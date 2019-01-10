Михаил Рубин в "Живом уголке"

22 февраля в 19 00 в минском мемориальном музее-мастерской З.И.Азгура - очередной вечер в рамках проекта Леонида Нарушевича "Живой уголок".



На этот раз в гостях у проекта - витебский музыкант Михаил Рубин, автор пяти поэтических сборников, один из основателей группы «ФУ»(1993-2006 и круглые даты) В настоящее время выступает как сольно, так и с проектом «Кубик Рубина» и другими коллективами разной направленности. Лауреат “Бардаўскай восені”-2016.