Надишана в Минске

Центральное этнособытие этой весны!



Представляем концерт-мистерию виртуоза-мультиинструменталиста, участника и лауреата всевозможных международных и отечественных музыкальных фестивалей, победителя Russian World Music Awards - 2017, Владисвара НАДИШАНЫ! Вы услышите новую программу Надишаны на хендпанах: хангах, RAV Vast и других инструментах.



Ждём вас 24 мая в 19:00 в ДК «ШАРКО» ( ул.Уральская 3)



В коллекции Nadishana около 300 различных инструментов: духовые, перкуссионные, струнные... По каждому классу инструментов он достиг небывалых высот исполнительского мастерства. Благодаря этому, его игру можно услышать на альбомах большого количества музыкантов, работающих в жанрах etno, folk, wordmusik. «Один из лучших мировых исполнителей на хэндпанах» - лишь одна из сторон его многогранной творческой личности. Но именно эта сторона во всех нюансах и оттенках раскроется на концерте в Минске.



Хэндпан - инструмент нового века, один из самых сложных в освоении, и богатых в плане возможностей и красоты звучания.



Надишана - один из нескольких топ-исполнителей с мировым именем, формирующих и развивающих культуру этого инструмента, создающих новый подход в игре на нем. Использование нечетных размеров, полифонии, техника "split hand" - это характерные черты оригинального стиля Надишаны.



Новая программа - это результат двухлетнего глубокого погружения в мир стальной перкуссии и бесконечного поиска новых звучаний.

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