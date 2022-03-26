Журналу Jazzwise – 25 лет!

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Журналу Jazzwise – 25 лет!

26.03.2022


Журналу Jazzwise – 25 лет!
В этом году британскому джазовому журналу Jazzwise исполняется 25 лет. Он был основан в 1997 году – в тот же год, что и наш «Jazz – Квадрат», но несколько раньше по времени. В начале карьеры журналы-ровесники дружили: в «Квадрате» не раз публиковались материалы из Jazzwise. Правла, судьбы изданий из Великобритании и Беларуси сложились по-разному. Об истории «Jazz – Квадрата» здесь мы говорить не будем, а вот у Jazzwise все сложилось прекрасно.

За 25 лет Jazzwise превратился в один из лучших джазовых журналов мира, бесспорного лидера британской джазовой печати. Кроме того, это единственное британское издание, выходящее, как в печатном, так и в сетевом варианте. С самого начала Jazzwise (как и мы) строил свою редакционую политику на широком освещении не только всех без исключения событий в различных направлениях джаза, но и на пограничных с ним стилистиках. И это принесло свои плоды, сделав журнал авторитетнейшим в Европе изданием о джазе. Большую огласку вызвал реализованный в сентябре 2006 года проект The 100 Jazz Albums That Shook the World, Лучшие перья журнала составили свой список ста лучших альбомов за всю историю джаза с подробным рассказом о каждом из них. Несколько раз шеф издания Джон Ньюи (Jon Newey) удостаивался звания «журналист года» и престижной премии Parliamentary Jazz Awards. Отмечались в разные годы этой наградой и ряд авторов журнала.

К юбилею Jazzwise подготовил специальный апрельский номер с четырьмя вариантами обложки, на которых запечатлены виднейшие британские джазовые музыканты – Кортни Пайн, Клэр Мартин, Билл Лоуренс и Кесси Киноши. К этому выпуску прилагается и компиляция из пятнадцати треков, записанных исполнителями, о которых журнал не раз писал: Ubuntu Music Catalogue Compilation.

Присоединяемся к поздравлениям коллегам с юбилеем! Новых успехов, Jazzwise!

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
11.05.2021Ural Music Night объявляет конкурс музыкальных журналистов
25.01.2014All About Jazz основал свой журнал
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com