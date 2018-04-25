Trajecti Voces и Cantus AlbaRuthenicae в Минске

9 мая в Музее-мастерской З.И. Азгура состоится выступление хоровых коллективов Trajecti Voces (Нидерланды) и Cantus AlbaRuthenicae (Беларусь). Trajecti Voces (www.trajectivoces.net) – любительский хор из Утрехта. C 1990 года его неизменно возглавляет дирижер Диркян Хорринга. В репертуаре хора старинная и современная хоровая музыка. В основном составе 12 хористов. Сantus AlbaRuthenicae – проект-хор НТО «Facultatis» БСМД был создан Галиной Цмыг в 1986 на базе Минского государственного института иностранных языков как студенческий хор Cantus Juventae. Под ее руководством и при активном участии концертмейстера Евгения Около-Кулака коллектив исполнял академический хоровой репертуар широкого стилевого диапазона и вел активную концертную деятельность в Беларуси и за рубежом. С 2016 года Сantus AlbaRuthenicae функционирует как проект-хор научно-творческого объединения „Facultatis“ БСМД, на базе которого организовываются и проводятся хоровые варштаты.
Программа: I отделение Trajecti Voces (Нидерланды). Дирижер Диркян Хорринга.
1. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Mille regretz 2. Кристо́баль де Мора́лес ок.1500-1553). Kyrie uit Missa mille regrets 3. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) La déploration de Ockeghem 4. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Ave Maria à 4 5. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Miserere Prima pars Secunda pars Tertia pars II отделение Объединенный хор: Trajecti Voces (Нидерланды) и Cantus AlbaRuthenicae (Беларусь) Дирижеры: Диркян Хорринга, Алексей Снитко, Галина Цмыг
1. Ola Gjeilo (*1978), Northern Light 2. Eric Whitacre (*1970), Lux Aurumque 3. Mitchell Sandler (*1955), O Death from Madrigals of Mirth and Melancholy 4. Ирина Денисова (*1958). i. Духовный стих. Пресвятая Богородице. ii. Стихи прот. Андрея Логвинова. Всего-то навсего 5. Валерий Гаврилин (1939-1999). Симфония-действо по прочтении В.Шукшина «Перезвоны». i. Ти-ри-ри. ii. Вечерняя музыка. 6. Георгий Свиридов (1915-1998). Хоровой концерт «Пушкинский венок». i. Зорю бьют. ii. Стрекотунья-белобока.