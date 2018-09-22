Ольга Арефьева в Минске

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
Статьи на тему
реклама

авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Кипр, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз
печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Ольга Арефьева в Минске

22.09.2018


Ольга Арефьева в Минске

17 октября в 19.00 Ольга Арефьева выступит с долгожданным сольным концертом в малом зале КЗ "Минск"!§

Такого формата выступления минчане еще не видели. Это и концерт, и творческий вечер одновременно. На сцене все время двое: Ольга (голос, гитара) и Елена Калагина (второй голос, перкуссия).

Ольга Арефьева о своих сольных концертах — творческих вечерах:
«На сцене только певица, гитара и луч света. Когда постоянно выходишь на сцену с рок-группой — все же находишься в сильной позиции, на шоу работают и общий эмоциональный подъем, и мужской драйв группы, и динамический свет. Руки свободны — можно не только петь, но и двигаться, танцевать. Это здорово, но что останется, если убрать все эти подпорки? В одиночку совсем другой спрос и другая отдача: сильнейшая концентрация, фокусировка на подробностях, смысле, на поле, которое создаешь. Выступая с группой, я почти перестала играть на гитаре. А тут — замечательный стимул держать форму, да и по-новому взглянуть на свои же песни. Кстати, при таком аскетичном исполнении открывается много новых нюансов, и мне, и зрителям. Я хочу и могу выразить то, о чем не договорила в больших концертах с группой. А еще на таких встречах я обязательно разговариваю с публикой. Обо всем они спрашивают — о любви, о смерти, о бытовых вещах.»


страна
Беларусь, Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
18.06.2018«Fête de la Musique» в Минске
14.06.2018"Минские наехали"
08.05.2018Надишана в Минске
25.04.2018Trajecti Voces и Cantus AlbaRuthenicae в Минске
19.03.201850 лет первому минскому бит-фестивалю
17.01.2018Adam Bałdych Sextet выступит в Минске
© 2018 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com