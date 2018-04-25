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Trajecti Voces и Cantus AlbaRuthenicae в Минске

25.04.2018


Trajecti Voces и Cantus AlbaRuthenicae в Минске
9 мая в Музее-мастерской З.И. Азгура состоится выступление хоровых коллективов Trajecti Voces (Нидерланды) и Cantus AlbaRuthenicae (Беларусь).
Trajecti Voces (www.trajectivoces.net) – любительский хор из Утрехта. C 1990 года его неизменно возглавляет дирижер Диркян Хорринга. В репертуаре хора старинная и современная хоровая музыка. В основном составе 12 хористов.
Сantus AlbaRuthenicae – проект-хор НТО «Facultatis» БСМД был создан Галиной Цмыг в 1986 на базе Минского государственного института иностранных языков как студенческий хор Cantus Juventae. Под ее руководством и при активном участии концертмейстера Евгения Около-Кулака коллектив исполнял академический хоровой репертуар широкого стилевого диапазона и вел активную концертную деятельность в Беларуси и за рубежом.
С 2016 года Сantus AlbaRuthenicae функционирует как проект-хор научно-творческого объединения „Facultatis“ БСМД, на базе которого организовываются и проводятся хоровые варштаты.

Программа:
I отделение
Trajecti Voces (Нидерланды). Дирижер Диркян Хорринга.

1. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Mille regretz
2. Кристо́баль де Мора́лес ок.1500-1553). Kyrie uit Missa mille regrets
3. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) La déploration de Ockeghem
4. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Ave Maria à 4
5. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Miserere
Prima pars
Secunda pars
Tertia pars
II отделение
Объединенный хор: Trajecti Voces (Нидерланды) и
Cantus AlbaRuthenicae (Беларусь)
Дирижеры: Диркян Хорринга, Алексей Снитко, Галина Цмыг

1. Ola Gjeilo (*1978), Northern Light
2. Eric Whitacre (*1970), Lux Aurumque
3. Mitchell Sandler (*1955), O Death from Madrigals of Mirth and Melancholy
4. Ирина Денисова (*1958).
i. Духовный стих. Пресвятая Богородице.
ii. Стихи прот. Андрея Логвинова. Всего-то навсего
5. Валерий Гаврилин (1939-1999). Симфония-действо по прочтении В.Шукшина «Перезвоны».
i. Ти-ри-ри.
ii. Вечерняя музыка.
6. Георгий Свиридов (1915-1998). Хоровой концерт «Пушкинский венок».
i. Зорю бьют.
ii. Стрекотунья-белобока.

9 мая; 17:00
Вход: по билету в музей.

pinМемориальный музей-мастерская Заира Азгура ул. Азгура, 8, 220088 Минск


страна
Беларусь, Нидерланды
музыкальный стиль
академическая музыка
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