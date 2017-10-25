Ирландская вечеринка в "Живом уголке"

22 ноября в музее Азгура в рамках проекта «Живой уголок» пройдет концерт кельтской музыки. В концерте примут участие:

група Эйрут, исполняющая известные ирландские и шотландские песни и баллады, в большинстве своем переведенные на белорусский язык. Группа существует с декабря 2007 г.;



фолк группа «Последний шиллинг и друзья» существует с 2007 г. Группа постоянный участник этно и фолк фестивалей. Репертуар «Шиллинга» включает в себя как известные «стандарты» ирландской и шотландской традиций, так и авторские композиции.



Так же в концерте примут участие музыканты группы Cluaran, исполняющие традиционные мелодии, танцы, песни на гэльском (шотландском и ирландском) языке и на языке скотс.



Специальным гостем концерта будет Константин Мишур с традиционным ирландским степом.



“Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура”



Минск, Беларусь, ул. Азгура, 8

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