плодотворных проектов для европейской авангардной музыки, а сотрудничество с вокалистом Кристофом Андерсом впоследствии переросло в одну из главных авант-роковых групп 1980-х годов Cassiber, имевшую звездный состав: Андерс, Геббельс, Крис Катлер и сам Альфред Харт. Позже на основе этого состава была создана постмодернистская политическая группа Duck and Cover, где к музыкантам Cassiber присоединились Том Кора, Фред Фрит и Дагмар Краузе. С 1987 года Харт по приглашению саксофонистки Henry Cow Линдси Купер стал участником ее группы Oh Moscow, которая вслед за Duck and Cover в своей музыке обыгрывала темы и риторику атмосферы «холодной войны».
Новая группа Альфреда Харта Revolver 23, помимо него, включает барабанщика Йорга Фишера, электронщика Марселя Демгена и гитариста Николу Хайна. Демген, привносящий в импровизацию контекст нойза, индастриала, электроакустики и минимал-техно, работал с Хартом в нойзовом проекте Imperial Hoot с 1998 года. Барабанщик Йорг Фишер, скорее представитель более традиционного стиля свободной импровизации, игравший с Петером Брецманом и Руди Махаллом, на протяжении долгого времени сотрудничает с Демгеном в формате дуэта. Харт, Демген и Фишер в качестве трио выпустили в 2015 году альбом “Confucius Tarif Reduit”, проникнутый духом дадаизма. Гитарист, композитор, саундартист и философ Никола Хайн, видный представитель немецкой экспериментальной сцены, добавляет ансамблю экспериментального измерения. Харт и Хайн играли вместе в дуэте и трио с трубачом Акселем Дернером. Все эти перекрестные связи между участниками квартета сходятся в единой точке равновесия под проницательным взглядом Альфреда 23 Харта – одного из самых разносторонних музыкантов на международной сцене свободной импровизации.
12 ОКТЯБРЯ 2018, ПЯТНИЦА, 21:00
LEHN / SCHMICKLER DUO
Томас Лен (Thomas Lehn) – аналоговый синтезатор
Маркус Шмиклер (Marcus Schmickler) – лэптоп
Концерт приурочен к 10-летию лейбла Mikroton Recordings
Дуэт Маркуса Шмиклера и Томаса Лена – одна из главных групп направления электроакустической импровизации. Впервые они сыграли вместе в 1997 году в рамках судьбоносного для этой музыки электронного ансамбля MIMEO под руководством самого Кита Роу. Тремя годами позже на Erstwhile Records выходит их дебютный альбом Bart, по праву считающийся важной вехой в истории экспериментальной музыки. Сочетая, казалось бы, несочетаемое, Лен и Шмиклер смогли преодолеть сопротивление материала друг друга, произведя на свет нечто новое, не сводящееся к сумме индивидуальных действий.
Томас Лен – профессиональный пианист, с 1990 года сконцентрировавшийся на электронной импровизации, играя сперва на аналоговом синтезаторе Minimoog, затем – на легендарном модульном синтезаторе EMS Synthi. Богатая творческая биография Лена позволила ему создать свой уникальный язык, в котором можно легко проследить его опыт академического исполнителя, джазового музыканта, звукоинженера. Лен практикует акустический подход в игре на синтезаторе, предпочитая физический контакт с инструментом статичной генерации звуковых волн.
Сложно переоценить влияние композитора и импровизатора Маркуса Шмиклера на развитие экспериментальной электроники за последние двадцать лет. Интересы Шмиклера предельно широки и разнообразны – от экспериментов с психоакустикой до сочинения музыки к театральным постановкам, от сотрудничества с представителями акустической свободной импровизации до продюсирования треков в стиле минимал-техно. В дуэте с Томасом Леном он использует SuperCollider, на котором синтезирует звук в реальном времени.
В октябре прошлого года Лен и Шмиклер выпустили свой новый альбом под названием “Neue Bilder” на московском лейбле Mikroton Recordings, и фестиваль Гёте-Института «Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка» рад приурочить их квадрофонический концерт к 10-летию лейбла, которое отмечается нынешней осенью.
Perlonex – экспериментальное трио в составе перкуссиониста Буркхарда Байнса, электронщика и тёрнтейблиста Игнаца Шика и гитариста Йорга Марии Цегера. Трио основано в 1998 году и является одной из главных групп сцены импровизационной музыки Echtzeitmusik («музыка в реальном времени»), которая сформировалась в начале 90-х годов в пространстве заброшенных клубов и сквотов восточного Берлина. В этом феномене сошлись самые разные явления того времени и места – свободная импровизация и новая музыка, театр и перформанс, клубная музыка, панк, художественные сообщества, авангард социальной мысли. Тип импровизации, который практиковали представители этой экспериментальной сцены, фокусировался на глубоком погружении в механику человеческого взаимодействия и все детали звукового пространства, которое окружает импровизационный процесс. Perlonex – это именно такое глубокое погружение в мир загадочных звуков и неконтролируемых процессов.
Музыка Perlonex – это тонкая звуковая работа в лучших традициях ламинального направления свободной импровизации. Здесь, словно в камере депривации, пропадают привычные физические законы, мы обнаруживаем себя в пространстве полной дезориентации: электронные инструменты звучат как акустические, акустические – как электронные, а в определенные моменты становится непонятно, слушаем ли мы импровизацию трех музыкантов или находимся внутри масштабной звуковой инсталляции.
Peter Evans’ Köln Quartet возник под оригинальным названием Zeitinsel Ensemble во время резиденции знаменитого американского трубача и композитора Питера Эванса в Кёльне в конце 2016 года. Обязательными условиями для Эванса были, во-первых, чтобы это были молодые местные и незнакомые ему музыканты, и во-вторых, наличие струнных инструментов в ансамбле. В результате его выбор пал на виолончелистку Элизабет Куду, скрипачку Сабин Акико Арендт и электронщика Флориана Цвисслера. Peter Evans’ Köln Quartet – это электроакустический ансамбль, работающий в режиме свободной неидиоматической импровизации. Благодаря академическому бэкграунду участников, однако, в эту импровизацию вливается контекст европейской композиторской музыки 20 века.
Питер Эванс – один из самых ярких представителей нью-йоркской импровизационной сцены, выдающийся трубач-новатор, который расширяет границы возможностей своего инструмента, не переставая удивлять искушенную публику. При этом, по его собственному признанию, Эванс мыслит импровизацию как структурный элемент более высокого уровня композиционного мышления. Эванс сотрудничает с такими крупными фигурами в области свободной музыки, как Пол Литтон, Барри Гай, Джон Зорн, Петер Брецман, Агусти Фернандес, Родригу Амаду, Матс Густафссон, Эван Паркер, и многими другими.
Элизабет Куду занимается музыкой из разных контекстов: современная композиция, джаз, свободная импровизация, экспериментальная музыка. Куду также вовлечена в многочисленные междисциплинарные проекты, связанные с танцем, искусством и поэзией. Сабин Акико Арендт – исполнительница современной академической музыки, которая активно интегрирует различные медиа: видео-арт, инсталляции и перформансы, включающие телесные практики, голос, полевые записи. Композитор и электронщик Флориан Цвисслер изучал композицию в Институте компьютерной музыки и электронных медиа в Университете искусств Фолькванг. С 2000 года он работает в ряде междисциплинарных и мультимедийных проектов в качестве саундартиста, видеохудожника и музыканта.
Выступление квартета в Кёльнском клубе Loft два года назад имело огромный успех, и фестиваль Гёте-Института «Джаз осенью. Экспериментальная импровизационная музыка» рад возможности поспособствовать возобновлению его творческой деятельности. Концерт Peter Evans’ Köln Quartet обещает стать достойным финальным аккордом нынешнего фестиваля.
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