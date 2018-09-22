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Ольга Арефьева в Минске



17 октября в 19.00 Ольга Арефьева выступит с долгожданным сольным концертом в малом зале КЗ "Минск"!§ Такого формата выступления минчане еще не видели. Это и концерт, и творческий вечер одновременно. На сцене все время двое: Ольга (голос, гитара) и Елена Калагина (второй голос, перкуссия).



Ольга Арефьева о своих сольных концертах — творческих вечерах:

«На сцене только певица, гитара и луч света. Когда постоянно выходишь на сцену с рок-группой — все же находишься в сильной позиции, на шоу работают и общий эмоциональный подъем, и мужской драйв группы, и динамический свет. Руки свободны — можно не только петь, но и двигаться, танцевать. Это здорово, но что останется, если убрать все эти подпорки? В одиночку совсем другой спрос и другая отдача: сильнейшая концентрация, фокусировка на подробностях, смысле, на поле, которое создаешь. Выступая с группой, я почти перестала играть на гитаре. А тут — замечательный стимул держать форму, да и по-новому взглянуть на свои же песни. Кстати, при таком аскетичном исполнении открывается много новых нюансов, и мне, и зрителям. Я хочу и могу выразить то, о чем не договорила в больших концертах с группой. А еще на таких встречах я обязательно разговариваю с публикой. Обо всем они спрашивают — о любви, о смерти, о бытовых вещах.» Такого формата выступления минчане еще не видели. Это и концерт, и творческий вечер одновременно. На сцене все время двое: Ольга (голос, гитара) и Елена Калагина (второй голос, перкуссия).Ольга Арефьева о своих сольных концертах — творческих вечерах:«На сцене только певица, гитара и луч света. Когда постоянно выходишь на сцену с рок-группой — все же находишься в сильной позиции, на шоу работают и общий эмоциональный подъем, и мужской драйв группы, и динамический свет. Руки свободны — можно не только петь, но и двигаться, танцевать. Это здорово, но что останется, если убрать все эти подпорки? В одиночку совсем другой спрос и другая отдача: сильнейшая концентрация, фокусировка на подробностях, смысле, на поле, которое создаешь. Выступая с группой, я почти перестала играть на гитаре. А тут — замечательный стимул держать форму, да и по-новому взглянуть на свои же песни. Кстати, при таком аскетичном исполнении открывается много новых нюансов, и мне, и зрителям. Я хочу и могу выразить то, о чем не договорила в больших концертах с группой. А еще на таких встречах я обязательно разговариваю с публикой. Обо всем они спрашивают — о любви, о смерти, о бытовых вещах.»



страна

Беларусь, Россия Расскажи друзьям:





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