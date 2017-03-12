Российский тур Жоандера Сантоса

Празднуя конец зимы, в феврале и марте в солнечной Бразилии открывается одно из самый ярких и незабываемых зрелищ Carnaval do Brasil! И пусть до Бразилии 15000 км. вплавь, у любителей бразильской музыки, а особенно бразильского джаза известного на весь мир как Samba & Bossa-Nova все же появится возможность послушать эту ритмичную и завораживающую музыку!
В новые гастроли по России отправится квинтет выдающегося и уже хорошо известного в России бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса (Joander Santos), к которому, на этот раз, присоединится не менее талантливый и яркий тромбонист Купер Сантос (Hooper Santos)! У вас есть исключительная возможность познакомится с культурой Бразилии, потанцевать самбу и насладится звуками бессмертных хитов великих бразильский композиторов Антонио Карлоса Жобима и Жуана Жилберту.
Состав: Hooper Santos -— trombone Наталья Скворцова — piano Виталий Юклашев — bass Александр Боженко — drums
Жоандер Сантос — однин из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Жоандер Сантос, продолжает полувековую традицию изящного и романтичного бразильского джаза. Музыка Жоандера Сантоса, возвращает нас в те годы, когда одна из самых узнаваемых композиций в мире «Девочка из Ипанемы» (Girl From Ipanema) разносилась из каждого радиоприемника, а босса-нова превратилась в музыку самых дорогих прибрежных районов Рио-де-Жанейро, а затем и всей Бразилии. Характерной чертой стиля группы, как и в свое время у отцов-основателей босса-новы, является комбинация мягкого мужского голоса (пьесы исполняются на португальском и английском), поддерживаемого аккомпанементом гитары, контрабаса барабанов, а также выразительными соло фортепиано. Помимо традиционной босса-новы, музыканты также исполняют и собственную авторскую музыку в стиле contemporary jazz.