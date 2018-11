VR Jazz Fest Winter

20 декабря в преддверии Нового Года и Рождества, в Центральном Доме Художника пройдет праздничный, и в тоже время, по-домашнему уютный VR Jazz Fest Winter!



Фестиваль пройдет уже в третий раз. Он полюбился москвичам, благодаря неординарным артистам, продуманной концепции и легкой непринужденной атмосфере.

На этот раз в нем примут участие выдающийся американский вокалист Kalil Wilson с программой «Елка по-американски», большой а’капелла хор Jazz Friends п/у Владимира Сидорковича, яркие и обаятельные московские певицы Юлиана Рогачева, Дарья Захарова и хорошо известный московский публике вокалист и кинокомпозитор Дмитрий Носков, который исполнит лучшие произведения великого Фрэнка Синатры. Аккомпанировать артистам будет большой оркестр «Круглый Бенд», под управление саксофониста Алексея Круглова. Специальным гостем концерта станет пианист и шоуэмэн Константин Хазанович (Санкт-Петербург).



Музыканты сменят смокинги на свитера с оленями и новогодними колпаками и вместе с поклонниками джаза отметят окончание насыщенного на события 2018 года. В программе концерта, новогодне-рождественская джазовая классика из легендарных бродвейских мюзиклов и всеми любимых голливудских фильмов. Прозвучат Let Is Now, Jingle Bells, Christmas Song. Have Yourself a Merry Little Christmas и многие другие композиции, ставшие культовыми благодаря джазмэнам прошлого. Вас ожидают теплая атмосфера праздника, легкое и беззаботное общение с джазой музыкой и волшебный вечер в компании друзей.



Ведущий концерта – джазовый продюсер Виктор Радзиевский.



Специальный Dress Code – свитера с оленями и красные колпаки! (шутка)



Виктор Радзиевский