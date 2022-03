рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



Журналу Jazzwise – 25 лет!



В этом году британскому джазовому журналу Jazzwise исполняется 25 лет. Он был основан в 1997 году – в тот же год, что и наш «Jazz – Квадрат», но несколько раньше по времени. В начале карьеры журналы-ровесники дружили: в «Квадрате» не раз публиковались материалы из Jazzwise. Правла, судьбы изданий из Великобритании и Беларуси сложились по-разному. Об истории «Jazz – Квадрата» здесь мы говорить не будем, а вот у Jazzwise все сложилось прекрасно.



За 25 лет Jazzwise превратился в один из лучших джазовых журналов мира, бесспорного лидера британской джазовой печати. Кроме того, это единственное британское издание, выходящее, как в печатном, так и в сетевом варианте. С самого начала Jazzwise (как и мы) строил свою редакционую политику на широком освещении не только всех без исключения событий в различных направлениях джаза, но и на пограничных с ним стилистиках. И это принесло свои плоды, сделав журнал авторитетнейшим в Европе изданием о джазе. Большую огласку вызвал реализованный в сентябре 2006 года проект The 100 Jazz Albums That Shook the World, Лучшие перья журнала составили свой список ста лучших альбомов за всю историю джаза с подробным рассказом о каждом из них. Несколько раз шеф издания Джон Ньюи (Jon Newey) удостаивался звания «журналист года» и престижной премии Parliamentary Jazz Awards. Отмечались в разные годы этой наградой и ряд авторов журнала.



К юбилею Jazzwise подготовил специальный апрельский номер с четырьмя вариантами обложки, на которых запечатлены виднейшие британские джазовые музыканты – Кортни Пайн, Клэр Мартин, Билл Лоуренс и Кесси Киноши. К этому выпуску прилагается и компиляция из пятнадцати треков, записанных исполнителями, о которых журнал не раз писал: Ubuntu Music Catalogue Compilation.



Присоединяемся к поздравлениям коллегам с юбилеем! Новых успехов, Jazzwise!



Леонид АУСКЕРН



