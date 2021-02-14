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Главная » премии

Польский Jazz Top 2020: опрос критиков Jazz Forum

14.02.2021

Польский Jazz Top 2020: опрос критиков Jazz Forum
Знакомим наших читателей с результатами опроса критиков польского журнала Jazz Forum, определивших лучших по их мнению музыкантов в польском джазе в 2020 году. Эти результаты интересны не только потому, что Польша – наш ближайший сосед, но, в первую очередь, это одна из крупнейших джазовых держав Европы с давно сложившейся и мощной школой. Линк был любезно предоставлен Дмитрием Подберезским.

Музыкант на все времена
  1. Томаш Станько
  2. Ян Пташин Врублевски
  3. Збигнев Намысловски


Музыкант года
  1. Доминик Ваня
  2. Марек Пендзивятр
  3. Лешек Мозджер


Акустическая группа
  1. Трио Марцина Василевского
  2. Квартет Мацея Обары
  3. Oleś Brothers & Piotr Orzechowski


Электрическая группа
  1. EABS
    2. Błoto
    3. Immortal Onion


Группа традиционного джаза
1. Jazz Band Młynarski-Masecki
2. Jazz Band Ball Orchestra
3. Old Timers

Музыкант традиционного джаза
  1. Войцех Каминьски
  2. Марек Михалак
  3. Ян Эмиль Млынарски


Надежда года – музыкант
  1. Марта Вайдзик
  2. Пшемыслав Хмель


3.Кася Петржко
  1. Якуб Мизерацки


5.Якуб Хайдун
  1. Паулина Поршке


Надежда года - ансамбль
1. O.N.E. Quintet
2. Przemysław Chmiel Quartet
3. Błoto
4. Kwaśny Deszcz
5. Immortal Onion

Альбом года
  1. Dominik Wania „Lonely Shadows" (ECM)
    2. Marcin Wasilewski Trio w. Joe Lovano „Arctic Riff" (ECM)
    3. Oleś Brothers & Piotr Orzechowski „Waterfall Music Of Joe Zawinul" (Audio Cave)
    4. EABS „Discipline Of Sun Ra" (Astigmatic Records)
    5. Joachim Mencel „Brooklyn Eye" (Origin Records)


Исторический альбом года
  1. Jan Ptaszyn Wróblewski „Studio Jazzowe Polskiego Radia 1969 - 78" (Polskie Radio)
    2. Young Power „Young Power" (Polskie Nagrania)
    3. Crash „Crash" (GAD Records)


Аранжировщик
  1. Кшиштоф Хердзин
    2. Никола Колодзейчик
    3. Марек Пендзивятр


Композитор
  1. Кшиштоф Хердзин
    2. Лешек Можджер
    3. Марцин Василевски


Труба
  1. Петр Дамашкевич
    2. Войцех Яхна
    3.Томаш Данбровски


Тромбон

1.Гжегож Нагурски
  1. Михал Томащик


3.Яцек Намысловски

Сопрано-саксофон
  1. Адам Пероньчик
  2. Мацей Сикала
  3. Хенрик Мишкевич


Альт-саксофон

1.Мацей Обара

2.Куба Венцек

3.Хенрик Мишкевич

Тенор-саксофон
  1. Мацей Сикала
  2. Адам Пероньчик


3.Петр Барон

Кларнет
  1. Вацлав Зимпель
  2. Миколай Тжаска
  3. Павел Шамбурски


Флейта
  1. Кшиштоф Попек
  2. Рышард Боровски
  3. Доминик Стрыхарски


Скрипка
  1. Матеуш Смочиньски
  2. Адам Балдых
  3. Томаш Чила


Фортепьяно
  1. Доминик Ваня


2.Петр Ожеховски
  1. Марцин Василевски
  2. Лешек Можджер


Синтезатор / Клавишные

1.Марек Пендзивятр
  1. Павел Томашевски


3.Януш Гживач

Орган
  1. Каэтан Галаш
  2. Войцех Кароляк
  3. Ян Смочиньски


Гитара
  1. Марек Напёрковски
  2. Якуб Мизерацки
  3. Куба Войцик


Контрабас
  1. Славомир Куркевич
  2. Михал Барански
  3. Петр Леманьчик


Бас-гитара
  1. Кшиштоф Щерански


2.Роберт Кубишин
  1. Кинга Глик


Вибрафон
  1. Доминик Буковски
  2. Бернард Мазели
  3. Марцин Патер


Ударные
  1. Михал Мишкевич
  2. Цезари Конрад
  3. Марцин Рак


Перкуссионные инструменты

1.Хосе Торрес
  1. Цезари Конрад
  2. Хуберт Землер


Разные инструменты
  1. Каспер Смолиньски (гармоника)
  2. Йоахим Менцель (колесная лира)
  3. Кшиштоф Ленчовски (виолончель)


Певец
  1. Войцех Мырчек
  2. Януш Шром
  3. Куба Бадах


Певица
  1. Дорота Мишкевич
  2. Анна Гадт


3.Ага Зарьян

Фестиваль
  1. Jazz nad Odrą (Вроцлав)
  2. LOTOS Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa (Бяльско-Бяла)
  3. Jazz Juniors (Краков)
  4. Jazz Jamboree (Варшава)
  5. Warsaw Summer Jazz Days (Варшава)


Концерт
  1. Ron Carter/Richard Galliano – Gala Bielskiej Zadymki Jazzowej (NOSPR, Катовице)
    2. Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis w NOSPR i NFM (Катовице, Вроцлав)
    3. Brad Mehldau – Jazz Jamboree (Варшава)


Клуб
  1. Jassmine (Варшава)
    2. SPATiF – JazzState (Варшава)
    3. Pardon, To Tu (Варшава)


страна
Польша

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