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Концерт «Korpus free impro session»
14.03.2018
Импровизационный концерт «Korpus free impro session».
Выпускной концерт студентов Ableton Belarus School по классу «Свободная импровизация и экспериментальная композиция».
Руководитель: Алексей Ворсоба (Port Mone, Warsoba, Rozdilovi)
На протяжении 4 месяцев мы провели серию практических занятий.
Все это время мы:
— изучали язык текстовых и графических партитур;
— осваивали техники и стратегии свободной импровизации;
— сражались с собственными комплексами и страхами;
— преодолевали границы традиционной конвенциональной парадигмы;
— разрушали штампы собственного музыкального мышления.
Приглашаем тех, кому интересна электроакустическая сцена, кого интригует направление свободной импровизации и всех, кто любит музыку!
15 марта 2018 20-00
Культ. центр "КОРПУС" Минск, пр. Машерова, 9, корпус 8, 220035 Минск Вход: free donation
(вы платите столько, сколько считаете нужным)
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард
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