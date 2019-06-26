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Лучшие в джазе 2019 – опрос критиков DownBeat

стиль:
26.06.2019

Лучшие в джазе 2019 – опрос критиков DownBeat
Пожалуй, нет в мире более авторитетного джазового издания, чем DownBeat. Именно поэтому результаты традиционных ежегодных опросов критиков DownBeat и аналогичных опросов читателей журнала на предмет выявления лучших из лучших в джазе, привлекают внимание всех почитателей этой музыки.

DownBeat опубликовал результаты опроса критиков за 2019 год, традиционно представив результаты по двум разделам: лучшие в джазе и восходящая звезда джаза для всех категорий. Любопытны как результаты сами по себе, так и их сравнение с аналогичным опросом Ассоциации джазовых журналистов. Тут много пищи для размышлений.

В 2019 году критики DownBeat ввели в свой также традционный Зал Славы Скотта ЛаФапо, Нину Симон и Джо Уильямса. Больше всех лавров у них снискала Сесиль МакЛорин Сальвант, названная джазовым артистом года и лучшей вокалисткой. Большого успеха добился и ее партнер по недавнему альбому The Window (2018) пианист Салливан Форзер, но уже по разделу «восходящая звезда», где он стал артистом года и пианистом года. А полный список победителей по всем категориям выглядит следующим образом:

Зал славы: Scott LaFaro, Nina Simone, Joe Williams

Джазовый артист: Cécile McLorin Salvant

Джазовый альбом: Wayne Shorter, Emanon (Blue Note)

Историческая запись: John Coltrane, Both Directions At Once: The Lost Album (Impulse!)

Джазовая группа: Fred Hersch Trio

Биг бэнд: Maria Schneider Orchestra

Труба: Ambrose Akinmusire

Тромбон: Steve Turre

Сопрано-саксофон: Jane Ira Bloom

Альт-саксофон: Miguel Zenón

Тенор-саксофон: Joe Lovano

Баритон-саксофон: Gary Smulyan

Кларнет: Anat Cohen

Флейта: Nicole Mitchell

Фортепьяно: Kenny Barron

Kлавишные: Robert Glasper

Орган: Joey DeFrancesco

Гитара: Mary Halvorson

Бас: Christian McBride

Электрический бас: Steve Swallow

Скрипка: Regina Carter

Ударные: Brian Blade

Перкуссия: Hamid Drake

Вибрафон: Stefon Harris

Редкие инструменты: Tomeka Reid (виолончель)

Вокалистка: Cécile McLorin Salvant

Вокалист: Kurt Elling

Композитор: Maria Schneider

Аранжировщик: Maria Schneider

Лэйбл: ECM

Продюсер: Manfred Eicher

Блюзовый артист: Buddy Guy

Блюзовый альбом: Buddy Guy, The Blues Is Alive And Well (RCA)

Артист за пределами джаза: Rhiannon Giddens

Альбом за пределами джаза: Van Morrison & Joey DeFrancesco, You're Driving Me Crazy (Legacy)

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

Джазовый артист: Sullivan Fortner

Джазовая группа: Sons of Kemet

Биг бэнд: Anat Cohen Tentet

Труба: Adam O'Farrill

Тромбон: Natalie Cressman

Сопрано-саксофон: Tineke Postma

Альт-саксофон: Darius Jones

Тенор-саксофон: Dayna Stephens

Баритон-саксофон: Lauren Sevian

Кларнет: Shabaka Hutchings

Флейта: Orlando "Maraca" Valle

Фортепьяно: Sullivan Fortner

Kлавишные: Kit Downes

Орган: Kit Downes

Гитара: Miles Okazaki

Бас: Dezron Douglas

Электрический бас: Felix Pastorius

Rising Star–Violin: Aaron Weinstein

Скрипка: Allison Miller

Перкуссия: Warren Smith

Вибрафон: Joel Ross

Редкие инструменты: Theon Cross (туба)

Вокалистка: Sara Serpa

Вокалист: Jacob Collier

Композитор: Kamasi Washington

Аранжировщик: Kamasi Washington

Продюсер: Ambrose Akinmusire

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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