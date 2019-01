рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

N.O.I.R. + Sahvan







Цикл включает три композиции: Fregate, gLOVE и LIRA. Не касаясь достоинств непосредственно лирики Сахван, отмечу, что, на мой взгляд, музыка слова, то, как Сахван читает свои стихи, в этих композициях идеально сливается с инструментальной составляющей, как аттестует ее сам Дмитрий, «палитрой звуков, шумов и инструментов, как виртуальных, так и "физических". Это не чтение стихов под музыку, и не тексты, иллюстрирующие музыку, а именно единое целое, где обе составляющие одинаково важны. Возможно, дело в магии женского голоса: до сих пор в аналогичных работах Дмитрия Токарева звучали голоса мужские. Так или иначе, на мой взгляд, это явная творческая удача для обоих участников проекта.



Не могу не отметить и еще одного участника. Франсуа Сикич – автор обложки к этому виртуальному мини-альбому. Но он еще создал и соответствующие визуальные образы каждого из треков. Все они связаны общим мотивом – тем, который вы видите на «заглавной» обложке. При разных решениях, как сюжета, так и цветовой гаммы, в двух случаях из трех в правом нижнем углу присутствует и забавная «фишка», отражающая текст трека – в общем, очень здорово!



А оценить и музыку, и лирику, и оформление цикла, а главное - составить собственное мнение об этой работе, каждый желающий может по этому линку:



https://nooneisreal.bandcamp.com/album/n-o-i-r-feat-sahvan



Леонид АУСКЕРН Белорусско-французский музыкант Дмитрий Токарев, басист с академическим образованием (Белорусская государственная академия музыки в Минске), которого в последние годы можно с полным основанием назвать еще и электронщиком, продолжает экспериментировать в области соединения музыки и поэтического слова. Ряд работ Дмитрия в этой сфере (он издает их преимущественно в рамках своего проекта N.O.I.R (No One Is Real) рецензировался на нашем сайте. В прошлом году он выложил в Сеть цикл композиций на стихи знаменитого французского поэта и барда Жака Превера. А 1 января 2019 года там же появилась его новая работа – плод сотрудничества с русскоязычной израильской поэтессой Сахван.Цикл включает три композиции: Fregate, gLOVE и LIRA. Не касаясь достоинств непосредственно лирики Сахван, отмечу, что, на мой взгляд, музыка слова, то, как Сахван читает свои стихи, в этих композициях идеально сливается с инструментальной составляющей, как аттестует ее сам Дмитрий, «палитрой звуков, шумов и инструментов, как виртуальных, так и "физических". Это не чтение стихов под музыку, и не тексты, иллюстрирующие музыку, а именно единое целое, где обе составляющие одинаково важны. Возможно, дело в магии женского голоса: до сих пор в аналогичных работах Дмитрия Токарева звучали голоса мужские. Так или иначе, на мой взгляд, это явная творческая удача для обоих участников проекта.Не могу не отметить и еще одного участника. Франсуа Сикич – автор обложки к этому виртуальному мини-альбому. Но он еще создал и соответствующие визуальные образы каждого из треков. Все они связаны общим мотивом – тем, который вы видите на «заглавной» обложке. При разных решениях, как сюжета, так и цветовой гаммы, в двух случаях из трех в правом нижнем углу присутствует и забавная «фишка», отражающая текст трека – в общем, очень здорово!А оценить и музыку, и лирику, и оформление цикла, а главное - составить собственное мнение об этой работе, каждый желающий может по этому линку:



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

Беларусь, Израиль, Франция

музыкальный стиль

авангард Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 11.12.2018 Stranger than Paranoia: 26-й сезон

05.11.2018 История Blue Note на экране

26.10.2018 Новости от NoOneIsReal

01.05.2018 Круиз от Blue Note

16.04.2018 Дебют Кенни Бэрона на Blue Note

02.08.2017 Концерт импровизационного музыкального проекта NO CLUE