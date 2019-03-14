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Главная > обзоры > издано в 2019 г.

Señor Groove - Little Havana

стиль:
14.03.2019

Señor Groove - Little Havana
Еще с 1959 года, когда революционные войска Фиделя Кастро вошли в Гавану, начался отъезд кубинских эмигрантов в Америку. Оседали они преимущественно в ближайшем штате, Флориде, и в ближайшем городе, Майами. Сначала это был узкий ручеек идейных противников Кастро, позже, по мере ухудшения экономической ситуации на Кубе, он превращался во все более мощный поток экономических эмигрантов, любыми путями устремлявшийся в Майами. Постепенно в этом городе сложилась «маленькая Гавана» - особый кубинский район, с характерной музыкой, едой, обычаями, памятными местами.

Басисту Тиму Смиту был 21 год, когда он впервые попал в «маленькую Гавану». Как вспоминает музыкант, он был «очарован здешними видами, запахами и музыкой». На его взгляд, хотя Майами изменился за последние сорок лет весьма существенно, магия «маленькой Гаваны» никуда не исчезла. Сегодня Тим Смит преподает в здешнем университете и с ансамблем Señor Groove записал альбом, посвященный кубинскому району Майами, под названием Little Havana. Название коллектива Señor Groove – это просто испаноязычная калька названия другого ансамбля, Mr. Groove Band, который Тим в свое время организовал вместе с братом, гитаристом Родди Смитом. С этим коллективом братья Смит уже давно сотрудничали с лейблом Zoho и выпустили здесь целый ряд успешных альбомов, включая трибьюты Айку Тернеру и Джей Джей Кейлу. В 2014 году Тим познакомился с перкуссионистом из Сан-Франциско Марсело Пересом, заложив тем самым основу для возрождения Mr. Groove Band уже под испанским именем Señor Groove.

В записи Little Havana помимо братьев Смит и Переса участвовала большая группа музыкантов. Есть среди них и люди весьма известные, например, триумфатор Грэмми этого года Джон Даверса или Брайан Линч. В очаровательной традиционной кубинской колыбельной Drume Negrita под аккомпанемент струнной группы поет аргентинская вокалистка Роксана Амед. Остальные шесть треков альбома – чисто инструментальные. Все они сочинены, аранжированы и исполнены, разумеется, в духе афро-кубинского джаза, во всех присутствует тот самый «грув», что заявлен в названии проекта, а отдельные треки, к примеру, Second Time Around, несмотря на латинскую тематику вполне органично включают и синтезаторные звучания, и другие эффекты. Меняется «маленькая Гавана» - меняется и ее музыка, оставаясь при этом все столь же привлекательной – такое резюме можно сделать по этому альбому.

© & (p) 2019 Zoho Music

7 tks / 38 mins

(Roddy Smith – g; Tim Smith – b; Marcelo Perez – dr; Martin Bejerano – p; Murph Aucamp – perc; Tom Kelley – sax (tks 1,4); Tim Gotdon – sax, fl, bass cl (tks 2/3/7); David Sneider (tk 3), Brian Lynch (tk 5) – tp; Ed Calle – sax (tk 5); Andre Bernier – org (tks 4,5); John Daversa – EWI (tk 6); Nick Lamb, Connor Golden – synth (tk 6); Roxana Amed – voc (tk 2); David Davidson, David Angell, Karen Winkelman – vi (tk 2); Monissa Angell – viola (tk 2); Carole Rabinowitz – cello (tk 2);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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