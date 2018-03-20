"Живой уголок" представляет Руж Янг

22 апреля в "Живом уголке" Леонида Нарушевича в минском “Мемориальном музее-мастерской З.И. Азгура”



Руж Янг - композитор, певица, поэт, аранжировщик, педагог по вокалу, актриса. Обладательница кристального лирического сопрано, облаченное в самобытное электронное звучание. Универсальность голоса позволяют Руж Янг экспериментировать с различными направлениями и стилями как в музыке, так и в поэзии, никогда не останавливаясь в поисках нового уникального звука, слова. Творческий язык Руж Янг - это образность и абстракция, выраженные в самой доступной музыкальной форме - песне.



Концертную деятельность Руж Янг ведет с 2008 года. С тех пор было выпущено 5 музыкальных альбомов, в которых Руж Янг проявила себя как мультинструменталист: композитором, исполнителем, аранжировщиком и автором слов в песнях является она сама. Плодом совместного творчества Руж Янг с различными коллективами Минска стали два альбома с содержанием духовной хоровой музыки и белорусской обрядовой песни. В 2017 году Руж Янг выпустила мини-альбом "Астрология Любви", где на первом плане оказались эксперименты в таких актуальных электронных стилях как синти-поп, дрим-поп, инди-поп.



22 апреля 2018 г. в 18:00 - 21:00

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