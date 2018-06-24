Сыру Джаз 2018

Организаторы джазового фестиваля, ежегодно проходящего в небольшом порту Сыру на эстонском острове Хийумаа, постоянно стремятся разнообразить фестивальную программу. Так, в этом году, помимо ставших традиционными прогулок-экскурсий по природным достопримечательностям острова, впервые были проведены занятия в «джазовой школе», участники которой прослушали лекции об истории джаза и смогли попробовать сыграть на музыкальных инструментах.
Пик зрительской посещаемости приходится на вечерние концерты в пятницу и субботу, когда в просторном лодочном ангаре становится тесновато и суетно. В эти часы Сыру Джаз, пожалуй, отчасти утрачивает ауру своей привлекательности. Вне всякого сомнения, я пропустил чудные пятнично-субботние вечерне-ночные концерты. Но мне все же больше по душе камерность, присущая джазовому действу в Сыру.
Ожидания гостей фестиваля полностью оправдало выступление корифея эстонского джаза саксофониста Райво Тафенау, которому на ударных аккомпанировал его сын Рамуэль Тафенау. Хотя, конечно же, это был дуэт почти равноправных музыкантов, филигранно сочетавших мелодию и ритмику. Похоже, что в этом семейном дуэте нет конфликта поколений отцов и детей, поскольку Райво и Рамуэль легко находят общий музыкальный язык.
Музыканты ансамбля Elletuse собрались вместе в 2006 году. Ведущим в этом коллективе, безусловно, воспринимается гитарист и композитор Пауль Даниель, на музыку которого положены стихи современных популярных эстонских поэтов. Но главная привлекательность этого ансамбля заключается в стремлении придать эстонским народным песнопениям джазовое звучание. И это прекрасно получается у двух очаровательных солисток – Лийзи Койксон и Лийны Саар.
Любителей электронного синтеза музыкального звука порадовало выступление пианиста Тыну Найсоо, играющего на одной из современных версий органа Хаммонда, звучанию которого музыкант придает дополнительную насыщенность с помощью разнообразных синтезаторов.
А поклонники, если так можно выразиться, гитарного джаза с воодушевлением восприняли виртуозную игру Weekend Guitar Trio, отмечающего в этом году 25-летние своего творческого содружества. Один из своих юбилейных концертов гитаристы Роберт Юрьендаль, Март Соо и Тынис Леэметс дали на сыруском фестивале.
Как всегда, бесподобно неподражаема была певица Кадри Вооранд, выступавшая в этот раз на Сыру Джаз в составе квинтета Танеля Рубена. То, что Кадри творит со своим вокалом не поддается описанию. Она способна воспроизводить изысканно лирические звуки и в то же время не боится делать свой голос отвратительно неприятным. А в итоге получается какое-то колдовское очарование.
Доброй традицией сыруского фестиваля стало выступление Emmaste Swing Rock Band, состоящего из учеников основной школы поселка Эммасте, находящегося неподалеку от порта Сыру. На протяжении многих лет учителю музыки Тоомасу Паапу удается поддерживать на высоком уровне планку выступлений своего «детского» коллектива. А некоторые из его воспитанников стали профессиональными джазовыми музыкантами.
Бас-гитариста Рауля Вайгла и блюз-гитариста Рауля Укареда сплотили десятилетия творческого единения, базирующегося на любви к блюзу и року. Именно блюзовый рок два Рауля с воодушевлением играли на Сыру Джаз, понимая друг друга с полузвука, полувзгляда и полувздоха.
Приятной ностальгией веяло от выступления биг-бэнда Mickey’s – старейшего беспрерывно действующего джазового оркестра Эстонии, существующего с 1948 года. С 2016 года биг-бэндом руководит Яак Озеров. А нынешняя солистка оркестра – неподражаемая Эве Пярнсалу.
Вообще на Сыру Джаз этого года блистали эстонские джазовые певицы. Наиболее ярким мне показалось пение Неле-Лийз Вайксоо, выступавшей вместе с ансамблем Олава Эхала, который в наши дни, пожалуй, наиболее любимый эстонским народом композитор и пианист, автор популярнейших эстрадных хитов и лирических композиций к кинофильмам. Концерт, на котором звучала классика как эстонского, так и мирового джаза, удался на славу. Естественная, а не наигранная экспрессивность Неле-Лийз идеально гармонировала с не менее выразительным шармом легендарного саксофониста Лембита Саарсалу.
Квартет молодой пианистки и композитора Кирке Карья много экспериментирует с разными звуковыми параметрами, тональностями и сложными ритмическими структурами. Выходят интересные музыкальные композиции, которым, вероятно, нужно еще время, чтобы они обрели аромат добротного джаза.
А напоследок порадовали гитарист Яак Соояар и певец Роберт Линна, которые вдохновенно воспроизвели на сцене широко известные хиты и малоизвестные композиции легендарного Джимми Хендрикса.
Своеобразной изюминкой музыкальной программы Сыру Джаз 2018 стало джазовое представление в лютеранской церкви поселка Эммасте. Наверняка абсолютное большинство гостей фестиваля впервые в жизни слушали джаз в церкви. Главными действующими лицами были эстонская саксофонистка Мария Фауст, постоянно проживающая в Копенгагене, и датская певица Кира Сков. Были еще смешанный эстонско-датский джазовый ансамбль и небольшой хор. Трудно сказать, насколько исполнявшиеся композиции были проникнуты религиозностью, но строгая лютеранская церковная атмосфера великолепно подходила для сдержанно страстной, мистической музыки, исполнявшейся с подчеркнутой чувственностью. Но вопреки ожиданиям мурашки по коже от этой музыки почему-то не побежали. Тем не менее, концерт в церкви придал фестивалю Сыру Джаз новый любопытный оттенок. Олег Самородний
на фото от Калли Самородни - семейный дуэт Райво и Рамуэля Тафенау