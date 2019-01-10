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Михаил Рубин в "Живом уголке"

10.01.2019


Михаил Рубин в Живом уголке
22 февраля в 19 00 в минском мемориальном музее-мастерской З.И.Азгура - очередной вечер в рамках проекта Леонида Нарушевича "Живой уголок".

На этот раз в гостях у проекта - витебский музыкант Михаил Рубин, автор пяти поэтических сборников, один из основателей группы «ФУ»(1993-2006 и круглые даты) В настоящее время выступает как сольно, так и с проектом «Кубик Рубина» и другими коллективами разной направленности. Лауреат “Бардаўскай восені”-2016.


страна
Беларусь
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