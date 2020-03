рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор



печать

сохранить как pdf

МакКой Тайнер – In memoriam



Со смертью МакКой Тайнера джазовый мир потерял одного из величайших пианистов в истории этой музыки. МакКой прожил долгую и плодотворную жизнь и многое успел сделать. Его записи с Колтрейном и в пост-колтрейновский период вошли в золотой фонд джаза. Еще в 2002 году он был удостоен звания NEA Jazz Master – самой высокой прижизненной награды для джазмена в США. А еще он был обладателем пяти премий Грэмми.



Уроженец Филадельфии (он родился 11 декабря 1938 года), МакКой начал заниматься музыкой и играть на фортепьяно сравнительно поздно: в тринадцать лет. Прогресс в занятиях был столь очевиден, что музыка стала главным делом его жизни. Интересно, что соседями Тайнеров в Филадельфии были такие видные джазмены, как Бад Пауэлл и Ричи Пауэлл, что, вероято, тоже повлияло на выбор МакКоя. Еще подростком он организовал музыкальную группу, но серьезный шаг был сделан уже 22-хлетним молодым человеком, когда в 1960 году он вошел в состав ансамбля The Jazztet, возглавляемого Бенни Гольсоном и Артом Фармером, а еще через пол-года присоединился к квартету Джона Колтрейна. Джон к тому времени уже был знаком с МакКоем: в 1959 году он записалл его композицию The Believer, впоследствии ставшую титульной в альбоме 1964 года. Квартет Колтрейна с Тайнером, Гаррисоном и Элвином Джонсом стал легендой «модального периода» в творчестве Колтрейна. С ним были записаны его лучшие альбомы первой половины 60-х, включая A Love Supreme.



Переход Колтрейна к атональному джазу расходился со вкусами Тайнера. В 1965 году он ушел. Тайнер и до того записывал альбомы в качестве лидера во главе фортепьянного трио. Теперь он стал одним из ведущих музыкантов пост-бопа, можно даже сказать – иконой стиля, удерживая это реноме до конца своего творческого пути. Ни фри-джаз, ни фьюжн его не привлекали. МакКой Тайнер выпустил еще много альбомов и играл со многими виднейшими музыкантами, был желанным гостем на самых крупных фестивалях. Тайнер тихо ушел из жизни в своем доме в Нью-Джерси 6 марта 2020 года. Ему был 81 год.



Леонид АУСКЕРН



стиль

джаз

автор

Леонид АУСКЕРН

страна

США

музыкальный стиль

мэйнстрим Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 12.12.2017 Йотам Сильберстайн и Apple Tea в проекте «Джазовый мост: Беларусь – Израиль»