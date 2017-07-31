В Ереване будут отмечать Международный день блюза

Армянская Ассоциация Блюза (www.mojoclub.am) 5 августа приглашает всех любителей и поклонников блюза отметить Международный день блюза (International Blues Music Day) в одном из лучших клубов Еревана – «Ulikhanyan Art Club».



Впервые идея праздновать День блюза родилась в голове у музыканта Джони Чайлда в 2011 году. С тех пор, в каждую первую субботу августа во всем мире отмечают этот праздник.



Как и в прошлые годы, в Ереване, Армянская Ассоциация Блюза собирает друзей, чтобы вместе отдать должное этому прекрасному жанру музыки. В этот вечер в клубе будут играть Davo Afrikyan Blues Band, Лукас Мадоян и Генри Геворгян. В качестве специальных гостей ожидаются уже завоевавшие признание армянских любителей блюза певица Рена Ди и гитарист Артур Тадевосян.



Идея создания Армянской Ассоциации Блюза возникла в 2004-ом году. Энтузиасты этого жанра задались целью собрать вместе любителей блюза, музыкантов и промоутеров. Ассоциация уже реализовала несколько крупных проектов и останавливаться на достигнутом не собирается. Впереди еще много интересных задумок и проектов.



Армен Манукян

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