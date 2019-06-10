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Нестеров, Кушнир и Туровникова обсудят «Вудсток» в летнем «Пионере»

10.06.2019


Нестеров, Кушнир и Туровникова обсудят «Вудсток» в летнем «Пионере»
10 июня в новом летнем кинотеатре «Пионер» в парке «Музеон» состоится специальный показ фильма «Вудсток: три дня, изменившие поколение». Организаторы Beat Film Festival попробуют воссоздать атмосферу и детали легендарного фестиваля, а также обсудят - с журналистом и писателем Александром Кушниром, дизайнером и диджеем Натальей Туровниковой, музыкантом и продюсером Олегом Нестеровым - почему стиль и дух того времени по-прежнему актуальны и сейчас.

Когда летом 1969 года в администрацию штата Нью-Йорк поступила заявка на проведение фестиваля, выдавшие разрешение чиновники никак не могли предположить, что в итоге получат самую знаменитую вечеринку в истории с участием 500 тысяч хиппи и в довесок настоящую духовную революцию, освободившую западную музыку и западное общество на многие десятилетия. История, рассказанная американским режиссером Бараком Гудманом с дистанции длиной в полвека, старается на протяжении почти двух часов ухватить тот самый неуловимый дух эпохи, концентрируясь не на фактах, а на чувствах и переживаниях свидетелей радикальных перемен, охвативших общество под аккомпанемент баллад Джими Хендрикса и Джоан Баэз.

Начало: 20.40

Адрес: Москва, Крымский вал, владение 2, м.Октябрьская, Парк культуры


страна
Россия
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