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Импролето - 2018



Оно обещает быть жарким, это Импролето-2018. Ставший традиционным смотр сил белорусской импровизационной музыки состоится 22 июля в Музее-мастерской им. Азгура в Минске. Среди участников этого года:



Виктор Семашко и Fantastic Swimmers.



Ансамбль “Фантастычныя Плыўцы” (Fantastic Swimmers) был организован Виктором Семашко в 2005г. Он специализируется на спонтанной и контролируемой импровизации, оперативной композиции с использованием преимущественно акустических инструментов и смысловых графиков. В минском составе ФП выступают известные на альтернативной сцене музыканты: Максим Ивкин, Эрик Орлов-Шимкус, Фридрих Самотны, Денис Кудрявцев и др. В этом году у коллектива появилась и варшавская версия с участием представителей Warsaw Improvisers Orchestra: Рэя Дзикаты, Вероники Лось, Петра Домбровского, Джона Корнелла и др.



За время своего существования ФП записали и выпустили на отечественных и зарубежных лейблах ряд студийных и концертных альбомов, в том числе серию Concerto Grosso. Было создано несколько саундтреков для немого кино - Sur un Air de Charleston і Полесские робинзоны (с участием капеллы "На току"). По предложению лейбла Mahorka (Болгария) создали собственный трибьют Pink Floyd. В ряде звукосессийў ФП участвовал британский саксофонист Фил Палмер, в том числе в программе "Лагерные песни" (Camp Songs), изданной в прошлом году во Франции. Отдельные из этих "песен" стали звуковым сопровождением для многих видеороликов в разных странах мира.



Yahor Jeihalo (Беларусь-Индия)



Белорусский музыкант играл в различных муз. проектах Беларуси. Стипендиат фонда ICCR по изучению индийской классической музыки. (Нью-Дели, 2012-2015 гг.) В данный момент занимается своим проектом "Yahor Jeihalo".



ANTARA



Медитативная музыка на этнических (сякухати, хочику, сяо, кена) и классических флейтах от Андрея Антара из Минска, Беларусь.



LF spring croak



Шумовой дуэт из Минска. Основными инструментами служат препарированная гитара и пружины. Благодаря специальным техникам звукоизвлечения создается плотная звуковая ткань, заключенная в определенные композиционные формы. Год основания 2018. Noise, industrial.



Алексей Ворсоба - Леонид Нарушевич



Разумеется, увидят зрители и главного вдохновителя фестиваля, патриарха белорусской импровизационной музыки Леонида Нарушевича ("Князь Мышкин"). Он выступит на "Импролето - 2018" в дуэте с аккордеонистом Алексеем Ворсобой, лидером группы Port Mone и основателем проекта Minsk Improvisers Orchestra. Расскажи друзьям:





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