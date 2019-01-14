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N.O.I.R. + Sahvan

14.01.2019


N.O.I.R. + Sahvan
Белорусско-французский музыкант Дмитрий Токарев, басист с академическим образованием (Белорусская государственная академия музыки в Минске), которого в последние годы можно с полным основанием назвать еще и электронщиком, продолжает экспериментировать в области соединения музыки и поэтического слова. Ряд работ Дмитрия в этой сфере (он издает их преимущественно в рамках своего проекта N.O.I.R (No One Is Real) рецензировался на нашем сайте. В прошлом году он выложил в Сеть цикл композиций на стихи знаменитого французского поэта и барда Жака Превера. А 1 января 2019 года там же появилась его новая работа – плод сотрудничества с русскоязычной израильской поэтессой Сахван.

Цикл включает три композиции: Fregate, gLOVE и LIRA. Не касаясь достоинств непосредственно лирики Сахван, отмечу, что, на мой взгляд, музыка слова, то, как Сахван читает свои стихи, в этих композициях идеально сливается с инструментальной составляющей, как аттестует ее сам Дмитрий, «палитрой звуков, шумов и инструментов, как виртуальных, так и "физических". Это не чтение стихов под музыку, и не тексты, иллюстрирующие музыку, а именно единое целое, где обе составляющие одинаково важны. Возможно, дело в магии женского голоса: до сих пор в аналогичных работах Дмитрия Токарева звучали голоса мужские. Так или иначе, на мой взгляд, это явная творческая удача для обоих участников проекта.

Не могу не отметить и еще одного участника. Франсуа Сикич – автор обложки к этому виртуальному мини-альбому. Но он еще создал и соответствующие визуальные образы каждого из треков. Все они связаны общим мотивом – тем, который вы видите на «заглавной» обложке. При разных решениях, как сюжета, так и цветовой гаммы, в двух случаях из трех в правом нижнем углу присутствует и забавная «фишка», отражающая текст трека – в общем, очень здорово!

А оценить и музыку, и лирику, и оформление цикла, а главное - составить собственное мнение об этой работе, каждый желающий может по этому линку:

https://nooneisreal.bandcamp.com/album/n-o-i-r-feat-sahvan

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Израиль, Франция
музыкальный стиль
авангард
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