Сыру Джаз 2018

Магия фламенко в Москве! Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия танца. Настоящий адреналиновый коктейль! В середине февраля Москву наполнят звуки знойной Андалусии. Фестиваль фламенко. Фестиваль музыки. Фестиваль жизни, в самом ...