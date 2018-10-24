15 - 17 ноября: Берлинский международный фестиваль XJAZZ в Минске
24.10.2018
Фестиваль-формат XJAZZ был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистомСебастьяном Студницким и стартовал в 2014 году. Моментально ставший одним из самых крупных джазовых событий Германии, проект быстро и успешно зарекомендовал себя на международной арене. За последние годы свидетелями этого беспрецедентного события явились слушатели Турции, России, Польши, Израиля и Франции.
Трехдневный многожанровый праздник музыки состоится в рамках "Недель Германии в Республике Беларусь". Концертные программы для взрослых и детей, мастер-классы и джем-сешены, afterparty с участием немецкого техно-электро трио и одного из лучших белорусских диджеев, виртуозно спланированные на традиционных и альтернативных площадках Минска, несомненно, раскрасят осеннюю жизнь и принесут в столицу дыхание Берлина.
Минск впервые встречает берлинский XJAZZ благодаря поддержке Посольства Федеративной Республики Германия, проекта Европейского Союза «MOST», компании «Регула», энтузиазму основателей крупнейшего европейского джазового фестиваля «XJAZZ Берлин» и белорусских соорганизаторов – концертного агентства "Эквилибриум АРТС" и международного творческого проекта «АРТЕМП».
1 день. Когда: 15 ноября 2018г. Где: культ.центр Корпус (пр-т Машерова/Машерова 9,к.8) Программа: 16.30 – Пресс-конференция Участники пресс-конференции: • Cебастьян Студницкий, автор проекта «MEMENTO», организатор джазового фестиваля XJAZZ Berlin • Представители КА «Эквилибриум АРТС» • Представители посольства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь* • Представители проекта MOST
18.00 – Открытие фестиваля. Мастер-класс / лаборатория (XJAZZ lab) О лаборатории: XJAZZ Labs - семинар-дискуссия не только для профессиональных музыкантов и музыкантов-любителей, но и для всех, кто заинтересован в изучении общей идеи импровизации, композиции в реальном времени, эмпатического общения, возможности. Лабораторию ведет Себастьян Студницкий и участники проекта «MEMENTO».
19.30 – Jazz jam-session Справочно: Джем-сейшн (англ. jam-session) — длительная импровизация музыкантов одной или разных групп, во время которой каждый может блеснуть своим индивидуальным мастерством. Сам термин джем (jam) пришел из джаза приблизительно к 1929-ому году и понимался, как короткая и свободная импровизация всей музыкальной группы.
2 день. Когда: 16 ноября Где: пространство ОК16 (ул. Октябрьская, 16) Программа: 19.00 - XJAZZ Minsk 2018. Большой джазовый концерт (Берлин-Минск). Участники концерта: • Джазовый ансамбль Studnitzky Trio (альбом «KY Organic» / Германия) • Джазовый квартет Михаила Филлипени (Минск) • Трио Константина Горячего (Минск) • Грёзы Пафнутия (Минск)
22.00 - XJAZZ Minsk 2018. Концерт берлинской электро-техно группы «Komfortrauschen» и DJ Лавр (Минск).
3 день. Когда: 17 ноября Где: Дворец искусства (Козлова, 3) Программа: 14.00 - Интерактивная музыкальная программа «Джаз для самых маленьких». О программе: интерактивная программа для детей и их родителей, позволяющая раскрыть идею музыкальной импровизации и увлечь ею даже самых маленьких слушателей. В программе участвуют берлинские гости от XJAZZ Berlin - джазовое трио Себастьяна Студницкого, а также известный своей неординарностью и исключительной разносторонностью, белорусский валторнист Пафнутий Кузякин. Где: Белорусская государственная филармония (пр-т Независимости, 50) Программа: 19.00 - Вечерний концерт: "MEMENTO". О концерте: 17 ноября на сцене Белорусской Государственной Филармонии джазовый ансамбль Studnitzky Trio совместно с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь завершат программу премьерного «XJAZZ Minsk Edition» проектом "MEMENTO".