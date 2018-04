Trajecti Voces и Cantus AlbaRuthenicae в Минске

pin Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура ул. Азгура, 8, 220088 Минск

9 мая в Музее-мастерской З.И. Азгура состоится выступление хоровых коллективов Trajecti Voces (Нидерланды) и Cantus AlbaRuthenicae (Беларусь).Trajecti Voces ( www.trajectivoces.net ) – любительский хор из Утрехта. C 1990 года его неизменно возглавляет дирижер Диркян Хорринга. В репертуаре хора старинная и современная хоровая музыка. В основном составе 12 хористов.Сantus AlbaRuthenicae – проект-хор НТО «Facultatis» БСМД был создан Галиной Цмыг в 1986 на базе Минского государственного института иностранных языков как студенческий хор Cantus Juventae. Под ее руководством и при активном участии концертмейстера Евгения Около-Кулака коллектив исполнял академический хоровой репертуар широкого стилевого диапазона и вел активную концертную деятельность в Беларуси и за рубежом.С 2016 года Сantus AlbaRuthenicae функционирует как проект-хор научно-творческого объединения „Facultatis“ БСМД, на базе которого организовываются и проводятся хоровые варштаты.Программа:I отделениеTrajecti Voces (Нидерланды). Дирижер Диркян Хорринга.1. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Mille regretz2. Кристо́баль де Мора́лес ок.1500-1553). Kyrie uit Missa mille regrets3. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) La déploration de Ockeghem4. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) Ave Maria à 45. Жоскен де Пре (oк.1450-1521) MisererePrima parsSecunda parsTertia parsII отделениеОбъединенный хор: Trajecti Voces (Нидерланды) иCantus AlbaRuthenicae (Беларусь)Дирижеры: Диркян Хорринга, Алексей Снитко, Галина Цмыг1. Ola Gjeilo (*1978), Northern Light2. Eric Whitacre (*1970), Lux Aurumque3. Mitchell Sandler (*1955), O Death from Madrigals of Mirth and Melancholy4. Ирина Денисова (*1958).i. Духовный стих. Пресвятая Богородице.ii. Стихи прот. Андрея Логвинова. Всего-то навсего5. Валерий Гаврилин (1939-1999). Симфония-действо по прочтении В.Шукшина «Перезвоны».i. Ти-ри-ри.ii. Вечерняя музыка.6. Георгий Свиридов (1915-1998). Хоровой концерт «Пушкинский венок».i. Зорю бьют.ii. Стрекотунья-белобока.9 мая; 17:00Вход: по билету в музей.