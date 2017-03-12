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Российский тур Жоандера Сантоса

12.03.2017


Российский тур Жоандера Сантоса
Празднуя конец зимы, в феврале и марте в солнечной Бразилии открывается одно из самый ярких и незабываемых зрелищ Carnaval do Brasil! И пусть до Бразилии 15000 км. вплавь, у любителей бразильской музыки, а особенно бразильского джаза известного на весь мир как Samba & Bossa-Nova все же появится возможность послушать эту ритмичную и завораживающую музыку!

В новые гастроли по России отправится квинтет выдающегося и уже хорошо известного в России бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса (Joander Santos), к которому, на этот раз, присоединится не менее талантливый и яркий тромбонист Купер Сантос (Hooper Santos)! У вас есть исключительная возможность познакомится с культурой Бразилии, потанцевать самбу и насладится звуками бессмертных хитов великих бразильский композиторов Антонио Карлоса Жобима и Жуана Жилберту.

Расписание:
14.03.17 Москва — ресторан Сан-Диего
http://san-diego.ru/event/1403-joander-santos-quartet..
15.03.17 Москва — JAM Club А. Макаревича (Этика Джаза с В. Радзиевским)
https://jamclub.timepad.ru/event/450642/
16.03.17 Иваново — Областная Филармония
17.03.17 Вологда — ресторан «Спасский»
19.03.17 Санкт-Петербург — JFC Jazz Club
http://jfc-club.spb.ru/756
20.03.17 Санкт-Петербург — JFC Jazz Club
21.03.17 Москва — JAM Club А. Макаревича

Состав:
Hooper Santos -— trombone
Наталья Скворцова — piano
Виталий Юклашев — bass
Александр Боженко — drums

Жоандер Сантос — однин из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Жоандер Сантос, продолжает полувековую традицию изящного и романтичного бразильского джаза. Музыка Жоандера Сантоса, возвращает нас в те годы, когда одна из самых узнаваемых композиций в мире «Девочка из Ипанемы» (Girl From Ipanema) разносилась из каждого радиоприемника, а босса-нова превратилась в музыку самых дорогих прибрежных районов Рио-де-Жанейро, а затем и всей Бразилии. Характерной чертой стиля группы, как и в свое время у отцов-основателей босса-новы, является комбинация мягкого мужского голоса (пьесы исполняются на португальском и английском), поддерживаемого аккомпанементом гитары, контрабаса барабанов, а также выразительными соло фортепиано. Помимо традиционной босса-новы, музыканты также исполняют и собственную авторскую музыку в стиле contemporary jazz.

Интересы музыкантов в России представляет Джазовое Агентство Виктора Радзиевского

музыкальный стиль
Латинский джаз
страна
Бразилия, Россия
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