Лучшие в джазе 2019 – опрос критиков DownBeat

Пожалуй, нет в мире более авторитетного джазового издания, чем DownBeat. Именно поэтому результаты традиционных ежегодных опросов критиков DownBeat и аналогичных опросов читателей журнала на предмет выявления лучших из лучших в джазе, привлекают внимание всех почитателей этой музыки.
DownBeat опубликовал результаты опроса критиков за 2019 год, традиционно представив результаты по двум разделам: лучшие в джазе и восходящая звезда джаза для всех категорий. Любопытны как результаты сами по себе, так и их сравнение с аналогичным опросом Ассоциации джазовых журналистов. Тут много пищи для размышлений.
В 2019 году критики DownBeat ввели в свой также традционный Зал Славы Скотта ЛаФапо, Нину Симон и Джо Уильямса. Больше всех лавров у них снискала Сесиль МакЛорин Сальвант, названная джазовым артистом года и лучшей вокалисткой. Большого успеха добился и ее партнер по недавнему альбому The Window (2018) пианист Салливан Форзер, но уже по разделу «восходящая звезда», где он стал артистом года и пианистом года. А полный список победителей по всем категориям выглядит следующим образом:
Зал славы: Scott LaFaro, Nina Simone, Joe Williams
Джазовый артист: Cécile McLorin Salvant
Джазовый альбом: Wayne Shorter, Emanon (Blue Note)
Историческая запись: John Coltrane, Both Directions At Once: The Lost Album (Impulse!)
Джазовая группа: Fred Hersch Trio
Биг бэнд: Maria Schneider Orchestra
Труба: Ambrose Akinmusire
Тромбон: Steve Turre
Сопрано-саксофон: Jane Ira Bloom
Альт-саксофон: Miguel Zenón
Тенор-саксофон: Joe Lovano
Баритон-саксофон: Gary Smulyan
Кларнет: Anat Cohen
Флейта: Nicole Mitchell
Фортепьяно: Kenny Barron
Kлавишные: Robert Glasper
Орган: Joey DeFrancesco
Гитара: Mary Halvorson
Бас: Christian McBride
Электрический бас: Steve Swallow
Скрипка: Regina Carter
Ударные: Brian Blade
Перкуссия: Hamid Drake
Вибрафон: Stefon Harris
Редкие инструменты: Tomeka Reid (виолончель)
Вокалистка: Cécile McLorin Salvant
Вокалист: Kurt Elling
Композитор: Maria Schneider
Аранжировщик: Maria Schneider
Лэйбл: ECM
Продюсер: Manfred Eicher
Блюзовый артист: Buddy Guy
Блюзовый альбом: Buddy Guy, The Blues Is Alive And Well (RCA)
Артист за пределами джаза: Rhiannon Giddens
Альбом за пределами джаза: Van Morrison & Joey DeFrancesco, You're Driving Me Crazy (Legacy)
ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА
Джазовый артист: Sullivan Fortner
Джазовая группа: Sons of Kemet
Биг бэнд: Anat Cohen Tentet
Труба: Adam O'Farrill
Тромбон: Natalie Cressman
Сопрано-саксофон: Tineke Postma
Альт-саксофон: Darius Jones
Тенор-саксофон: Dayna Stephens
Баритон-саксофон: Lauren Sevian
Кларнет: Shabaka Hutchings
Флейта: Orlando "Maraca" Valle
Фортепьяно: Sullivan Fortner
Kлавишные: Kit Downes
Орган: Kit Downes
Гитара: Miles Okazaki
Бас: Dezron Douglas
Электрический бас: Felix Pastorius
Rising Star–Violin: Aaron Weinstein
Скрипка: Allison Miller
Перкуссия: Warren Smith
Вибрафон: Joel Ross
Редкие инструменты: Theon Cross (туба)
Вокалистка: Sara Serpa
Вокалист: Jacob Collier
Композитор: Kamasi Washington
Аранжировщик: Kamasi Washington
Продюсер: Ambrose Akinmusire
Леонид АУСКЕРН