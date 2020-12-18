Jeff Clayton (16.2.1955 – 17.12.2020)

17 декабря в Лос-Анджелесе скончался альт-саксофонист и флейтист Джефф Клейтон. Два года он боролся с раком почек, но болезнь взяла свое…



Джефф Клейтон за долгую жизнь в джазе работал со множеством знаменитостей, включая Стиви Уандера и Мадонну, Фрэнка Синатру и Эллу Фитцджеральд, Вуди Хермана и Лайонела Хэмптона. Он много играл в больших оркестрах, в частности в оркестре Каунта Бэйзи, сначала под его руководством, а затем и под руководством Теда Джонса. В 1986 году Джефф и его не менее известный брат, басист Джон Клейтон вместе с ударником Джеффом Хэмилтоном сформировали Clayton-Hamilton Jazz Orchestra. Успешно работал он с братом и в малом составе The Clayton Brothers Quintet, заслужив две номинации на Грэмми.



В связир со смертью брата Джон Клейтон заявил: «Мне тяжело, но меня поддерживает дух Джеффа, память о шести десятилетиях жизни, в которой мы были всегда рядом, память о музыке, которой мы делились с публикой, знание того, что он хотел бы, чтобы мы двигались вперед, вдохновляясь жизнью и радуясь ей.»



Леонид АУСКЕРН