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Jeff Clayton (16.2.1955 – 17.12.2020)

18.12.2020


Jeff Clayton (16.2.1955 – 17.12.2020)
17 декабря в Лос-Анджелесе скончался альт-саксофонист и флейтист Джефф Клейтон. Два года он боролся с раком почек, но болезнь взяла свое…

Джефф Клейтон за долгую жизнь в джазе работал со множеством знаменитостей, включая Стиви Уандера и Мадонну, Фрэнка Синатру и Эллу Фитцджеральд, Вуди Хермана и Лайонела Хэмптона. Он много играл в больших оркестрах, в частности в оркестре Каунта Бэйзи, сначала под его руководством, а затем и под руководством Теда Джонса. В 1986 году Джефф и его не менее известный брат, басист Джон Клейтон вместе с ударником Джеффом Хэмилтоном сформировали Clayton-Hamilton Jazz Orchestra. Успешно работал он с братом и в малом составе The Clayton Brothers Quintet, заслужив две номинации на Грэмми.

В связир со смертью брата Джон Клейтон заявил: «Мне тяжело, но меня поддерживает дух Джеффа, память о шести десятилетиях жизни, в которой мы были всегда рядом, память о музыке, которой мы делились с публикой, знание того, что он хотел бы, чтобы мы двигались вперед, вдохновляясь жизнью и радуясь ей.»

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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