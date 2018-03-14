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Концерт «Korpus free impro session»

14.03.2018


Концерт «Korpus free impro session»
Импровизационный концерт «Korpus free impro session».

Выпускной концерт студентов Ableton Belarus School по классу «Свободная импровизация и экспериментальная композиция».

Руководитель: Алексей Ворсоба (Port Mone, Warsoba, Rozdilovi)

На протяжении 4 месяцев мы провели серию практических занятий.
Все это время мы:
— изучали язык текстовых и графических партитур;
— осваивали техники и стратегии свободной импровизации;
— сражались с собственными комплексами и страхами;
— преодолевали границы традиционной конвенциональной парадигмы;
— разрушали штампы собственного музыкального мышления.

Приглашаем тех, кому интересна электроакустическая сцена, кого интригует направление свободной импровизации и всех, кто любит музыку!

15 марта 2018 20-00

Культ. центр "КОРПУС" Минск, пр. Машерова, 9, корпус 8, 220035 Минск Вход: free donation
(вы платите столько, сколько считаете нужным)

страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард
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