Спасти Birdland







Леонид АУСКЕРН Пандемия больно ударила по многим клубам и концертным залам, в том числе и самым знаменитым. Под угрозой оказалось и существование знаменитого нью-йоркского джазового клуба Birdland. Открытый в 1949 году на 52-й улице и названный в честь знаменитого Чарли Паркера, он является важной частью джазовой истории. Здесь выступали практически все известные музыканты джаза – от Эллы Фитцджеральд и до Уинтона Марсалиса. Клуб был домашней площадкой для оркестра Каунта Бэйзи, здесь записывал свой альбом Live at Birdland Джон Колтрейн. За первые пять лет существования клуба 1 400 000 человек, заплатив по полтора доллара за билеты, приходили сюда слушать лучших джазменов мира. С наступлением эры рок-н-ролла Birdland уже пережил тяжелые времена, чтобы вновь возродиться в 1986 году и по сей день оставаться важнейшим и престижнейшим центром джаза.Продюсеры Том и Майкл Д’Ангора и Тим Гуини развернули масштабную кампанию Save Birdland, которая за семь дней принесла от джазфэнов со всего мира 200 000 долларов. Венцом кампании станет виртуальный гала-концерт 24 января под девизом Save Birdland: A Celebration of Music, History and Community, который можно будет бесплатно смотреть во всем мире. Среди уже заявленных его участников много выдающихся современных музыкантов: Уинтон Марсалис, Монти Александер, Курт Эллинг, Кевин Юбенкс, Джон Пиццарелли, Рави Колтрейн и многие другие, а также экс-Президент США Билл Клинтон, киноактриса Вупи Голдберг, режиссер Кен Барнс.Пожертвования будут приниматься в течение всего концерта на сайте www.SaveBirdland.com



автор

Леонид АУСКЕРН

страна

США Расскажи друзьям:





