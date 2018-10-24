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15 - 17 ноября: Берлинский международный фестиваль XJAZZ в Минске

24.10.2018


15 - 17 ноября: Берлинский международный фестиваль XJAZZ в Минске


Фестиваль-формат XJAZZ был придуман известным немецким композитором, трубачом и пианистомСебастьяном Студницким и стартовал в 2014 году. Моментально ставший одним из самых крупных джазовых событий Германии, проект быстро и успешно зарекомендовал себя на международной арене. За последние годы свидетелями этого беспрецедентного события явились слушатели Турции, России, Польши, Израиля и Франции.



Трехдневный многожанровый праздник музыки состоится в рамках "Недель Германии в Республике Беларусь". Концертные программы для взрослых и
детей, мастер-классы и джем-сешены, afterparty с участием немецкого
техно-электро трио и одного из лучших белорусских диджеев, виртуозно
спланированные на традиционных и альтернативных площадках Минска,
несомненно, раскрасят осеннюю жизнь и принесут в столицу дыхание
Берлина.

Минск впервые встречает берлинский XJAZZ благодаря поддержке
Посольства Федеративной Республики Германия, проекта Европейского
Союза «MOST», компании «Регула», энтузиазму основателей крупнейшего
европейского джазового фестиваля «XJAZZ Берлин» и белорусских
соорганизаторов – концертного агентства "Эквилибриум АРТС" и
международного творческого проекта «АРТЕМП».

1 день.
Когда: 15 ноября 2018г.
Где: культ.центр Корпус (пр-т Машерова/Машерова 9,к.8)
Программа:
16.30 – Пресс-конференция
Участники пресс-конференции:
• Cебастьян Студницкий, автор проекта «MEMENTO», организатор
джазового фестиваля XJAZZ Berlin
• Представители КА «Эквилибриум АРТС»
• Представители посольства Федеративной Республики Германия в
Республике Беларусь*
• Представители проекта MOST

18.00 – Открытие фестиваля. Мастер-класс / лаборатория (XJAZZ lab)
О лаборатории: XJAZZ Labs - семинар-дискуссия не только для
профессиональных музыкантов и музыкантов-любителей, но и для всех, кто
заинтересован в изучении общей идеи импровизации, композиции в реальном
времени, эмпатического общения, возможности. Лабораторию ведет
Себастьян Студницкий и участники проекта «MEMENTO».

19.30 – Jazz jam-session
Справочно: Джем-сейшн (англ. jam-session) — длительная импровизация
музыкантов одной или разных групп, во время которой каждый может
блеснуть своим индивидуальным мастерством. Сам термин джем (jam)
пришел из джаза приблизительно к 1929-ому году и понимался, как короткая
и свободная импровизация всей музыкальной группы.

2 день.
Когда: 16 ноября
Где: пространство ОК16 (ул. Октябрьская, 16)
Программа:
19.00 - XJAZZ Minsk 2018. Большой джазовый концерт (Берлин-Минск).
Участники концерта:
• Джазовый ансамбль Studnitzky Trio (альбом «KY Organic» / Германия)
• Джазовый квартет Михаила Филлипени (Минск)
• Трио Константина Горячего (Минск)
• Грёзы Пафнутия (Минск)

22.00 - XJAZZ Minsk 2018. Концерт берлинской электро-техно группы
«Komfortrauschen» и DJ Лавр (Минск).

3 день.
Когда: 17 ноября
Где: Дворец искусства (Козлова, 3)
Программа:
14.00 - Интерактивная музыкальная программа «Джаз для самых маленьких».
О программе: интерактивная программа для детей и их родителей,
позволяющая раскрыть идею музыкальной импровизации и увлечь ею даже
самых маленьких слушателей.
В программе участвуют берлинские гости от XJAZZ Berlin - джазовое
трио Себастьяна Студницкого, а также известный своей
неординарностью и исключительной разносторонностью, белорусский
валторнист Пафнутий Кузякин.
Где: Белорусская государственная филармония (пр-т Независимости, 50)
Программа:
19.00 - Вечерний концерт: "MEMENTO".
О концерте: 17 ноября на сцене Белорусской Государственной Филармонии
джазовый ансамбль Studnitzky Trio совместно с Государственным
академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь завершат
программу премьерного «XJAZZ Minsk Edition» проектом "MEMENTO".
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