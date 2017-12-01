"ИЛИ Эксперимент" в Минске

ИЛИ Эксперимент!

Дорогие друзья! Мы открываем новую, для нас, серию концертов – «ИЛИ Эксперимент».

Когда музыканту есть что сказать, но бывает не очень понятно в каком формате об этом заявить, когда есть определенные мысли, которые актуальны «здесь» и «сейчас», но нет времени на поиски формы и объединяющей концепции, когда музыканту нужно нащупать путь и понять – состоится ли диалог и нужен ли он? Тогда он выходит на сцену ИЛИ Клуба и экспериментирует!



Мы сами не можем предсказать, что получится: хорошее, или нет, но чувствуем необходимость делать это - когда музыкант делится с публикой не только готовым «продуктом», но и некоторыми «промежуточными» итогами, из которых, вполне вероятно, могут вырасти новые, интересные проекты.



Учитывая многие «неясности» и прочие «но!» мы не можем предложить своим посетителям стандартную формулу: мы вас развлекаем – вы платите деньги, поэтому все мероприятия проекта будут с бесплатным входом!

PS Приглашаем к сотрудничеству творцов всех стилей, жанров и направлений! Вам есть что сказать – мы вас озвучим и высветим вашу персону!



Итак – наш первый концерт! Вы увидите и услышите интересные проекты музыкантов, которых вы наверняка знаете:



Пукст – Залесский. О них знают все, но не многие знают, что именно эти два музыканта в свое время создали проект PukstBand. Они крайне редко играют вместе, поэтому эти выступления полны энтузиазма и материал, даже если вы слышали эти песни раньше, всегда будет звучать по-новому!



Buben Naruszewicz Baisan – ’37. Кто не знает этих музыкантов – очень советую придти и познакомться с их творчеством! Сочетание интуитивной гитарной музыки, “чистой” электроники и поэтики дает интересные результаты.



Mokh&Fog Сольный проект минского клавишника Тимура Рейзиса (TrueLitwinBeat, La Manche, Botanic Pro, Аддис Абеба и т.д.). В нём музыкант наконец-то получает возможность выплеснуть на слушателя всё то, что копилось за долгие годы.



9 декабря, 19:00

Бар ИЛИ Клуб

П-т Независимости, 131/1

Вход: свободный

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