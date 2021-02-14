Польский Jazz Top 2020: опрос критиков Jazz Forum

Знакомим наших читателей с результатами опроса критиков польского журнала Jazz Forum, определивших лучших по их мнению музыкантов в польском джазе в 2020 году. Эти результаты интересны не только потому, что Польша – наш ближайший сосед, но, в первую очередь, это одна из крупнейших джазовых держав Европы с давно сложившейся и мощной школой. Линк был любезно предоставлен Дмитрием Подберезским.
Музыкант на все времена
Томаш Станько
Ян Пташин Врублевски
Збигнев Намысловски
Музыкант года
Доминик Ваня
Марек Пендзивятр
Лешек Мозджер
Акустическая группа
Трио Марцина Василевского
Квартет Мацея Обары
Oleś Brothers & Piotr Orzechowski
Электрическая группа
EABS
2. Błoto
3. Immortal Onion
Группа традиционного джаза
1. Jazz Band Młynarski-Masecki
2. Jazz Band Ball Orchestra
3. Old Timers
Музыкант традиционного джаза
Войцех Каминьски
Марек Михалак
Ян Эмиль Млынарски
Надежда года – музыкант
Марта Вайдзик
Пшемыслав Хмель
3.Кася Петржко
Якуб Мизерацки
5.Якуб Хайдун
Паулина Поршке
Надежда года - ансамбль
1. O.N.E. Quintet
2. Przemysław Chmiel Quartet
3. Błoto
4. Kwaśny Deszcz
5. Immortal Onion
Альбом года
Dominik Wania „Lonely Shadows" (ECM)
2. Marcin Wasilewski Trio w. Joe Lovano „Arctic Riff" (ECM)
3. Oleś Brothers & Piotr Orzechowski „Waterfall Music Of Joe Zawinul" (Audio Cave)
4. EABS „Discipline Of Sun Ra" (Astigmatic Records)
5. Joachim Mencel „Brooklyn Eye" (Origin Records)
Исторический альбом года
Jan Ptaszyn Wróblewski „Studio Jazzowe Polskiego Radia 1969 - 78" (Polskie Radio) 2. Young Power „Young Power" (Polskie Nagrania)
3. Crash „Crash" (GAD Records)
Аранжировщик
Кшиштоф Хердзин
2. Никола Колодзейчик
3. Марек Пендзивятр
LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa (Бяльско-Бяла)
Jazz Juniors (Краков)
Jazz Jamboree (Варшава)
Warsaw Summer Jazz Days (Варшава)
Концерт
Ron Carter/Richard Galliano – Gala Bielskiej Zadymki Jazzowej (NOSPR, Катовице)
2. Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis w NOSPR i NFM (Катовице, Вроцлав)
3. Brad Mehldau – Jazz Jamboree (Варшава)
Клуб
Jassmine (Варшава)
2. SPATiF – JazzState (Варшава)
3. Pardon, To Tu (Варшава)
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