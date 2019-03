рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

Российские музыканты на фестивале The Great Escape



С 9 по 11 мая 2019 года в приморском Брайтоне пройдет The Great Escape - главный шоу-кейс фестиваль Великобритании для молодых музыкантов.В этом году на него съедутся больше 500 артистов из разных стран мира. В том числе приедут и из России - в рамках Года музыки

Великобритании и России 2019 на The Great Escape 9 мая в клубе Horatios состоится второй шоукейс инициативы RUSH, где выступят четыре российских коллектива - Shortparis, Сhkbns, Fogh Depot, Lucidvox.



RUSH - это первая в России некоммерческая негосударственная инициатива, объединившая в 2017-м году музыкальных экспертов с целью продвижения самых многообещающих российских

музыкантов за пределами страны и налаживания международного культурного диалога.

В состав экспертного совета RUSH входят лидер «Мумий Тролля» и создатель фестиваля V-Rox

Илья Лагутенко, глава лейбла «Снегири-музыка» и лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров,

продюсер Александр Чепарухин, основатель фестиваля SOUND UP Вероника Белоусова, шеф-

редактор отдела “Современная музыка” Colta.ru Денис Бояринов, программный директор Татьяна Макарова, основатель Moscow Music Week и фестиваля «Боль» Степан Казарьян, букер The Great Escape Festival Адам Райан, музыкальный журналист Дерек Робертсон (The Independent, The Guardian, Drowned In Sound), основатель Waves Vienna Festival Томас Хехер, музыкальный журналист Ричард Фостер (The Quietus, Louder Than War) и другие российские и иностранные профессионалы.



Каждый год на основе внутреннего голосования эксперты RUSH формируют пул наиболее

перспективных для экспорта российских музыкантов, представляющих разные жанры и

направления, и представляют артистов из этого пула на ключевых международных шоукейс-

фестивалях,организуют шоукейсы российской музыки за рубежом,лоббируют российские таланты профессионалам международной индустрии и ведут направленные на зарубежные рынки промокампании артистов.



В прошлом году RUSH провел первый шоукейс русской музыки на The Great Escape, который

впервые сфокусировано представил российскую независимую музыкальную сцену британским и

международным профессионалам. На нем выступили неоклассический композитор и пианист

Кирилл Рихтер, электронная авант-поп-певица Kate NV, российское квир-электро-панк-кабаре Sado Opera и московская данс-панк-группа Wet Red. Благодаря нему европейские музыкальные

профессионалы, пресса и слушатели открыли для себя музыку “новой русской волны” а музыкантам открылись новые возможности развития международной карьеры.



На втором шоукейсе RUSH на The Great Escape, который пройдет 9-го мая в клубе Horatios,

располагающемся на известном брайтонском пирсе, выступят герои петербургского андеграунда Shortparis, сталкивающие электропанк с акционизмом, all girls-квартет Lucidvox, исполняющий психоделический языческий рок, петербургское дрим-поп трио Chkbns и инструментальный коллектив Fogh Depot, соединяющий неоджаз с неоклассикой. После шоукейса RUSH каждая группа даст еще по одному концерту в рамках фестиваля.

Новая русская волна идет!



Второй шоукейс русской музыки RUSH на The Great Escape станет частью обширной программы

Года музыки Великобритании и России 2019, которая проводится Отделом культуры и

образования Посольства Великобритании в Москве.



Подробнее о музыкантах:



SHORTPARIS

Образовавшись в 2012-м году, Shortparis быстро стали наиболее яркими представителями

российского андеграунда, которые наряду с концертами в тысячных клубах готовы к открытым

выступлениям на заброшенных заводах или в супермаркетах. Группа записала два альбома и уже выступила на ключевых восточноевропейских фестивалях-шоукейсах Tallinn Music Week и MENT в Любляне, собрав ворох восторженных отзывов и рецензий. Выжимающие из публики эмоции и энергию концерты-перформансы Shortparis трудно проанализировать, их лучше однажды пережить как шаманский ритуал или мистический опыт. Источники вдохновения нуарного электронного арт- панка петербургского квинтета считываются: глядя на манеру исполнения вокалиста Николая Комягина, поддерживаемого своими коллегами, можно вспомнить Йена Кертиса, Сьюкси Сью, Питера Мерфи, Ника Кейва, Бликсу Баргельда и Джейми Стюарта из XiuXiu - эти музыкальные герои, уничтожавшие границу между рок-музыкой и фатумом, явно находятся в иконостасе Shortparis. Однако, несмотря на то, что Shortparis исполняют песни не только на русском, но и на английском и французском, в них мгновенно опознается происхождение - принадлежность к русской народной культуре и необъяснимая странность, которую лучшего всего описывает идиома “загадочная русская душа”.



CHKBNS

В школьном детстве, проведенном в Ставрополе, сестры Анелия и Эмилия слушали Nirvana на

пиратских кассетах и мечтали о далеком Сиэтле. Недавно их мечта исполнилась в lдесятикратном размере: группа Chkbns, в которой Анелия сочиняет песни, поет и играет на гитаре, Эмилия стучит в барабаны, а их друг Слава колдует над синтезатором, побывала в Городе дождей, где они записали новый альбом и выступили в прямом эфире культовой инди-радиостанции KEXP. До этого трио, образовавшееся в 2012-м в Санкт-Петербурге,успело объездить с выступлениями Швецию,Англию, Канаду,Южную Корею, Гонконг,Китай и Вьетнам. Музыка Chkbns, в которой гармонично сочетаются романтический синтезатор, звонкая гитара,взрывные барабаны и парящий женский голос,понятна в любой стране без перевода. Эти песни говорят на универсальном языке непобедимого идеализма и утопической любви.



FOGH DEPOT

Fogh Depot — уникальная для российского музыкального ландшафта группа. Объединяя элементы дарк-джаза, неоклассического минимализма и умной электроники, трио с 2014 года играет интригующую инструментальную музыку, в которой уживаются ярко вычерченные мелодии и необычные звуковые текстуры, энергичный бит и сложная полиритмия, непредсказуемая импровизация и строгая композиция, классические инструменты (саксофон, фортепиано) и технологические новшества. Каждая композиция Fogh Depot – это остросюжетный фильм, чей вкрадчивый темп и меланхоличное настроение создают напряжение и оттеняют обязательную кульминацию. Турмалин – это ювелирный камень, который встречается в природе в огромном разнообразии оттенков и способен менять свой окрас в зависимости от угла падения света. Сравнение с многоликим турмалином – самаяподходящая метафора для многослойной , постоянно меняющей форму музыки Fogh Depot, которая открывается в новом свете с каждым прослушиванием.



LUCIDVOX

В московской рок-группе Lucidvox играют четыре хрупкие девушки — Алина (вокал), Галла (гитара), Надя (барабаны) и Аня (бас) — при этом в их музыке нет ничего хрупкого или девичьего, да и хоть сколько-нибудь ассоциирующегося с гендерными стереотипами. Вдохновляясь традициями русского пения и современными гаражными группами типа Goat и Flamingods, Lucidvox выдают мощный и напористый психоделический рок, основанный на фолковой мелодике и образах из славянских мифов. После появления Lucidvox на фестивале Tallinn Music Week 2017 о квартете начала писать англоязычная пресса. “Lucidvox — это откровение” — заявил в авторитетном блоге Louder Than War именитый британский журналист и лидер панк-группы The Membranes Джон Робб, восхищенный тем как москвички выходят за пределы границ англо-американского альт-рока. В 2018-м Lucidvox сыграли на крупнейшем фестивале в истории группы — словацком опенэйре Pohoda Festival, где среди хедлайнеров были Chemical Brothers, Ride и St.Vincent, и это, мы уверены, только начало их блестящего пути.



Об инициативе RUSH:

RUSH - это первая в России некоммерческая негосударственная инициатива, объединившая в 2017-м году музыкальных экспертов с целью продвижения самых многообещающих российских

музыкантов за пределами страны и налаживания международного культурного диалога.

Раз в год на основе внутреннего голосования эксперты RUSH формируют пул наиболее

перспективных для экспорта российских музыкантов, представляющих разные жанры и

направления, и представляют артистов из этого пула на ключевых международных шоукейс-

фестивалях,организуют шоукейсы российской музыки за рубежом,лоббируют российские таланты профессионалам международной индустрии и ведут направленные на зарубежные рынки промокампании артистов.



О Годе музыки Великобритании и России 2019:

Год музыки Великобритании и России 2019 продолжает серию успешных российско-британских

программ – Года культуры Великобритании и России 2014, Года языка и литературы

Великобритании и России 2016 и Года науки и образования Великобритании и России 2017.

Программа Года музыки 2019 основана на признании богатого культурного наследия и

музыкальных традиций Великобритании и России и способствует укреплению связей между

народами двух стран.

В основе программы Года музыки 2019 лежит принцип культурного разнообразия. Британская

музыкальная сцена будет представлена как академическими, так и современными направлениями.

Широкую публику ждет разнообразная программа живых выступлений и образовательных

мероприятий, а также специальных онлайн-проектов



