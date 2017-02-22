STEREOLETO: Winter Session

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

STEREOLETO: Winter Session

22.02.2017


STEREOLETO: Winter Session
23 февраля 2017 года в клубе А2 Green Concert (СПб, м.Петроградская, пр. Медиков 3)в рамках ежегодного выпуска STEREOLETO: Winter Session состоится долгожданное выступление британцев The Cinematic Orchestra.

Редкие гости в России, подписанты авторитетного лейбла Ninja Tune, The Cinematic Orchestra не часто балуют поклонников выпуском нового материала – последний студийный альбом Ma Fleur, собравший восторженные отзывы музыкальных критиков по всему миру, был представлен почти 10 лет назад. Но живые выступления коллектива с завидным постоянством восхищают ценителей фирменного саунда The Cinematic Orchestra, элегантно сочетающего даунтемпо и ню-джаз, и завоевывают любовь случайных слушателей.
Каждое выступление The Cinematic Orchestra – завершенная, колоссальная работа открытых эксперименту музыкантов и талантливых визуальных художников. Уникальное звучание группы создается за счет сочетания классических музыкальных инструментов и разнообразных музыкальных эффектов, издаваемых с помощью манипуляций с диджейским оборудованием. Не смотря на всю видимую сложность музыки, The Cinematic Orchestra можно узнать с первых нот – звучание, которого они добились путем бесконечного эксперимента с инструментами, оказалось неповторимым и совершенно неподражаемым.

Лидер коллектива Джеймсон Свинскоу основательно подходит к формированию концертного состава и регулярно собирает команду виртуозов. Так, в А2 Green concert к The Cinematic Orchestra присоединится один из лучших перкуссионистов мира Ману Делаго, без которого не обходятся концертные выступления исландской певицы Bjork.

В А2 Green Concert коллектив представит композиции из разных альбомов и материал с новой пластинки, выход которой ожидается в 2017, в том числе свежий сингл To Believe, записанный в ноябре 2016 года совместно с молодым автором-исполнителем Мозесом Самми.

Специальные гости концерта –Hann with Gun - он же Руслан Лепатов, композитор из Севастополя, черпающий свое вдохновение из глубин Черного моря. Как и в морской стихии, в его произведениях есть буря и умиротворение, мгла и свет, - все это он передает посредством симбиоза электронных и живых инструментов, используя клавишные, гитары и нередко свой камерный скрипичный состав. Hann with Gun выступал вместе с Unkle и заручился поддержкой именитых резидентов лейбла Ninja Tune, среди которых Bonobo, The Herbaliser и Andreya Triana. Новым этапом развития творчества стали его песни на японском языке, исполненные с вокалисткой из Японии.

Специальные гости концерта – All In Orchestra. Экспериментальный проект, появившейся благодаря взаимодействию представителей от очень разных музыкальных культур, которые собрались, чтобы сделать музыку, которой им не хватает. Соединяя в единый микс пульс и ритм современной электронной музыки с образностью и красноречием классической, они каждый раз строго следуют, а подчас наоборот, так же строго игнорируют ее законы. Дикая в своем разнообразии смесь стилей и направлений в сочетании с умением красиво и гармонично соединять несовместимое делают музыку All In Orchestra по-настоящему чарующей.

музыкальный стиль
кроссовер
страна
Великобритания, Россия
Расскажи друзьям:
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com