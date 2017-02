STEREOLETO: Winter Session



23 февраля 2017 года в клубе А2 Green Concert (СПб, м.Петроградская, пр. Медиков 3)в рамках ежегодного выпуска STEREOLETO: Winter Session состоится долгожданное выступление британцев The Cinematic Orchestra.



Редкие гости в России, подписанты авторитетного лейбла Ninja Tune, The Cinematic Orchestra не часто балуют поклонников выпуском нового материала – последний студийный альбом Ma Fleur, собравший восторженные отзывы музыкальных критиков по всему миру, был представлен почти 10 лет назад. Но живые выступления коллектива с завидным постоянством восхищают ценителей фирменного саунда The Cinematic Orchestra, элегантно сочетающего даунтемпо и ню-джаз, и завоевывают любовь случайных слушателей.

Каждое выступление The Cinematic Orchestra – завершенная, колоссальная работа открытых эксперименту музыкантов и талантливых визуальных художников. Уникальное звучание группы создается за счет сочетания классических музыкальных инструментов и разнообразных музыкальных эффектов, издаваемых с помощью манипуляций с диджейским оборудованием. Не смотря на всю видимую сложность музыки, The Cinematic Orchestra можно узнать с первых нот – звучание, которого они добились путем бесконечного эксперимента с инструментами, оказалось неповторимым и совершенно неподражаемым.



Лидер коллектива Джеймсон Свинскоу основательно подходит к формированию концертного состава и регулярно собирает команду виртуозов. Так, в А2 Green concert к The Cinematic Orchestra присоединится один из лучших перкуссионистов мира Ману Делаго, без которого не обходятся концертные выступления исландской певицы Bjork.



В А2 Green Concert коллектив представит композиции из разных альбомов и материал с новой пластинки, выход которой ожидается в 2017, в том числе свежий сингл To Believe, записанный в ноябре 2016 года совместно с молодым автором-исполнителем Мозесом Самми.



Специальные гости концерта –Hann with Gun - он же Руслан Лепатов, композитор из Севастополя, черпающий свое вдохновение из глубин Черного моря. Как и в морской стихии, в его произведениях есть буря и умиротворение, мгла и свет, - все это он передает посредством симбиоза электронных и живых инструментов, используя клавишные, гитары и нередко свой камерный скрипичный состав. Hann with Gun выступал вместе с Unkle и заручился поддержкой именитых резидентов лейбла Ninja Tune, среди которых Bonobo, The Herbaliser и Andreya Triana. Новым этапом развития творчества стали его песни на японском языке, исполненные с вокалисткой из Японии.



Специальные гости концерта – All In Orchestra. Экспериментальный проект, появившейся благодаря взаимодействию представителей от очень разных музыкальных культур, которые собрались, чтобы сделать музыку, которой им не хватает. Соединяя в единый микс пульс и ритм современной электронной музыки с образностью и красноречием классической, они каждый раз строго следуют, а подчас наоборот, так же строго игнорируют ее законы. Дикая в своем разнообразии смесь стилей и направлений в сочетании с умением красиво и гармонично соединять несовместимое делают музыку All In Orchestra по-настоящему чарующей.



