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Ирландская вечеринка в "Живом уголке"
25.10.2017
22 ноября в музее Азгура в рамках проекта «Живой уголок» пройдет концерт кельтской музыки. В концерте примут участие:
група Эйрут, исполняющая известные ирландские и шотландские песни и баллады, в большинстве своем переведенные на белорусский язык. Группа существует с декабря 2007 г.;
фолк группа «Последний шиллинг и друзья» существует с 2007 г. Группа постоянный участник этно и фолк фестивалей. Репертуар «Шиллинга» включает в себя как известные «стандарты» ирландской и шотландской традиций, так и авторские композиции.
Так же в концерте примут участие музыканты группы Cluaran, исполняющие традиционные мелодии, танцы, песни на гэльском (шотландском и ирландском) языке и на языке скотс.
Специальным гостем концерта будет Константин Мишур с традиционным ирландским степом.
“Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура”
Минск, Беларусь, ул. Азгура, 8
музыкальный стиль
кельтская музыка
страна
Беларусь
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