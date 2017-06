«Импролето» будет жарким



В мае сайт уже анонсировал выступление на однодневном мини-фестивале «Импролето», который пройдет 22 июля 2017 года в минском музее Заира Азгура, французского музыканта, уроженца Минска Дмитрия Токарева с его новым проектом N.O.I.R. (No One Is Real). Но «Импролето» будет жарким не только в этой связи. Помимо гостя из Франции в Минске выступит и гость из Лиды – Саша Блохин, а также мэтры столичной импровизационной сцены: "Віктар Сямашка ды Кумпанія" и набирающее в последнее время недюжинные обороты супер-трио Buben / Naruszewicz / Baisan.



Начало фестиваля в 18-00.



Адрес музея: ул. Азгура, 8.



музыкальный стиль

авангард

страна

Беларусь, Франция

