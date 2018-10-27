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IX Всероссийский конкурс-фестиваль «Остров Джаз» в Уфе

27.10.2018


IX Всероссийский конкурс-фестиваль «Остров Джаз» в Уфе
С 15 по 23 ноября 2018 г. Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова проводит IX Всероссийский конкурс-фестиваль эстрадной и джазовой музыки «Остров Джаз». Проведение конкурса-фестиваля призвано содействовать сольному, ансамблевому и оркестровому джазовому исполнительству, а также информационному обмену, интеграции образовательных концепций и развитию творческих связей образовательных учреждений культуры и искусства регионов России. Конкурсные прослушивания участников состоятся 18 и 20 ноября, Гала-концерт победителей конкурса 23 ноября. Заявки на участие в конкурсе необходимо представить до 12 ноября 2018 г. по адресу: Республика Башкортостан, 450008, г. Уфа, ул. Ленина, 14, Уфимский государственный институт искусств, каб. 2-23 (кафедра эстрадно-джазового исполнительства) или по электронной почте:

К участию в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ, ССУЗов, студенты и аспиранты вузов.

Контактные телефоны/факс: 8 (347) 272-49-83 – приёмная ректора. Председатель Оргкомитета конкурса-фестиваля – кандидат искусствоведения, доцент Азамат Данилович Хасаншин, тел. №: 8-92763-66040

Командировочные и организационные расходы производятся за счет направляющей организации.

ректор УГИИ,

профессор А.И.Асфандьярова


страна
Россия
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