рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

Blue Note для аудиофилов



В 1939 году началась история самого знаменитого джазового лейбла. В 2019 году Blue Note Records отмечает свое восьмидесятилетие. Календарь самых разных праздничных мероприятий растянут на весь год и в нем много интересных позиций. Особое «лакомство» в честь юбилея Blue Note приготовила для аудиофилов. Президент лейбла Дон Уоз (Don Was) привлек опытнейшего Джо Харли (Joe Harley), создателя известной аудиофильской виниловой серии альбомов Music Matters, к созданию новой, юбилейной серии виниловых переизданий альбомов, входящих в каталоги Blue Note, изданных на этом лейбле и на лейблах, входящих в его орбиту. Все подвергнутые ре-мастерингу альбомы будут полностью аналоговыми, в роскошном оформлении и на специальном виниле. Новая серия получила название Tone Poet. Первые альбомы серии были выпущены 8 февраля. Это альбомы Уэйна Шортера Etcetera (1965) и дебют Чика Кориа Now He Sings, Now He Sobs (1968).



Полный список серии выглядит так:



February 8

Wayne Shorter - Etcetera (Blue Note, 1965)

Chick Corea - Now He Sings, Now He Sobs (Solid State, 1968)



March 15

Sam Rivers - Contours (Blue Note, 1965)

Cassandra Wilson - Glamoured (Blue Note, 2003)



April 26

Gil Evans - New Bottle Old Wine (World Pacific, 1958)

Joe Henderson - The State of the Tenor: Live at the Village Vanguard, Volume 2 (Blue Note, 1985)



May 31

Lou Donaldson - Shing-A-Ling (Blue Note, 1967)

Lee Morgan - Cornbread (Blue Note, 1965)



June 28

Baby Face Willette - Face To Face (Blue Note, 1961)

Dexter Gordon - Clubhouse (Blue Note, 1965)



July 26

Kenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Blue Note, 1956)

Andrew Hill - Black Fire (Blue Note, 1963)



September 6

Donald Byrd - Chant (Blue Note, 1961)

Stanley Turrentine - Hustlin' (Blue Note, 1964)



October 25

Grant Green - Born to Be Blue (Blue Note, 1962)

Tina Brooks - Minor Move (Blue Note, 1958)



November 15

Hank Mobley - Poppin' (Blue Note, 1957)

Stanley Turrentine - Comin' Your Way (Blue Note, 1961)



Леонид АУСКЕРН



авторы

Леонид АУСКЕРН

страна

США Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 11.12.2018 Stranger than Paranoia: 26-й сезон

05.11.2018 История Blue Note на экране

26.10.2018 Новости от NoOneIsReal

13.08.2018 Blues To Bop 2018

01.05.2018 Круиз от Blue Note

16.04.2018 Дебют Кенни Бэрона на Blue Note